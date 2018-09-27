Ошибка вышла: кого США убивают в Афганистане

В последнее время в Афганистане участились случаи авиаударов сил НАТО, в результате которых гибнут мирные граждане, сообщили в МИД РФ. В ведомстве подчеркнули, что Россия возмущена «ошибочным» ударам союзников на территории этой страны и требует привлечь виновных к ответственности.

Реклама

Как отмечается, за последнюю неделю зафиксировано три таких инцидента, в которых погибли более 20 мирных жителей. Так, 20 сентября в провинции Пактия на востоке страны в результате авиаударов, по заявлениям местных властей, погибли три гражданских лица, еще десять были ранены, в том числе женщины и дети. 22 сентября авиаудар по жилому дому провинции Каписа на северо-востоке унес жизни девяти мирных жителей, включая четверых женщин и троих детей. Еще несколько человек получили ранения. 23 сентября в восточной провинции Нангархар в результате атаки ВВС США погибли девять гражданских лиц, четверо были ранены.

При этом, отметили в МИД, командование НАТО в Афганистане замалчивает эти инциденты или вовсе отрицает гибель мирных жителей.

«Возмущены тем, что «ошибочные» удары натовских сил в этой стране становятся уже чуть ли не повседневной реальностью. При этом никто не несет за это ответственность», — говорится в заявлении ведомства.

Российская сторона считает происходящее последствием «грубых просчетов» со стороны руководства США и силового решения проблем, выбранного американскими властями.

«Призываем Вашингтон пересмотреть свою близорукую линию в пользу дипломатических усилий по запуску межафганского диалога. Требуем привлечь к ответственности виновных в преступных действиях против мирных жителей», — подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.

Между тем, депутат от провинции Баглан, член комиссии по внутренней безопасности Национальной ассамблеи (нижней палаты парламента) Афганистана Делавар Аймак заявил, что США усилии обстрелы территорий внутри страны в связи с тем, что талибы согласились участвовать в московской встрече по межафганскому урегулированию.

По его словам, Соединенные Штаты бомбят позиции талибов, но не трогают территории, занятые боевиками террористической группировки «Исламское государство» (организация запрещена в России) (ИГ, запрещена в России).

«Членам «Талибана» (организация запрещена в России) (террористическая организация, запрещенная в России) очень часто предлагают сдаться афганской правительственной армии, либо убеждают их присоединиться к ИГ, оказывать им поддержку, — приводит слова афганского политика РИА «Новости». — Вы сами были свидетелем того, что сроки проведения этой встречи были перенесены. Это не зависело от Афганистана, просто отдельные стороны высказали несогласие. Из-за того, что талибы согласились принять участие в этой встрече, против них в Афганистане сейчас проводятся масштабные операции на севере страны».

По последним данным, 50% территории Афганистана сейчас контролируют боевики радикального движения «Талибан». Параллельно с этим свое влияние в стране усиливает ИГ. Этим террористическим группировкам противостоят правительственные силы, и по всей территории страны проводятся масштабные операции по борьбе с экстремистами.

Напомним, что этой осенью российская сторона ведет переговоры с Кабулом, чтобы выбрать дату будущей встречи по межафганскому урегулированию, которая должна пройти в Москве.

Изначально она должна была состояться 4 сентября, однако встречу перенесли по просьбе Кабула.

Заместитель спецпредставителя президента Афганистана по странам СНГ Мухаммад Ибрагим Тамил пояснил, что афганские власти надеются, что встреча в «московском формате» состоится до конца этого года, однако считают приоритетным качество ее проведения, а не скорость.

США также были приглашены на встречу по межафганскому урегулированию, однако американская сторона отказалась от участия в московских консультациях, намеченных на 4 сентября. В американском внешнеполитическом ведомстве заявили, что продолжат поддерживать усилия Афганистана по достижению мирного урегулирования с талибами, однако считают, что встреча в Москве «вряд ли приведет к какому-либо прогрессу».

Тем не менее, Москва рассчитывает, что Соединенные Штаты пересмотрят свою позицию и все же примут участие в будущей встрече. Ранее постпред России при ООН Василий Небензя подтвердил приглашение американцев, выступая на Совете Безопасности ООН по ситуации в Афганистане. По его словам, Москва предоставляет оптимальную площадку для международной поддержки налаживания мирного процесса в этой стране. Он подчеркнул, что приглашение США на встречу остается в силе. Москва также пригласила на переговоры представителей движения «Талибан». В отличие от США представители группировки ответили согласием на предложение приехать на московские консультации 4 сентября.

Об этом представитель террористической организации Забиулла Муджахид сообщил агентству Reuters. «Наши лидеры приняли приглашение России на участие в мирных переговорах, организованных российской стороной», — заявил он.