Встреча века: Трамп и Ким пытаются договориться. LIVE

Последние новости по готовящемуся саммиту с американской стороны пришли от госсекретаря Майка Помпео.

По его словам, конечной целью переговоров властей Соединенных Штатов и Северной Кореи является полная, доказуемая и необратимая денуклеаризация Корейского полуострова. «Власти КНДР ранее подтвердили нам свою готовность к денуклеаризации, и мы очень хотим, чтобы эти слова оказались искренними», — сказал Помпео.

Он добавил, что американские санкции продолжат действовать в отношении КНДР до тех пор, пока не будет осуществлена полная денуклеаризация Корейского полуострова. Помпео подчеркнул важность встречи северокорейского лидера Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа и посчитал, что эти переговоры обнаруживают «огромный потенциал» для достижения «чего-то», что будет полезно всему миру. Он также выразил надежду от лица Вашингтона, что саммит станет основой для будущих продуктивных переговоров с Пхеньяном.