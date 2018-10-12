«Примем взаимные меры»: Москва ждет от Лондона виз

Посол России в Лондоне Александр Яковенко заявил, что Британия отказывается выдавать визы российским дипломатам, которые должны приехать на место высланных весной нынешнего года из Лондона сотрудников МИД РФ.

Реклама

«Мы не можем заполнить эти вакансии, поскольку Великобритания отказывается выдавать дипломатам визы», — сказал он.

В свою очередь, председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявил, что Москва примет симметричные адекватные меры, если Лондон не изменит решение об отказе в визах российским дипломатам.

«Если не получится сговориться, а это всегда первая опция — обязательно будем отвечать на симметричной и взаимной основе», — пообещал сенатор.

Масштабный дипломатический скандал между Москвой и Лондоном начался с обвинения британского следствия России в причастности к отравлению в начале марта нынешнего года бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в городе Солсбери.

Скотленд-Ярд заявил, что это сделали сотрудники российской военной разведки посредством нервно-паралитического вещества «Новичок». Через три недели после этого Россия и Британия обменялись мерами по высылке 23 дипломатов, передает ФАН.

«Конечно, это полная глупость. 40% состава посольства должно уехать.

Конечно, никакого отношения к незаконной деятельности они не имеют. Это все просто выдумки и глупости», — комментировал тогда происходящее Яковенко.

Кроме того, Россия отозвала согласие на открытие и функционирование Генерального консульства Великобритании в Санкт-Петербурге и прекратила деятельность Британского совета в Москве. Сенатор, ветеран Службы внешней разведки Игорь Морозов в этой связи пояснял, что под эгидой этой организации действовала британская разведка.

После высылки дипломатов президент России Владимир Путин обсудил с Совбезом России вопросы российско-британских отношений «в контексте недружественных шагов Лондона». Об этом рассказывал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«В ходе совещания был продолжен обмен мнениями в связи с недружественной и провокационной политикой Великобритании по отношению к России», — сказал представитель Кремля.

Вскоре ряд стран последовали примеру Британии и также выслали по несколько сотрудников российских диппредставительств. В конце марта в министерство иностранных дел были вызваны послы 23 государств — Австралии, Эстонии, Албании, Молдавии, Германии, Дании, Канады, Ирландии, Нидерландов, Испании, Украины, Италии, Швеции, Латвии, Норвегии, Литвы, Македонии, Хорватии, Франции, Польши, Румынии, Финляндии и Чехии.

Им были вручены ноты протеста и заявлено, что в ответ на необоснованные требования указанных государств о высылке российских дипломатических сотрудников на основании обвинений Великобритании в адрес России

из-за «дела Скрипалей» российская сторона объявляет persona non grata соответствующее количество сотрудников дипучреждений этих стран в РФ.

Приняли сторону Британии и США — в ночь на воскресенье 1 апреля два самолета забрали из США в Москву в общей сложности 171 россиянина — с учетом членов семей дипломатов. Лавров же заявил о выдворении из России 60 сотрудников дипломатического корпуса США.

На фоне скандала посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов рассказал о попытках вербовки российских должностных лиц со стороны американских спецслужб, передает НСН.

«В последние дни серьезно активизировались американские специальные службы. Мы знаем о подходах к нашим дипломатам, их пытаются склонить к сотрудничеству. Все это прикрыто слащавыми посулами и лозунгами, но по существу им предлагают взаимодействовать в интересах США», — сказал дипломат.

В апреле генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс принял решение выслать семь российских дипломатов, а также трем дипломатам отказано в аккредитации в постпредстве России при НАТО.

«Совет НАТО сокращает состав сотрудников России на 10 человек. Численность российских сотрудников составит 20 человек», — сказал Столтенберг.

Кроме того, в Североатлантическом альянсе рассказали, что не будут выдавать визы дипломатам из России, которые должны заменить высланных коллег.

«Да, действительно, семь человек были объявлены нежелательными. И (в Брюсселе) объявили, что не будут выдавать визы еще троим сотрудникам», — подтверждал замглавы МИД России Александр Грушко.