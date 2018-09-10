Что показал Единый день голосования

В Центризбиркоме продолжается подведение результатов единого дня голосования. По предварительным итогам прошедших 9 сентября выборов, партия «Единая Россия» лидирует практически во всех законодательных органах субъектов РФ.

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Как отметил накануне лидер «Единой России» Дмитрий Медведев, на прошедших выборах правящая партия выступила «достойно». «Партия выступила стабильно и, по предварительным данным, сохраняет лидерство практически во всех законодательных органах субъектов федерации, где проходили выборы», — отметил политик. Он также подчеркнул, что достойное выступление на выборах показали и кандидаты от партии, выдвинутые на должности высших руководителей, в том числе губернаторов.

Так, по итогам обработки 100% протоколов выдвинутый «Единой Россией» врио губернатора Красноярского края Александр Усс получил 60,19% голосов избирателей. В Псковской области победил врио губернатора, кандидат от ЕР Михаил Ведерников, набравший 70,68% голосов. В Магаданской области также завершился подсчет бюллетеней — победителем на выборах губернатора стал Сергей Носов с 81,51% голосов.

Результаты проверки всех протоколов также показали, что «Единая Россия» лидирует на выборах всех уровней в Ненецком автономном округе и Нижегородской области. Более 57% избирателей проголосовали за списки «Единой России» в Белгородской области. В Екатеринбурге по партийным спискам также лидирует ЕР. В Челябинской области за кандидатов от «Единой России» проголосовали свыше 89% избирателей.

Вместе с тем в трех регионах «Единая Россия» не смогла набрать большинства на выборах в региональные парламенты. Речь идет о Хакасии, Иркутской и Ульяновской областях. Во всех этих регионах «Единую Россию» обходит КПРФ, очевидно, использовавшая риторику против пенсионной реформы. Тем не менее, во всех этих трех регионах партия власти заняла второе место, а отрыв коммунистов не превышает 10% голосов.

Так, в Хакасии на выборах в Верховный совет республики КПРФ набрала 31,01% голосов, а «Единая Россия» — 25,46%. На выборах в региональный парламент Иркутской области у коммунистов — 34% голосов, у единороссов — 27,7%. По итогам обработки 80% протоколов на выборах в ульяновский парламент коммунисты набрали 37,02% голосов. «Единая Россия» получила 32,11% голосов.

Хотя ЕР и отстает от коммунистов, не стоит забывать, что парламенты в этих регионах формируется по смешанной системе. Половина собрана за счет одномандатников, и здесь у партии власти есть возможность сократить свое отставание от коммунистов до минимума, или вовсе их обойти.

В целом «Единая Россия» выступила 9 сентября довольно не плохо. Особенно если сравнивать с результатами, которые демонстрировали зарубежные правящие партии за рубежом на фоне изменений в пенсионном законодательстве других стран.

Один из недавних примеров — Италия, где пенсионная реформа стартовала в 2012 году. В рамках преобразований для мужчин и женщин был выравнен пенсионный возраст — до 66 лет и семи месяцев. До проведения реформы мужчины выходили на пенсию в 65 лет, а женщины — в 60-65 лет в зависимости от сектора занятости.

По итогам выборов в законодательные органы Италии, состоявшихся в 2013 году, правящая Демократическая партия в составе левоцентристской коалиции смогла стать лидером голосования, но с минимальным преимуществом — ей удалось обойти правоцентристов во главе с Сильвио Берлускони лишь на доли процента.

А вот на выборах 2018 года Демократическая партия Италии окончательно утратила свои позиции, получив лишь третье место по итогам выборов.

В некоторых странах после пенсионной реформы даже приходилось делать досрочные выборы. Речь идет о Греции, где в 2009 году пенсионный возраст у мужчин подняли с 57 до 65 лет, затем в 2014 году его подняли до 66 лет, а в 2015-м — до 67 лет.