Мадьярский ответ: Венгрия готова выслать консула Украины из-за паспортов

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт может выслать украинского консула. Этот шаг будет предпринят, если венгерский консул будет выдворен Киевом с территории Украины.

«Высылка консула не останется без прямо пропорционального ответа со стороны Венгрии, но надеюсь, что этого можно избежать», — подчеркнул Сийярто.

Он подчеркнул, что выдача венгерских паспортов этническим венграм, проживающим на западе Украины, находится в рамках международного законодательства. Глава будапештского МИДа добавил, что обсудит сложившуюся напряженную ситуацию со своим киевским коллегой, главой МИД Украины Павлом Климкиным. Сийярто предположил, что «паспортный скандал» в Закарпатье — результат внутриполитической активности на Украине.

«В последнее время на Украине усилились антивенгерские, мадьярофобские настроения — это может быть связано с грядущими президентскими и парламентскими выборами»,

— добавил министр. Венгрия же не позволит Киеву «нарушать основные сложившиеся правила дипломатии».

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Говоря о скандале с выдачей венгерских паспортов, Сийярто напомнил, что в Европе распространено «двойное гражданство», сообщает ФАН. «Если Украина действительно хочет двигаться в сторону ЕС, не может ставить под сомнение этот институт», — подчеркнул министр.

19 сентября министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что на запланированной встрече с Сийярто в Нью-Йорке он собирается поднять вопрос о «нелегальной» выдаче жителям Закарпатья венгерских паспортов. Встреча, по словам Климкина, «будет напряженной», и он может выслать венгерского консула из региона.

Так Климкин отреагировал на опубликованное в интернете видео, где якобы запечатлена выдача венгерскими чиновниками национальных паспортов в консульстве Венгрии в городе Берегово, расположенном в украинском Закарпатье.

Журналисты впоследствии не смогли подтвердить подлинность этого видеоролика. Венгерские дипломаты комментировать ситуацию отказались и посоветовали обратиться в МИД Венгрии.

В Закарпатской области Украины проживают представители венгерского этнического меньшинства. Этот вопрос — камень преткновения в отношениях между двумя странами. Особенно этот момент обострился после выступлений украинских националистов и принятия Киевом нового закона «Об образовании», в котором вводится запрет на обучение на родном языке. В Венгрии считают, что документ ограничивает права этнических венгров, проживающих в Закарпатье.

После этого Будапешт стал настаивать на введении миссии ОБСЕ в Закарпатье и приготовился блокировать процессы вступления Украины в Европейский союз и НАТО. Венгрия не позволит Киеву стать членом Североатлантического альянса до тех пор, пока «на Украине не улучшится ситуация с нацменьшинствами, заявил ранее глава венгерского МИДа Петер Сийярто.

Украина тоже «не сидит без дела»: в базу данных украинского сайта «Миротворец» начали вносить обладателей венгерских паспортов из Закарпатья. По имеющимся данным, в базу были внесены первые пять человек, которые получили гражданство Венгрии. Как отмечается, на сайте «Миротворца» были опубликованы имена и фотографии людей, внесенных в базу данных.

Директор Института глобальных стратегий, украинский политолог Вадим Карасев полагает, что Венгрии — наряду с западными странами — удастся вынудить Украину пойти на компромисс по языковому вопросу.

«Большая венгероязычная община Закарпатья посчитала, что это нарушение языковых прав венгероговорящих жителей Украины. Венгры считают, что на таком уровне — пока это не коснется принципиальных вопросов — можно блокировать инициативы Украины, чтобы вынудить ее на тот или иной компромисс. В конце концов, и западные партнеры Украины для того, чтобы не срывать саммит Украина-НАТО, посоветуют Украине быть более компромиссной в этом вопросе», — передает слова эксперта НСН.

Законодательство Украины запрещает иметь двойное гражданство, однако никаких санкций за это не предусматривается. Согласно переписи населения, проведенной в 2001 году, в Украине проживает 151,5 тыс. венгров, большинство — в Закарпатской области. 30 марта 2017 года премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в кулуарах съезда Европейской народной партии на Мальте предложил президенту Украины Петру Порошенко обсудить подписание соглашения относительно двойного гражданства для венгров, проживающих в Украине.