Длинные руки Китая дотянулись до Интерпола

В настоящее время в отношении Мэн Хунвэя, бывшего главы Интерпола и замминистра общественной безопасности Китая проводится проверка. «Член Госсовета КНР, глава партийного комитета Министерства общественной безопасности КНР Чжао Кэчжи во время заседания парткома ведомства утром 8 октября сообщил, что Мэн Хунвэй подозревается в получении взяток и совершении других преступлений», — сообщается в заявлении Министерства общественной безопасности КНР.

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Чиновник, возглавлявший международную полицейскую организацию со штаб-квартирой во французском Леоне, пропал, когда поехал в отпуск в Китай. Супруга президента Интерпола Мэна Хунвэя Грейс Мэн рассказала, что перед исчезновением муж отправил ей фото ножа, сообщает Associated Press. По ее мнению, муж пытался сообщить ей, что он в опасности. Она добавила, что в тот же день он написал ей сообщение «Жди моего звонка».

Грэйс Мэн подала в полицию Франции заявление об исчезновении мужа, после чего французские силовики начали расследование его пропажи. Кроме того, французская полиция взяла под охрану семью Мэн Хунвэя из-за того, что в адрес его жены поступали угрозы.

Позже в СМИ появилась информация о том, что

президент Международной организации уголовной полиции был задержан и находится под следствием в Китае.

Хунвэя правоохранители «задержали» для допроса, «как только (его самолет — «Газета.Ru») приземлился в Китае», цитирует SCMP своего источника. При этом причина задержания Хунвэя на тот момент была неизвестна.

Пропажу президента Интерпола не считает криминалом и французское издание Le Monde. По данным газеты, в международной организации полагают, что Хунвэй был задержан китайскими правоохранителями временно.

По словам редактора международного отделения телеканала Sky News Доминика Вагхорна, пропажа бывших и действующих чиновников в Китае уже давно не новость.

«За время авторитарного правления председателя Си Цзиньпина тысячи чиновников были осуждены в рамках антикоррупционных зачисток. Власти делали это, чтобы получить политические баллы, а также в качестве наказания за недостаточную лояльность», — приводит телеканал слова Вагхорна.

В итоге, после того, как информация о задержании главы Интерпола подтвердилась, Франция отправила Мэн Хунвэя в отставку.

Временно исполняющим обязанности главы Интерпола был избран Ким Ен Нам из Южной Кореи. Новый президент организации будет избран на съезде организации, который состоится 18-21 ноября в Дубае.

Случай с Мэн Хунвэем — далеко не первый за последнее время, когда китайское правительство проводит скандальные задержания крупных чиновников. В июне нынешнего года сообщалось, что китайские власти в рамках антикоррупционной кампании «Небесная сеть» (Sky Net) задержали и вернули на родину более четырех тысяч беглых преступников, которые скрывались в 90 странах мира, указывалось в заявлении центральной комиссии Компартии КНР по проверке дисциплины.

В документе сообщалось, что по данным на конец апреля текущего года в страну были возвращены 4141 преступник. Среди них 825 бывших государственных служащих и 52 человека из списка самых разыскиваемых в Китае преступников, в отношении которых были выданы «красные уведомления» Интерпола. Также отмечалось, что Пекину удалось вернуть около 10 млрд юаней (приблизительно $1,58 млрд) незаконно вывезенных из страны.

Месяцем ранее девелопер‐миллиардер Нглэп Сен из Китая был осужден на четыре года тюремного заключения в связи с попыткой подкупить чиновников ООН.

Приговор вынес федеральный суд США в районе Манхэттен.

Магнат также выплатил штраф в один миллион долларов.

Китайский коммерсант, замешанный в крупном коррупционном скандале, заявил, что сожалеет о содеянном и приносит извинения за те неприятности, которые были вызваны его действиями.

Три года назад миллиардер был задержан на границе с $4,5 млн наличными. В июле 2017 года его признали виновным в неоднократных дачах взяток на суммы в сотни тысяч долларов, а также в сговоре по отмыванию денег. Свои преступления девелопер совершил с 2010 по 2015 год.