Месяц за месяцем: США придумали график санкций

Вашингтон намерен вводить санкций против России каждые один-два месяца из-за конфликта в Донбассе. Об этом заявил спецпредставитель США по Украине Курт Волкер, выступая на конференции в Атлантическом совете в американской столице.

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По словам Волкера, он верит в эффективность санкций и видит свидетельства этого в России. Кроме того, отметил политик, в настоящий момент США «тесно работают» со своими союзниками в Европе, чтобы они также сохраняли введенные ими антироссийские санкции.

Эксперт международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер считает, что угрозы Волкера реальны.

«Я не сомневаюсь, что новые санкции будут, раз в два-три месяца. Появятся и еще какие-то новые поводы. Если события продолжат развиваться так, как сейчас, то американская администрация будет делать что угодно для того, чтобы все возможные и невозможные социально-экономические неформальные контакты между Соединенными Штатами и Россией были полностью ликвидированы», — приводит слова эксперта RT.

Брутер также не сомневается в том, что США будут, как и раньше, стремиться поссорить Европу с РФ.

Несмотря на то что Вашингтон не полностью контролирует это направление международных отношений, американские власти будут содействовать постепенному уменьшению контактов между Москвой и Западной Европой, отметил он.

Накануне премьер-министр Дмитрий Медведев, комментируя западные санкции против России, подчеркнул, что с помощью них США и страны Европы решают свои внутриполитические вопросы. При этом они прекрасно понимают, что ограничительные меры с их стороны не смогут изменить позицию российской стороны, считает глава российского правительства.

Кроме того, он отметил, что из-за небольшого объема российско-американского товарооборота бизнес США не очень сильно страдают от санкций в отношении России, чего нельзя сказать о предпринимателях из Евросоюза.

Российский президент Владимир Путин, в свою очередь, в ходе пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что ограничительные меры влияют на будущие экономические и торговые отношения между Москвой и европейскими странами. Главу государства спросили о возможности снятия антироссийских санкций и ответных мер на них.

Путин отметил, что чем дольше сохраняются санкции, тем меньше шансов у тех, кто ушел с российского рынка, вернуться на него. Он также подчеркнул, что Москва пока не будет отменять ответные меры на санкционные ограничения.

17 октября американское издание The Wall Street Journal опубликовало статью, в которой сообщалось, что санкции США «сыграли на руку» российской экономике.

Авторы статьи отмечали, что в результате американских санкций (не только против России) цены на нефть на мировом рынке повысились, а рубль стал дешевле — из всех этих изменений Москва лишь «извлекает выгоду», отметили журналисты.

Как пишет издание, цены на нефть как «основу российского экспорта» с середины августа выросли на 14%. При этом во многом этот рост связан с предстоящим возобновлением американских санкций против Ирана, которые, предположительно, негативно отразятся на поставках сырой нефти из этой страны.

Рубль подешевел на 15% с апреля, что вызвало рост конкурентоспособности российских товаров в связи с низкой стоимостью валюты, отмечают авторы.

Как сообщается, котировки «Роснефти» и ЛУКОЙЛа в текущем году выросли на 56% и 39% соответственно.

Эксперт инвестиционной компании Aberdeen Asset Management, комментируя эти изменения, отметил, что Россия оказалась в более выгодном положении с повышенными ценами на нефть и ослабленным рублем, «поскольку с точки зрения бюджета это двойная польза».

Однако глава Счетной палаты Алексей Кудрин настроен менее оптимистично по отношению к санкциям против России. Так, считает он, ограничительные меры США могут создать серьезные риски для роста национальной экономики.

«Санкционные проблемы, они, конечно, создают высокие риски для темпов роста в ближайшие годы. Уже есть сценарий ЦБ, АКРА о том, что такие санкции, которые рассматриваются, они находятся в поле дискуссий, могут снизить темпы роста и даже привести к рецессии в следующем году», — пояснил Кудрин.

По его словам, существуют прогнозы, что новые санкции, которые сейчас рассматриваются американскими властями, могут снизить темпы роста экономики и привести к рецессии в 2019 году.

Кроме того, если санкции против России будут наращиваться, то цели, поставленные президентом, по социальному и технологическому развитию практически недостижимы, отметил Кудрин.