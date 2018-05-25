«Говорящая голова»: Джонсон рассказал пранкерам о новых санкциях

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон стал жертвой телефонного розыгрыша российских пранкеров — Владимира Кузнецова (Вован) и Алексея Столярова (Лексус). Они представились новоизбранным премьер-министром Армении Николом Пашиняном и его переводчиком. Запись телефонной беседы опубликована на пранкерском канале YouTube.

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В британском Форин-офис в разговоре с РИА «Новости» подтвердили факт разговора Джонсона с пранкерами. По словам дипломата,

министр догадался о том, что его разыгрывают только после обсуждения важных внешнеполитических тем и перехода Вована и Лексуса к откровенному глумлению.

По словам Вована, Борис Джонсон догадался о розыгрыше только после того, как пранкеры начали пытаться убедить его от лица Пашиняна в том, что президент Украины Петр Порошенко боится отравления и носит с собой «специальный антидот — аппарат «Опохмел».

В разговоре с шутниками глава британского внешнеполитического ведомства рассказал о планах Лондона ввести новые санкции в отношении «близких к президенту РФ Владимиру Путину олигархов», сообщает НСН.

По словам Джонсона, санкции не будут касаться всех российских богачей, проживающих в Туманном Альбионе — только «тех, кто незаконно обогащается» и связан с Кремлем. В Кенсингтоне, одном из престижнейших районов Лондона, «куда камень ни кинь — попадешь в российского олигарха», заявил глава Форин-офиса.

Однако не все из «кенсингтонских денежных мешков» связаны с Путиным, подчеркнул Джонсон. Санкции, в частности, могут ударить по бизнесмену Олегу Дерипаске и группе компаний «Русал» — по мнению британского политика, это было бы «наиболее эффективным способом противостоять РФ».

Другой темой для обсуждения стали инцидент в Солсбери с отравлением Скрипалей.

«Очень важно не развязывать новую «холодную войну». Я этого не хочу. Никто в Великобритании этого не хочет. Я лично считаю, что Россия совершила чудовищную ошибку, пытаясь убить Сергея и Юлию Скрипаль «Новичком», — подчеркнул министр.

Кроме того, пранкеры решили рассказать Джонсону про мнимый визит экс-кандидата в президенты РФ Ксении Собчак, привозившей «английским лейбористам деньги от президента Путина в противовес [премьер-министру Соединенного королевства от консерваторов] Терезе Мэй». Эту информацию Джонсон воспринял достаточно серьезно и подчеркнул, что сообщит о разговоре спецслужбам Британии.

Екатеринбургский пранкер Алексей Столяров, известный под псевдонимом Лексус, признался, что на подготовку к разговору с министром иностранных дел Борисом Джонсоном ушло не больше суток. Пранкер выразил мнение, что британский министр «вряд ли понимает, что такое «Новичок», передает ФАН.

По словам Лексуса, «Джонсон некомпетентен в этих вопросах» и представляет собой «просто дипломата, говорящую голову», которой вряд ли что-то постоянно докладывают британские спецслужбы.

При этом Лексус добавил, что

шеф британской дипломатии показал себя в разговоре как настоящий интеллектуал, который «повел себя очень адекватно относительно других западных политиков и дипломатов».

18 мая Вован и Лексус дозвонились до американского журналиста Тома Рогана, ранее призвавшего украинцев взорвать Крымский мост. «Телефонные хулиганы» поговорили с журналистом издания The Washington Examiner от имени министра иностранных дел Украины Павла Климкина.

Лексус и Вован передали Рогану благодарность за публикацию от президента Украины Петра Порошенко, на что журналист ответил, что уверен, что делает правильное дело, раз его публикация не понравилась Москве.

«Если твои действия вызывают негодование в Кремле, значит, ты занимаешься правильным делом», — заявил американский журналист. После беседы с Вованом и Лексусом, Роган в своем твиттере заявил, что имел прекрасный диалог с главой украинской дипломатии Климкиным, поддержавшим от лица украинского народа его статью и гарантировавшим помощь от Киева, если РФ решит отправить Рогана в тюрьму. Журналист также отметил «хорошее чувство юмора» украинского псевдо-министра.

Вован и Лексус — знаменитые российские пранкеры, на счету которых уже десятки «жертв». Например, они разыграли 1 января президента Украины Петра Порошенко. Они позвонили ему накануне Нового года, поздравив с праздником от лица генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберг и пожелав «закусывать получше».