Ни нашим, ни вашим: Bloomberg назвал Крым «ничьим»

Информагентство Bloomberg составило карту мира, не обозначив на ней территориальную принадлежность Крыма. Разработанная порталом инфографика демонстрирует, в каких странах с развивающейся рыночной экономикой в 2018-2019 годах пройдут выборы. Украина на этой карте отмечена желтым цветом, Россия темно-серым, а вот полуостров закрасили светло-серым.

Bloomberg Research

К тому же на сайте опубликовали статью «Развивающиеся рынки теперь сталкиваются с политической перчаткой: Руководство по выборам». Стоит отметить, что в отношении Украины у издания весьма интересные прогнозы.

Авторы публикации отмечают, что в случае переизбрания Петра Порошенко на пост президента шансы на получение нового транша международного валютного фонда (МВФ) увеличатся.

При этом украинские СМИ пишут, что мининформ Украины все же собирается направить изданию протестное письмо.

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Надо сказать, что у Киева не в первый раз возникают претензии к обозначению Крымского полуострова на картах. Так, 11 июня ведущему британскому изданию The Times, опубликовавшему карту, на которой Крым является частью России, пришлось извиняться. «Подавляющее большинство стран (включая Великобританию) не признают аннексию Россией в 2014 году украинского Крыма и осудили ее как противоречащую международному праву. Приносим извинения за ошибку», — заявило руководство The Times.

Украинские дипломаты на такое раскаяние ответили весьма благосклонно. «Каждый может совершить ошибку. Что важно — признать ее и правильно исправить. Мы очень ценим!» — было написано в твиттере украинского посольства в Великобритании.

Всего за день до этого, 10 июня, украинская сторона осталась недовольна Австралией из-за карты, составленной местным демографом Саймоном Кустенмахером. На ней он также обозначил Крым территорией РФ. Карта была опубликована в твиттере. На ней Россия изображена поделенной разными цветами на четыре части. Все эти цвета представляют территории, на которых жителями является четверть населения страны.

Впрочем, и на Украине не раз возникали ситуации, когда Крым на картах изображали в составе России. К примеру, незадолго до Чемпионата мира по футболу, который в настоящий момент проходит в российских городах, на Украине выпустили календари с картой РФ. На ней Крым был включен в состав России.

Жесткой критике подвергался и телеканал СТБ. Так, 16 марта в эфире реалити-шоу «Холостяк» канал продемонстрировал карту страны, на которой не был обозначен полуостров. Через некоторое время, однако, редакция СТБ признала «ошибку». Ответственность за это возложили на режиссера монтажа проекта. По заявлению руководства телеканала, изображение является «неприятной для нас технической ошибкой и ни в коем случае не является официальной позицией канала СТБ относительно государственных границ Украины».

Там также отметили, что «ошибка» была оперативно исправлена в каждом видео на официальных страницах канала СТБ. «Телеканал ни в коем случае не снимает с себя ответственности за эту ситуацию. Еще раз приносим извинения перед всеми зрителями», — подчеркивалось в заявлении руководства телеканала. Это происшествие вызвало массу комментариев в сети. Ситуацию даже прокомментировал народный депутат Украины Владимир Арьев. Он возмущенно вопрошал: «Да что же это такое происходит!?»

Камнем преткновения оказался не только сам полуостров, но и официально открытый 15 мая президентом России Владимиром Путиным Крымский мост.

Пользователи сети заметили, что обозначение конструкции отсутствует на Google Maps. По мнению некоторых микроблогеров, приложение просто отказалось обозначать новую переправу.

Спустя два дня в Google Maps все же добавил новый мост, однако сервис не прокладывает маршрут через него, а предлагает воспользоваться для этого паромом.

Мост через Керченский пролив является самым длинным в Европе. Его протяженность составляет 19 км, при этом пересечь его можно всего за 15 минут. До его строительства добраться из Тамани в Керчь можно было только используя паромную переправу.

Крым вошел в состав России весной 2014 года в результате референдума. За воссоединение проголосовали более 96% жителей полуострова. Киев, однако, отказался признавать результаты голосования и все еще считает регион временно оккупированной территорией. Москва при этом настаивает на том, что референдум был проведен в соответствии с международными нормами, а вопрос территориальной принадлежности полуострова Россия считает исторически закрытым.