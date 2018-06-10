Остров на двоих: что ждет Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре

Сингапур готовится к встрече президента США Дональда Трампа и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, которая состоится здесь 12 июня. На островное государство съехались около 3000 журналистов, которые будут следить за историческим событием.

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Еще в середине мая, когда стала известна дата встречи, в Сингапуре возросло число бронирований отелей на даты проведения саммита — несмотря на то что точное место проведения переговоров определено на тот момент не было. Большинство склонялось к мысли, что американский и северокорейский лидеры встретятся либо в отеле Shangri-La, либо в курортном комплексе Marina Bay Sands.

Первый казался самым логичным выбором из-за того, что здесь уже не раз проходили переговоры на высшем уровне, и у персонала есть опыт обеспечения безопасности гостей — например, в 2015 году в Shangri-La приезжали китайский лидер Си Цзиньпинь и президент Тайваня Ма Инцзю, это была первая с момента разделения в 1949 году встреча глав двух враждующих государств. Второму отдавали предпочтение из-за его внушительного внешнего вида и стиля оформления, напоминающего казино Лас-Вегаса.

Тем не менее, 5 июня выяснилось, что саммит лидеров США и Северной Кореи состоится в отеле Capella на острове Сентоса в 500 метрах от Сингапура — об этом объявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс. За неделю до того, как было объявлено о месте встречи, северокорейские и американские организаторы четыре раза встретились в Capella, чтобы обсудить логистику.

Остров Сентоса — популярная курортная зона Сингапура: там расположены многочисленные роскошные отели, парк развлечений, два гольф-клуба, киностудия Universal Studios Singapore. Однако его выбрали для проведения саммита не за это.

Благодаря тому, что он находится в стороне от Сингапура, обеспечить безопасность гостей и предотвратить появление на острове нежелательных посетителей будет проще.

Пятизвездочный отель Capella под красной черепичной крышей выстроен в колониальном стиле. Несмотря на то что внешне он напоминает старинный особняк, интерьеры комнат с видом на Южно-Китайское море весьма современны.

Во время подготовки к саммиту одной из проблем стала плата за проживание Ким Чен Ына в одном из отелей Сингапура. 4 июня CNN сообщили, что США изыскивают возможность оплатить проживание северокорейского лидера в гостинице Fullerton. Он настаивал на том, что хочет жить именно там, однако номер в этом отеле стоит $6000, и это слишком много для главы такого бедного государства, как Северная Корея. По сообщению The Washington Post, северокорейская сторона попросила, чтобы за отель заплатила третья страна. Источники CNN предполагали, что это может быть Сингапур.

Позже, впрочем, выяснилось, что Ким Чен Ын поселится в другом отеле – St. Regis, тоже, однако, недешевом. Преимущество его в том, что он находится в закрытой охраняемой зоне, в то время как Fullerton расположен на берегу реки Сингапур в районе, специально не выделенном для проживания особо важных персон, где не принимаются соответствующие меры безопасности. Отдельно стоит отметить, что St. Regis, где, как предполагается, поселится Ким Чен Ын, находится в девяти минутах ходьбы от отеля Shangri-La — там, по сообщению местных СМИ, будет жить Дональд Трамп.

В самом Сингапуре тем временем уже случаются казусы, связанные с грядущим саммитом. В пятницу здесь были задержаны два сотрудника южнокорейского канала KBS – они проникли на территорию резиденции посла Северной Кореи в Сингапуре. Пресс-служба президента Южной Кореи призвала после этого журналистов из своей страны вести себя аккуратнее, поскольку законы в Сингапуре очень строгие.

Кроме прессы, в передвижениях ограничивают и двойников Дональда Трампа и Ким Чен Ына, которые приехали в Сингапур.

В пятницу, 8 июня, здесь был допрошен двойник северокорейского лидера по имени Ли Ховард Хо Вун — сразу по прилету в аэропорт Сингапура.

Ему порекомендовали держаться подальше от острова Сентоса и отеля Shangri-La. Позже его видели в парке Мерлиона, популярном у туристов, в компании двойника Трампа Денниса Алана — пара была окружена зеваками и журналистами. Двойники лидеров двух стран рекламировали блюдо из одного из сингапурских ресторанов — краба в красном и черном перце.

Рестораторы одними из первых прониклись идеей как-то отпраздновать прохождение саммита. В сингапурских заведениях появляются блюда, посвященные встрече лидеров двух стран. «Бургер мира» — с американским острым сыром чеддер и маринованным в северокорейском духе мясом пулькоги — изобрели в одном из ресторанов. Начос из местного мексиканского ресторана — «Человек-Ракета» и «Эль Трампо» — тоже завоевали всеобщую любовь.

А вот национальное блюдо Малайзии и Сингапура наси лемак (это рис, курица или рыба и паста чили) в одном из заведений получило американо-корейский акцент в виде вяленого мяса (США) и капусты кимчи (Корея). Сингапур явно гордится тем, что стал местом, где произойдет историческая встреча.