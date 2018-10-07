Хорошо пообедали: как Помпео встретился с Ким Чен Ыном

Госсекретарь США Майк Помпео заявил после встречи с председателем КНДР Ким Чен Ыном, что его визит в Пхеньян «прошел успешно».

«США и КНДР продолжают работу над соглашениями, достигнутыми в ходе встречи [президента Дональда] Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре. Благодарю за оказанный мне и моей команде из Госдепа прием»,

— написал Помпео в своем твиттере.

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Глава Госдепа и лидер КНДР встретились в номенклатурном гостевом доме, где вместе отобедали. «Это очень приятный день, которые обещает хорошее будущее для обеих стран», — сказал Ким Чен Ын в ходе обеда. Помпео, в свою очередь, поблагодарил северокорейского главу за радушный прием и передал привет от президента США Дональда Трампа.

По словам одного из участников американской делегации, этот визит «оказался лучше, чем предыдущий». Дипломат отметил в разговоре с агентством Reuters, что «процесс денуклеаризации будет долгим».

Американский госсекретарь прибыл в Южную Корею после того, как два часа кряду разговаривал с Ким Чен Ыном в северокорейской столице. Этот визит в КНДР стал для Помпео четвертым с того момента, как он встал у руля вашингтонской дипломатии.

Из Сеула Майк Помпео отправится в столицу Китая — Пекин, где проведет встречи с представителями китайского руководства. В Южной Корее госсекретарь встретится с президентом страны Мун Чжэ Ином и главой МИДа — Кан Гён Хва. Вместе они будут обсуждать итоги встречи Помпео и Ким Чен Ына.

Незадолго до этого Майк Помпео заявил, что после его поездки в КНДР может быть объявлено о дате и месте проведения новой встречи президента США Дональда Трампа с северокорейским главой Ким Чен Ыном.

В середине сентября в Пхеньяне завершился второй этап переговоров главы КНДР Ким Чен Ына и президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина. По словам Кима, подписанная сторонами Пхеньянская совместная декларация «открывает новую эру процветания и мира» на Корейском полуострове.

Руководители двух Корей также договорились начать железнодорожное и автомагистральное сообщение между государствами — сейчас Северная и Южная Кореи разделены буферной зоной. По плану, Транскорейская магистраль должна выйти на Транссибирскую магистраль, и таким образом грузы из Республики Корея смогут через территорию КНДР и России идти в Западную Европу.

Кроме Пхеньянской совместной декларации министры обороны КНДР и Южной Кореи заключили соглашение в военной сфере — свежий договор предусматривает трансформацию демилитаризованной зоны на границе двух Корей на 38-й параллели в «зону мира и процветания». В этом направлении стороны договорились разоружить сотрудников пункта пограничного контроля «Пханмунджом», вывести военнослужащих из демилитаризованной зоны, а также свернуть крупные военные учения и маневры вдоль демаркационной линии.

Артиллерийские стрельбы и полеты самолетов военной авиации должны полностью прекратиться с 1 ноября 2018 года.

Наконец, КНДР и Южная Корея решили отказаться от наблюдательных пунктов в километровой зоне от линии разграничения. Эту меру представители сторон сочли «экспериментальной» — она направлена на полный отказ от наблюдательных пунктов. Кроме того, северяне обязались закрыть ракетный полигон «Тончханни» и провести демонтаж ядерных объектов в Йонбене.

Стоит отметить, что Ким Чен Ын пообещал в ходе саммита прибыть в будущем в Сеул. Если этот визит действительно случится, то он станет первым в истории северокорейским главой, посетившим столицу Южной Кореи.

1 октября президент США Дональд Трамп рассказал о своем отношении к северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну. Глава Белого дома пошутил, что они с главой КНДР буквально «влюбились друг в друга». Трамп признался, что оба они вели себя жестоко, но после встречи в Сингапуре все перевернулось с ног на голову.

«Мы влюбились друг в друга. Не по-настоящему. Он [Ким] написал мне прекрасные письма»,

— шутливо признался Трамп на митинге своих сторонников в Западной Виргинии. Американский президент подчеркнул, что на звонки администрации его предшественника, Барака Обамы, власти КНДР даже не отвечали, поэтому Обама, передавая дела Трампу, заявил: единственная по-настоящему большая проблема Вашингтона — КНДР.

Первый в истории саммит лидеров КНДР и США прошел в Сингапуре 12 июня этого года. По итогам встречи с Дональдом Трампом Ким Чен Ын подтвердил курс страны на разоружение и подписал документ о намерениях, в котором одним из пунктов была прописана полная денуклеаризация Корейского полуострова.