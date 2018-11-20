Спонсор терроризма: Венесуэлу уничтожат санкциями

Администрация США собирается объявить Венесуэлу «государством — спонсором терроризма», пишет газета The Washington Post со ссылкой на источники в американском правительстве.

Достоверно не известно, когда Белый дом объявит о занесении Венесуэлы в список, где уже находятся Иран, Северная Корея, Судан и Сирия. Источники также не подтвердили, что решение принято окончательно и бесповоротно.

При этом Госдеп США за последние несколько дней консультировался с другими американскими ведомствами по вопросу Венесуэлы.

Реклама

Если государство попадет в этот список, то его ждут санкции. Американский минфин может ввести жесткие ограничения в отношении юридических и физических лиц, связанных со страной, которая, по версии Белого дома, спонсирует терроризм.

Кроме того, санкции могут ударить по торговым партнерам «спонсора терроризма». Эмбарго касается поставок вооружений и товаров двойного назначения, которые можно использовать для военных целей. Банковские операции венесуэльских властей и аффилированных с ними структур также будут заморожены.

Венесуэла при этом давно находится под санкциями США. В конце сентября против Каракаса был введен пакет, подготовленный минфином. В «черных списках» оказались жена президента Николаса Мадуро Силия Флорес, вице-президент, министр обороны, министр связи и информации и исполнительный вице-президент Венесуэлы.

В последние годы Венесуэла переживает острейший социально-экономический кризис. В стране наблюдается дефицит товаров первой необходимости, гиперинфляция, обесценивание национальной валюты — боливара.

Многие венесуэльцы бегут из страны в соседние страны: Бразилию, Колумбию, Эквадор и Перу. В Колумбию ежедневно прибывают около трех тысяч человек. По данным ООН, из-за кризиса Венесуэлу покинули порядка 2,3 млн человек. Однако, как сообщает НСН, к концу 2018 года число венесуэльских эмигрантов превысит 4,6 млн человек.

В начале ноября 2018 года советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что американский лидер Дональд Трамп подписал указ о введении новых санкций против Венесуэлы.

Новые ограничения затронут экспорт золотых запасов из латиноамериканской страны. Предполагается, что данные санкции защитят американских предпринимателей и компании от «коррупционных и мошеннических» операций с золотым запасом Венесуэлы. Болтон также добавил, что Соединенные Штаты запретят транзакции с более чем 20 компаниями с Кубы, связанными с военными и спецслужбами.

Болтон назвал Кубу, Венесуэлу и Никарагуа «тройкой тирании», сообщает ФАН. Советник американского лидера добавил, что «треугольник террора» протянулся от Гаваны до Каракаса и Манагуа. По его словам, этот регион является источником множества «человеческих страданий», а также негативно влияет на региональную стабильность.

Кроме того, по мнению Болтона, Куба, Венесуэла и Никарагуа являются «истоком грязной колыбели коммунизма в Западном полушарии».

Саму Венесуэлу периодически сотрясают акции протеста, направленные против политики президента Николаса Мадуро. В 2017 году страну охватили массовые протесты на фоне президентских выборов, которые Мадуро выиграл, но был обвинен оппозицией в фальсификациях. В начале августа на Мадуро было совершено покушение, которое провалилось. Нападавшие пытались убить президента с помощью беспилотника.

В настоящий момент по делу о попытке покушения на Мадуро проходят 43 человека.

Генпрокурор подчеркнул, что Венесуэла запросила экстрадиции девяти человек из США, Колумбии и Перу. Правительства этих стран отказались выдавать подозреваемых.