Порошенко подписал указ о военном положении на Украине

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о решении СНБО ввести военное положение в стране. Об этом сообщается на сайте президента республики.

Реклама

«В период действия военного положения, введенного названным указом президента Украины, частичная мобилизация объявляется президентом Украины в сроки и в объемах в соответствии с угроз национальной безопасности и обороне Украины», — говорится в тексте документа.

Теперь решение должна рассмотреть Верховная рада, куда президент уже внес соответствующий документ. Если парламент Украины одобрит указ, то военное положение в стране будет действовать с 26 ноября до 26 января 2019 года. В связи с этим украинские силовые структуры должны будут провести мобилизацию и подготовку к обороне страны.

Так, Генштабу будет поручено «предусмотреть меры частичной мобилизации», организовать и провести учебные сборы с резервистам.

Службе безопасности Украины предписано усилить контрразведывательный, антитеррористический и контрдиверсионный режимы, а также информационную безопасность.

Кроме того, будет усилена охрана государственной границы с Россией, в том числе в районе Крыма.

Порошенко прокомментировал свое решение, отметив, что указ «не означает объявления войны» и вводится исключительно для обороны Украины. Чрезвычайный правовой режим также «не предусматривает немедленной мобилизации, но будет проведена работа с резервом первой очереди». При этом он заявил, что уже получил сотни звонков от желающих немедленно выступить на «защиту государства».

Как сообщает ФАН, после внесения документа в Раду депутаты профильного комитета по вопросам безопасности и обороны единогласно проголосовали за одобрение указа. Теперь законопроекту предстоит рассмотрение в Верховной раде, которое должно пройти в закрытом режиме в 16:00 (17:00 мск).

Поводом для введения военного положения в стране стало задержание российскими правоохранителями украинским военных кораблей у Керченского пролива. Утром 25 ноября корабли ВМС Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» вошли во временно закрытую российскую акваторию. Как сообщает ФСБ РФ, суда на протяжении нескольких часов совершали опасные маневры, а экипаж не реагировал на требования сопровождавших их российских катеров и кораблей покинуть акваторию.

В 50 километрах к юго-западу от обычного места прохода кораблей по Керченскому проливу под Крымским мостом все три судна были остановлены и задержаны российскими правоохранителями. Все 23 украинских моряка находятся сейчас в Керчи, их допрашивает следователь. При этом трое получили ранения, поскольку при задержании российские правоохранители применили оружие. Как сообщила уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова, угрозы их жизни нет.

Россия возбудила уголовное дело о нарушении госграницы и запросила срочное заседание Совбеза ООН по ситуации в Азовском море. Предварительно встреча назначена на 11:00 понедельника (19:00 мск).

После инцидента секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что на Украине необходимо ввести военное положение «для создания условий по отпору вооруженной агрессии и обеспечения национальной безопасности».

Согласно закону режим военного положения на Украине может быть введен в случае вооруженной агрессии или угрозы нападения, несущей опасность для государственной независимости страны.

За все время конфликта на востоке Украины такой режим в стране не вводился ни разу. Военное положение расширяет полномочия военного и гражданского руководства. Так, киевские власти смогут поднимать вопрос о запрете политических партий и общественных организаций, которые угрожают суверенитету и национальной безопасности Украины. Также они получат право контролировать работу СМИ и культурных организаций, ограничить интернет, использовать СМИ для военных нужд, вводить трудовую повинность для оборонительных работ и «удовлетворения потребностей ВС Украины», изымать у органов власти, организаций и людей имущество (транспорт, недвижимость, огнестрельное оружие и боеприпасы, холодное оружие, учебную и боевую технику и т.д.).

Кроме того, во время военного положения в стране не могут проводиться выборы президента, Рады и местные выборы. Стоит отметить, что решение о чрезвычайном правовом положении может быть принято за месяц до начала избирательной кампании, которая должна была начаться 31 декабря.