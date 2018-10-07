«Геев надо пороть»: Бразилия выбирает себе своего «Трампа»

Выборы в стране карнавалов, кофе, фавел и футбола проходят досрочно из-за того, что экс-президент Дилма Руссефф не доработала до конца положенного срока. Ее отстранили от должности в 2016 году. Политика обвинили в потворствовании коррупционным схемам в те времена, когда она занимала пост председателя совета директоров нефтяной компании Petrobras. Однако многие считают, что причины были надуманы.

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На освободившееся кресло, согласно решению парламента, заступил вице-президент Мишель Темер.

В это воскресенье 147 миллионам бразильцам, имеющим право голоса, помимо президента предстоит избрать 513 депутатов, 53 сенатора и 27 губернаторов.

Впрочем, внимание мировой общественности сосредоточенно все-таки именно на выборах главы государства. Особенность нынешней схватки заключается в том, что в списке не будет «духовного отца» потерявшей президентское кресло Русефф — популярного экс-президента страны Луиса Инасио Лулы да Силвы. Он лишен права участвовать в гонке, поскольку также был осужден по обвинению в коррупции и приговорен к 12 годам заключения.

В этих условиях некогда правящая Рабочая партия выставила 55-летнего Фернандо Хаддада, ливанца по происхождению, бывшего министра образования в администрации Лулы да Силвы и экс-мэра города Сан-Паулу. Хаддад серьезно озабочен положением бедняков, обитателей бразильских фавел, так хорошо знакомых российскому зрителю по роману бразильского классика Жоржи Аманду «Капитаны песка».

Среди других претендентов выделяются еще четверо.

Лейборист Сиро Гомеш, чья программа отличается умеренностью. Он ориентируется преимущественно на средний класс, существенно увеличившийся в период правления Рабочей партии.

Еще один кандидат — один из основателей Социал-демократической партии Жерардо Алкмин — 65-летний закаленный боец. Он был губернатором крупнейшего штата Сан-Паулу. Выдвигался в президенты в 2006 году, но уступил ставшему президентом Луле да Силве.

Также в гонке участвует лидер экологов Марина Силва, которая в свое время состояла в Партии трудящихся. Силва была министром экологии в правительстве Лулы де Силвы, но несмотря на фамилию, родственных связей между обоими политиками нет. Она участвует в президентской гонке уже не в первый раз, однако ее рейтинг постоянно падает.

Но взгляды мировых СМИ сегодня прикованы к самому скандальному участнику избирательной кампании — 63-летнему бывшему армейскому капитану, националисту Жаиру Болсонаро, выдвинутого Социал-либеральной партией.

Бразильский Трамп выходит на сцену

Политик которого называют «бразильским Трампом» шокирует публику эпатажными высказываниями, касающимися ксенофобии, низших слоев и особенно женщин из нищих кварталов. Достается от него и представителям сексуальных меньшинств.

«Если ваш сын гей, значит его в детстве мало пароли»,

— звучит одно из высказываний Болсаноро. Ранее он также заявил, что женщины должны получать меньше денег, чем мужчины, из-за того, что они рожают детей и значит — прерывают работу.

В свою очередь, женщины организовали самую многочисленную в истории манифестацию. В ней, по прогнозам журналистов, участвовали приблизительно 100 тысяч граждан, противников Болсонаро.

Политик даже позволил себе положительно отзывался о периоде военной диктатуры 1964-1985 года, жертвами которой стали сотни бразильцев. Среди них и экс-президент Дилма Руссефф. Она провела два года в тюрьме за выступления против диктатуры.

Однако, избирателей привлекают не эпатажные высказывания Болсонаро, а лозунги о борьбе со взяточничеством и коррупцией, которые превратились в национальное бедствие.

По мнению авторитетных экспертов, за последние годы коррупция превратилась поистине национальное бедствие. Ее характерная особенность в Бразилии заключается в том, что в ней замешаны практически все претенденты на выборные должности. «Когда экономика в упадке, и все слои общества чувствуют себя все хуже, страстные речи Болсонаро задевают за живое», — пишет о политике The Washington Post.

Болсонаро ратует за резкое сокращение бюрократического аппарата, за ношение оружия для борьбы с криминалом, за приватизацию большинства государственных предприятий.

Политика называют ставленником богатых бразильцев, но было бы ошибочно полагать, что его готовы поддержать лишь богачи. Среди сторонников Болсонаро немало представителей других страт, недовольных неблагоприятным положением страны, переживающей отнюдь не лучшие времена после периода подъема, когда все восхищались ее экономическими успехами.

Во время предвыборной кампании на Болсонаро, который выступал на митинге в штате Минас-Жераис, было совершено нападение. Он перенес серьезную операцию, и долгое время продолжал руководить кампанией, находясь в клинике. Ряд аналитиков утверждали, что данное обстоятельство вызовет волну сочувствия у некоторых категорий электората и укрепит позиции кандидата.

Тропический гигант в ожидании

По одной из версий, если во второй тур пройдет не Хаддад, а Гомеш, у него будет больше шансов одолеть фаворита — Жаира Болсонаро.

Однако если верить соцопросам, во втором туре окажется именно Хаддад. Согласно опросу компании Datafolha, который был проведен в последнюю предвыборную неделю, Болсонаро набирает 28%, а Хаддад — 22%.

Никто из кандидатов не сможет набрать положенные для победы более 50% голосов.

В таком случае не исключено, что сторонники проигравших кандидатов предпочтут Хаддама, который позиционирует себя как продолжатель дела популярного экс-президента Лулы да Силвы.

Однако гарантировать такой исход нельзя — ситуация слишком неопределенная, а разброс мнений среди избирателей силен как никогда. Одни еще не определились, другие полагают, что Болсонаро покончит с кризисом. Есть и те, кто уверен, что Хаддам продолжит курс левоцентристов, прочерченный Лулой да Силвой. Его звезда по-прежнему высока, и это несмотря на то, что любимец народа находится сегодня в местах не столь отдаленных.

В Бразилии, государстве, именуемым «тропическим гигантом», лидеров могут любить, даже обожать, но не обожествлять, какими бы популярными, ни были. Люди не считают, что без них страна упадет в глубокую пропасть. Так, после двадцатилетия военных режимов общество приняло принципиальное решение: президент, просидевший в кресле два срока по четыре года, непременно сдает полномочия деятелю, которого предпочли граждане, обладающие правом голоса.

Подобного принципа придерживался наставник Лулы да Сильвы, интеллектуал, университетский профессор, автор фундаментальных научных исследований Фернандо Энрике Кардозо. И случай с его преемником, самородком, вышедшим из низов — очень показателен.

Рейтинг Лулы да Силвы по завершении мандата зашкаливал, и многие ревностные сторонники уговаривали основателя партии пойти на изменение конституции и баллотироваться вновь. Но он решительно отмел эти просьбы.

На этих выборах кандидатам предстоит упорная схватка, предсказать результаты которой — крайне затруднительно. Ответ на ключевой вопрос электорат получит после второго тура, который состоится 28 октября, когда достаточно будет набрать относительное большинство голосов.

Тогда станет ясно, кто станет во главе страны, которая играет одну из важнейших ролей в БРИКС, экономическом объединении в куда входит и Россия. Кстати, никто из участников гонки не ратовал за выход из данной структуры. И вообще вопросы внешней политики в дебатах не стояли на первом плане. Бразилию сегодня больше всего волнует собственное будущее.

Автор статьи — Эмиль Дабагян — ведущий научный сотрудник Института Латинской Америки РАН.