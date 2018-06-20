«Литва должна быть готова защищаться от русских»

Вильнюс и литовская армия должны быть готовы защищаться от нападения России, убеждена президент Литвы Даля Грибаускайте. В разговоре с немецким изданием Der Spiegel Грибаускайте отметила, что если страны Прибалтики не будут готовы к обороне, то «угроза будет значительной».

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Но если Литва покажет, что она «способна защититься и хочет этого», то никто на нее не нападет, полагает Грибаускайте. Ее страна, по словам президента Литвы, должна быть готова «сердцем и душой, ментально, политически, технологически» к отражению «русской агрессии», передает ФАН.

Более того, сосредоточенные у границ стран Прибалтики российские силы, по мнению Грибаускайте, «в 10 раз превосходят силы НАТО».

Президент Литвы регулярно заявляет о возможном нападении Российской Федерации на ее страну и другие государства Прибалтики, сообщает НСН.

Москва, тем не менее, считает: идеи об атаке на Прибалтику и Польшу со стороны России «могут возникнуть только в воспаленном мозгу». С таким заявлением ранее выступил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. В интервью Euronews глава МИДа заявил, что НАТО «использует фейковую логику», оправдывая реальное деплоирование тяжелых вооружений и размещение дополнительных крупных воинских контингентов.

Лавров подчеркнул, что кроме базирования вооруженных сил США, Великобритании, Канады и Германии в Польше и Прибалтике, риторика Запада включает в себя намерение «под сурдинку русской угрозы закрепить господство Соединенных Штатов и НАТО в Европе».

Ранее Грибаускайте, подводя итоги прошедшего 2017 года, что с Российской Федерацией «следует не воевать, а сотрудничать». Говоря о будущем Литвы, Грибаускайте отметила, что отношения с РФ «останутся сложными в ближайшие годы», но «соседей не выбирают» и «в случае необходимости можно пересмотреть позицию по некоторым вопросам».

Литва при этом не должна отказываться от собственных ценностей, добавила Грибаускайте. При этом она отметила, что геополитическая ситуация имеет свойство меняться, и в связи с этим «в случае необходимости» можно пересмотреть позицию по определенным вопросам.

Президент назвала несколько условий для выстраивания отношений с Москвой. В их числе — возврат «оккупированных» территорий, отказ от использования военной силы «в своих интересах», а также прекращение «подкупа» политиков — не только в Литве, но «и по всей Европе».

Вслед за этим она заявила, что ее страна «всегда старается дружить с соседями, ведь их не выбираешь». По словам Грибаускайте, наиболее приоритетным для Вильнюса является сотрудничество, поскольку оно «содействует защите интересов государства и наших людей».

Коснувшись ситуации в сфере безопасности в Литве, президент отметила необходимость инвестиций в оборонный бюджет. Армия должна быть модернизированной, а литовские военнослужащие должны иметь подготовку к боевым действиям.

Прибалтийские республики постоянно опасаются «русской агрессии». Однако официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила 18 июня в интервью финским СМИ, что Москва не ищет конфликта с государствами ЕС и НАТО.

Россия желает развивать культурные и торговые связи, добавила представитель внешнеполитического ведомства, а кроме того — хочет избавиться от визовых ограничений «чтобы можно было свободно ездить друг другу в страны». Однако и в этом случае «Россию постоянно отвергают», добавила она.

Кроме того, представитель российского МИДа объяснила, почему Россия активно демонстрирует свои вооружения всему миру. Это связано с тем, что Советский Союз в годы Второй мировой войны «потерял 20 миллионов человек», и Россия имеет право демонстрировать всем образцы своего оружия, чтобы дать понять: нападать на Россию снова не стоит никому.

Захарова коснулась также и страхов прибалтийских государств, опасающихся «российской агрессии». По словам представителя МИД РФ, страны Прибалтики, боящиеся «повторить судьбу Крыма» должны вспомнить, что к расколу на Украине привело вмешательство в политику Киева властей США.