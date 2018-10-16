В Польше раскрыли «газовый сговор» России и Германии

Бывший министр обороны Польши Антоний Мачеревич заявил, что Россия и Германия, договорившись о строительстве газопровода «Северный поток — 2», «сговорились против его страны». По мнению польского политика, этот проект «негативно» скажется на Польше и странах Центральной Европы, передает телеканал TVP1.

«РФ и ФРГ хотят задушить Польшу, навсегда поставив ее на колени перед своей экономической мощью»,

— подчеркнул Мачеревич. На фоне российско-германского «сговора» Варшаве стоит сосредоточиться на союзе с США, добавил экс-министр. Он отметил, что Вашингтон выступает против строительства «СП-2», и этот газопровод не должен быть достроен, передает НСН.

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«Надеюсь, что США разместят свои военные базы на польской территории — тогда мы останемся независимым государством», — заявил Мачеревич. Он также обратил внимание на деятельность миллиардера Джорджа Сороса, который поддерживает Польшу по вопросам газопровода и военных баз американцев.

Как сообщает ФАН, первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что Польша боится потерять потенциальный источник газа.

«У России с Германией серьезные экономические отношения, проверенные десятилетиями. Мы надежные партнеры друг для друга. Что касается «Северного потока — 2», уже неоднократно и госпожа [канцлер Германии Ангела] Меркель, и [президент России] Владимир Путин говорили, что это чисто экономический проект», — отметил сенатор.

Россия неоднократно призывала не политизировать тему «Северного потока — 2». По словам Владимира Путина, Москва относится к проекту исключительно как к экономическому. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков связал критику проекта газопровода с попыткой продвинуть невыгодный Германии и в целом Европе СПГ.

Мачеревич не впервые использует, в целом, антироссийскую риторику. В 2016 году он, будучи главой минобороны Польши, заявил, что «укрепление восточного фланга НАТО гарантирует защиту Польши от агрессивного поведения России». По его словам, дислокация войск НАТО в Польше и странах Балтии не будет чем-то вроде учений.

«Речь идет о войсках, структуры и вооружения которых будет достаточно для того, чтобы противостоять агрессору», — сказал глава оборонного ведомства Польши. Мачеревич также подчеркнул, что командование всех сил, укрепляющих восточный фланг НАТО, будет размещено в Польше.

В начале октября 2018 года министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявил, что США решат вопрос с созданием военной базы на востоке страны весной 2019 года. Место конкретного размещения «Форта Трамп» еще предстоит обсудить, добавил глава польского МИДа. Он добавил, что желание разместить постоянный американский воинский контингент в Польше связано с «агрессией» России на Украине. Напомним, РФ отрицает все обвинения в агрессии, а Киев так и не смог доказать присутствия российских войск в Донбассе.

Сейчас на территории Польши на ротационной основе находятся около 3000 американских военных. Для сравнения, в соседней Германии их на порядок больше — около 35 тыс. человек.

Большая часть поляков не одобряет идею создания на территории страны базы Соединенных Штатов под названием «Форт Трамп». Об этом свидетельствуют итоги исследования IBRIS, опубликованные в газете Rzeczpospolita.

Согласно результатам опроса, 61,5% респондентов отрицательно относятся тому, что в названии американской базы будет присутствовать имя нынешнего американского президента Дональда Трампа. Эту идею поддержали 11,5%, остальные респонденты воздержались от ответа.

Президент США Дональд Трамп ранее раскритиковал Германию, которая, по его мнению, платит России «миллиарды долларов» за строительство газопровода «Северный поток — 2». Отвечая на вопросы журналистов о трубопроводе перед встречей с польским лидером Анджеем Дудой в Белом доме, Трамп подчеркнул, что стороны обсудят «трубопровод, идущий в Германию».

Накануне этого заявления Трампа немецкое издание Handelsblatt написало, что поставки СПГ из США остаются дороже экспорта трубопроводного газа из России. По мнению автора статьи, ФРГ не станет закупать американский сжиженный природный газ.

Во-первых, у Германии нет необходимой инфраструктуры для получения американских углеводородов, а строительство новых терминалов вряд ли может быть рентабельным; во-вторых, Германия уже заявила о планах к 2050 году полностью отказаться от углеродных источников энергии.

В связи с этим любые инвестиции в новую газовую инфраструктуру, тем более с учетом планов по «Северному потоку-2», через который страна намерена покупать более дешевый газ из России, становятся еще более эфемерными.