Порошенко: тысячелетняя мечта Украины сбылась

Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что сбылась «тысячелетняя мечта» украинского народа, связанная с обретением автокефалии самопровозглашенной Украинской православной церкви. Об этом политик написал в своем твиттере, передает ФАН.

«Мы с вами стоим на пороге исторических перемен в украинском духовном пространстве. Осуществляется мечта, которой тысяча лет. Мечта об автокефальной поместной православной церкви, о новом расцвете киевской духовной традиции»,

— заявил Порошенко.

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Он добавил, что эта традиция была сформирована князем Владимиром Великим во время «Крещения Киевской Руси — Украины». По словам Порошенко, создание на Украине самостоятельной церкви «гарантирует духовную свободу» для украинцев.

За день до этого твита украинский глава заявил, что автокефалия «скоро будет оформлена юридически и канонически».

25 ноября Константинопольский патриарх Варфоломей признал, что процедура предоставления автокефалии до конца не урегулирована.

По его словам, решение Константинопольской церкви является «жертвенным актом на благо миллионов украинских верующих». Он также добавил, что предоставление автокефалии не урегулировано из-за того, что ее не удалось обсудить на православном соборе на Крите в 2016 году. Варфоломей подчеркнул, что он намерен довести до конца предоставление томоса Украине.

Объединительный собор епископов, на котором планируется избрать предстоятеля поместной Украинской православной церкви, состоится в декабре. Об этом заявила пресс-служба Константинопольского патриархата, отметив, что «священное решение о предоставлении томоса об автокефалии» УПЦ остается в силе. Предположительно, собор назначат на 9-10 декабря.

Заседание собора переносилось дважды — изначально его планировали провести в октябре, после — в конце ноября. Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион назвал его «разбойничьим сборищем».

Ранее синод Константинопольского патриархата предложил вернуть Киевскую митрополию под юрисдикцию Вселенского патриархата. Ради этого в Константинополе приняли решение признать недействительной передачу Московскому патриархату киевской митрополии в 1686 году.

На основании этого решения Вселенский патриархат намерен «вернуть свое каноническое право и церковь в ведение Константинополя». Кроме того, Константинопольский патриархат снял анафему и вернул в лоно церкви раскольников — патриарха самопровозглашенной УПЦ КП Филарета и предстоятеля УАПЦ архиепископа Макария.

Автокефальная церковь в современном понимании есть поместная православная церковь с признанной за нею территорией, на которой, согласно каноническому праву, не должны действовать другие поместные церкви. Автокефальная церковь не является ни иерархически, ни административно частью другой православной церкви. Статус автономии отличается от автокефалии тем, что предстоятель автономной церкви после избрания должен быть рукоположен в сан патриархом одной из автокефальных церквей.

«Действия Константинопольской церкви — грубейшее попрание церковных канонов», — заявлял еще в сентябре патриарх Кирилл.

Он добавил, что Московский патриархат предпримет ответные шаги на предоставление Киеву автокефалии в ближайшее время. Ранее Московский патриархат РПЦ пригрозил разорвать всякие сношения с Константинопольским патриархатом в случае предоставления автокефалии УПЦ. При этом решение о разрыве евхаристического общения с Вселенским патриархатом было принято уже после признания каноничными украинских раскольников.

Есть серьезная опасность того, что раскол церквей приведет к вспышкам насилия и религиозной бойне. Уже сейчас сторонники автокефалии УПЦ КП начали штурмовать церкви по всей Украине — к примеру, десятки сторонников автокефалии попыталась штурмом взять резиденцию митрополита Криворожского и Никопольского Ефрема, сохраняющего верность канонической церкви. Радикалы едва не выломали двери здания, при этом находившиеся на месте событий полицейские бездействовали.

При этом Константинопольский патриархат после создания автокефальной церкви на Украине намерен заявить свои права на более чем 20 монастырей и храмов. Об этом сообщил председатель отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Иларион в интервью журналистам в субботу, 24 ноября, сообщает НСН.

По словам владыки, свои права на храмы Константинополь намерен изложить в томосе. Таким образом, Константинопольский патриархат намерен восстановить все ставропигии, которые он когда-то имел на Украине.