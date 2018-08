«Сказочный лес!»: Путина удивила природа Тувы

В Сети появилось видео того, как президент России Владимир Путин вместе с министром обороны Сергеем Шойгу и директором ФСБ Александром Бортниковым провел минувшие выходные в Туве.

Российский лидер в компании отдыхал в минувшие субботу и воскресенье на Енисее. Президент России любовался красотами, катался на катере по водоему, а также ходил по горам, передает ФАН.

Кроме того, президента и его спутников сопровождал глава Республики Тува Шолбан Кара-оол и директор Саяно-Шушенского государственного биосферного заповедника Геннадий Киселев, передает НСН. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, в этот раз Путин не рыбачил, а сама поездка носила характер видового туризма.

На кадрах показано, как Путин, спускаясь с горы, присел на сваленное дерево отдышаться и сказал: «Вот это да! Сказочный лес». Также видно, как Путин собирает лесную ягоду и ест ее.

В марте нынешнего года Владимир Путин в интервью западным СМИ рассказал о своих фотографиях, где российский лидер изображен с голым торсом. Путин ответил, что фотографий у него много и они разные.

«Я расслабляюсь. У меня много фотографий в рабочей атмосфере, но никто ими не интересуется», — признался российский лидер.

Также глава российского государства заявил, что видел коллажи, где он сидит верхом на медведе.

«Я видел свои фотографии, где скачу на медведе. Я никогда не скакал на медведе, но такие фото существуют», — заявил президент.

Он также признался, что лучшим отдыхом для него является смена деятельности. Ранее Путин рассказывал, что одним из любимых активных способов проведения досуга для него являются горные лыжи.

«Это динамичный, техничный вид спорта и прекрасная возможность активно, с пользой отдохнуть, поддержать физическую форму, получить заряд энергии и хорошего настроения», — пояснял глава государства.

В 2017 году по дороге на Дальний Восток, где Путин проводил свой отпуск, он на несколько дней останавливался в Сибири. Там он занимался подводной охотой в горном озере.

«Рыбалка мне близка, любима, и я всегда с удовольствием использую, к сожалению, очень редкую возможность посидеть с удочкой.

Правда, иногда работа даже помогает. Как иначе я смог бы половить рыбу в Америке да еще в компании двух президентов? Если серьезно, то лучшая рыбалка в мире, согласно моему личному рейтингу, в Мурманской области и в дельте реки Волги, в районе Астрахани», — пояснял российский лидер.

Тогда хорошая физическая форма Путина удивила западные общественность и СМИ. Канадский таблоид Toronto Sun, например, опубликовал подборку фотографий с президентских мини-каникул под заголовком «Путин без рубашки идет на рыбалку».

Американская газета The New York Times, в свою очередь, перепечатала небольшую заметку агентства The Associated Press, где отдых главы РФ перед телекамерами называли «свежим выступлением боевитого и любящего приключения российского лидера».

Издание The National более пространно порассуждало о публичном образе Путина, напоминая, что в 2008 году, будучи премьером, он «застрелил сибирского тигра транквилизирующим дротиком» и «спас съемочную группу».

Американский журнал Time вспомнил историю с подводной ловлей щуки, авторы издания привлекли читателя фотографией Путина во время принятия солнечной ванны.

Time писал: фотографии Путина с рыбалки показывают, что «русский лидер жаждет приключений» и предстает перед публикой как «матерый турист и атлет». Кроме того,

журналисты отмечали, что Путин является «главным пропагандистом здорового образа жизни» в России.

Стоит также отметить, что президент России является председателем попечительского совета Русского географического общества.

«Мне импонирует сама миссия РГО: «Вдохновлять людей на любовь к России». В этой фразе заключено стремление открыть и российскому обществу, и всему миру красоту, многообразие, самобытность России, представить ее достоверный образ. И я рад возможности принять личное участие в работе Русского географического общества, помочь реализации его ярких, содержательных проектов», — признавался Путин.