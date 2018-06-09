Встреча века: Трамп и Ким пытаются договориться. LIVE

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Последние новости по готовящемуся саммиту с американской стороны пришли от госсекретаря Майка Помпео.
По его словам, конечной целью переговоров властей Соединенных Штатов и Северной Кореи является полная, доказуемая и необратимая денуклеаризация Корейского полуострова. «Власти КНДР ранее подтвердили нам свою готовность к денуклеаризации, и мы очень хотим, чтобы эти слова оказались искренними», — сказал Помпео.
Он добавил, что американские санкции продолжат действовать в отношении КНДР до тех пор, пока не будет осуществлена полная денуклеаризация Корейского полуострова. Помпео подчеркнул важность встречи северокорейского лидера Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа и посчитал, что эти переговоры обнаруживают «огромный потенциал» для достижения «чего-то», что будет полезно всему миру. Он также выразил надежду от лица Вашингтона, что саммит станет основой для будущих продуктивных переговоров с Пхеньяном.
Перед встречей Ким Чен Ын несколько часов гулял по Сингапуру. Прогулка Ким Чен Ына длилась около двух часов. Он побывал в парке «Сады у залива» и гостинично-игровом комплексе Marina Bay Sands. Его сопровождали сестра Ким Е Чжон, глава МИД Сингапура Вивиан Балакришнан и министр образования Сингапура Онг Йе Кунг.
В свой номер в гостинице он вернулся лишь ближе к полуночи. Всего через девять часов после этого должна будет начаться встреча — в 9.00 по местному времени (4.00 по московскому времени).
Американский президент Дональд Трамп прилетел в Сингапур на несколько часов позже Ким Чен Ына. «Рад быть в Сингапуре. [Чувствуется] воодушевление в воздухе!» — написал президент США в своем твиттере по прилете на остров.
Собственно, северокорейский лидер Ким Чен Ын находится в Сингапуре уже пару дней. В воскресенье, 10 июня, министр иностранных дел Сингапура Вивиан Балакришнан встретил его в аэропорту Сингапура. Глава сингапурского МИДа опубликовал совместное фото с северокорейским лидером в твиттере. «Встретил председателя Ким Чен Ына, который только что прибыл в Сингапур», — написал Балакришнан. 10 июня у Ким Чен Ына также прошла встреча с премьер-министром Сингапура Ли Сяньлуном.
Как Ким прибыл в Сингапур — в фото-репортаже «Газеты.Ru».
Фоторепортаж: Ким Чен Ын прилетел в Сингапур на встречу с Трампом
Доброй ночи, дорогие читатели «Газеты.Ru»! И доброго утра тем, кто читает нас на востоке нашей страны!
Сегодня в ночь по московскому времени в Сингапуре пройдет историческое событие — первая встреча президента США и высшего руководителя КНДР.
Мы будем следить за этим событием в режиме онлайн и рассказывать вам о самых интересных и значимых его моментах.