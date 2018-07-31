Инсульта не было: Лукашенко появился на публике

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во вторник, 31 июля, провел встречу с председателем Минского облисполкома Анатолием Исаченко, сообщает белорусское агентство БелТА. Встреча носила докладной характер — Исаченко отчитывался перед главой республики за процесс уборочной кампании в регионе, развитие мясо-молочного комплекса и дорожного строительства.

Встреча Лукашенко с Исаченко стала первым появлением белорусского лидера на публике после распространения слухов о его «инсульте».

В понедельник 30 июля некоторые СМИ сообщили, что президент Белоруссии якобы был госпитализирован с инсультом, в связи с чем с 28 июля белорусский лидер не появлялся на публике. Более того, будто бы из-за проблем со здоровьем у Лукашенко был отменен его рабочий визит в Гомель, запланированный на 26 июля.

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На фоне этих слухов в пресс-службе президента заявили о проведении Лукашенко нескольких встреч и переговоров в этот период. Позже пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт прокомментировала и сами слухи о здоровье белорусского лидера.

«Прокомментирую эту информацию одним словом: «Бред». Могу еще добавить в адрес украинских ресурсов, которые распространяют эту информацию: «Не дождетесь», — заявила Эйсмонт. Она также добавила, что Лукашенко чувствует себя хорошо, а все сообщения о его якобы инсульте не имеют под собой реалистичных оснований.

Незадолго до «инсульта», 23 июля, президент Белоруссии провел телефонные переговоры с российским президентом Владимиром Путиным.

Об этом сообщалось на сайте Кремля. Как стало известно, в ходе разговора главы государств обсуждали вопросы, касающиеся Евразийского экономического союза. «Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили некоторые аспекты деятельности Евразийского экономического союза, а также актуальные международные вопросы», — говорится в заявлении.

Кроме того, Александр Лукашенко и его сын Николай 15 июля посещали Москву, чтобы посмотреть церемонию закрытия и финальный матч чемпионата мира по футболу, которые проходили на московском стадионе «Лужники».

Вполне здоровым президент выглядел и во время празднования Дня независимости Республики Беларусь, который отмечается 3 июля.

Лукашенко, принимая парад по случаю главного государственного праздника, заявил с трибуны, что в этот день слились священные для каждого жителя страны понятия — свобода и независимость.

В этом году в параде традиционно участвовали российские военнослужащие, а также впервые — военнослужащие Народно-освободительной армии Китая и женщины-военнослужащие белорусской армии. В ходе мероприятия можно было заметить и китайские парадные лимузины под брендом «Красное знамя», которые Пекин безвозмездно передал Минску в 2015 году. Всего на улицах столицы можно было увидеть более 4 тыс. военных и 250 единиц боевой техники.

Президент России Владимир Путин поздравил своего белорусского коллегу с праздником одним из первых. Российский лидер подчеркнул, что 3 июля — значимая дата в белорусской истории.

«Освобождение Минска от немецко-фашистских захватчиков стало одной из важнейших побед, которые одержали наши отцы и деды в годы Великой Отечественной войны. Завещанные ими братская дружба и взаимопомощь и сегодня служат надежной основой развития российско-белорусских связей», — подчеркнул Путин.

Президент России также поблагодарил за гостеприимство белорусской стороны в ходе его недавнего визита. Он выразил уверенность, что реализация решений, достигнутых в ходе заседания Высшего госсовета Союзного государства, будет способствовать дальнейшему продвижению двусторонних интеграционных процессов.

Заседание Высшего госсовета Союзного государства, а также двусторонние переговоры Путина и Лукашенко состоялись в Минске 19 июня. По словам Лукашенко, в ходе переговоров обсуждались «чувствительные вопросы». «Мы с Владимиром Владимировичем [Путиным] один на один обсуждали некие чувствительные вопросы, которые, в общем-то, не выносятся на широкое обсуждение», — отметил Лукашенко. Он добавил, что с российским лидером они «работали, а не отдыхали».