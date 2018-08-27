Жена за мужа: вдова Маккейна может попасть в Сенат

Губернатор штата Аризона Даг Дьюси может назначить на пост сенатора вдову умершего Джона Маккейна — Синди Маккейн. О кандидатуре жены на место скончавшегося от рака Маккейна сообщили источники газеты The New York Times в Республиканской партии.

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Назначение преемника Маккейна состоится не раньше, чем через неделю — после того как закончатся все траурные мероприятия в связи с кончиной сенатора. Кроме Синди Маккейн, на пост представителя Аризоны в Сенате претендуют экс-сенатор от Аризоны республиканец Джон Кил и бывшие члены Палаты представителей, конгрессмены Мэтт Салмон и Джон Шадегг.

Кандидат, которого назначит губернатор Дьюси, будет занимать кресло сенатора до ноября 2020 года. После этого пройдут выборы, и новый избранник будет представлять штат в Сенате до осени 2022 года — тогда кончится срок, на который избирался Джон Маккейн.

NYT подчеркивает, что выбор преемника губернатором будет крайне значим для Республиканской партии — хотя они и имеют 50 голосов в Сенате, но это всего лишь на 1 голос больше, чем у демократов.

Американский сенатор Джон Маккейн будет похоронен 2 сентября на территории Военно-морской академии в Аннаполисе, говорится в сообщении офиса сенатора. 31 августа гроб с телом Маккейна будет выставлен в центральной ротонде Капитолия. На следующий день в Кафедральном соборе Вашингтона состоится национальная мемориальная служба. Похороны пройдут 2 сентября на территории Военно-морской академии в Аннаполисе, которую Маккейн окончил в 1958 году. Мероприятие будет закрыто для публики и прессы.

«В течение года Джон превзошел все ожидания, связанные с его выживанием. Однако прогресс болезни и неумолимое старение выносят свой вердикт. Со своей обычной силой воли он решил прекратить лечение», — заявила семья Джона Маккейна.

Маккейн проходил лечение от онкологического заболевания с июля 2017 года. Семья Маккейна находится в Аризоне. По словам близких к семье людей, его смерть была неизбежна, пишет газета. Отмечается, что Маккейн уже давно находится вне глаз общественности. В 2017 году у сенатора диагностировали неизлечимую форму опухоли мозга. За день до кончины он отказался от продолжения лечения.

Впервые Маккейн был избран в верхнюю палату Конгресса от штата Аризона в 1986 году, а до этого в течение четырех лет занимал кресло в Палате представителей. Членом Республиканской партии Маккейн стал с 1982 года.

Джон Маккейн — ветеран Вьетнамской войны. После выпуска из академии он поступил на службу в палубную авиацию ВМС США. В ходе своего 23-го вылета

Маккейн был сбит северовьетнамскими ПВО, его самолет упал в озеро неподалеку от Ханоя. Тяжелораненый Маккейн (вьетконговец сломал ему плечо и проткнул штыком) попал в лагерь для военнопленных, который американцы прозвали «Ханойским Хилтоном». Там в тяжелейших условиях летчик провел пять с половиной лет и был выпущен в 1973 году по условиям Парижского соглашения.

Маккейн был ярым ненавистником СССР и постсоветского правительства Российской Федерации. Особенно остро он критиковал президента РФ Владимира Путина.

В 2003 году он заявил, что «американская внешняя политика должна отражать отрезвляющий вывод о том, что российское правительство, которое не разделяет наши самые базовые ценности, не может быть другом или партнером и рискует своим собственным поведением поставить себя в разряд врагов».

После встречи с российским президентом в Словении Маккейн заявил: «Когда я заглянул в глаза Путину, то увидел три буквы: КГБ».

Кроме того, Маккейн известен своей критикой в адрес президента США Дональда Трампа. Хозяин Белого дома в долгу не остается: Трамп не позволил опубликовать в связи со смертью сенатора Джона Маккейна официальное заявление Белого дома, в котором покойного называют героем Америки.

Согласно имеющейся информации, такое заявление намеревались выпустить советники Трампа, пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс и глава аппарата администрации Джон Келли. Черновой вариант заявления, в котором отмечается героизм Маккейна, был составлен до его кончины, а впоследствии был отредактирован. Хотя Трамп и опубликовал пост с соболезнованиями посвященный смерти сенатора у себя в твиттере, но запретил публиковать заранее подготовленное заявление.