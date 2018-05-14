Есть контакты: Скрипаль шпионил до конца

Экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль тайно встречался со спецслужбами Чехии и Эстонии. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на высокопоставленных должностных лиц Европы, говоривших на условиях анонимности. Еще раньше о некоторых подробностях таких визитов Скрипаля сообщало чешское издание Respekt. Эпизоды тайных встреч происходили в 2012 (Чехия) и 2016 году (Эстония).

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Целью таких визитов были передача информации о России и, в частности, инструктаж иностранных разведчиков. Как рассказывают источники американской газеты, визиты, возможно, были одобрены британскими властями и приносили ему доход.

Источники делятся даже такими мелкими подробностями, как настроение шпиона во время этих визитов. Так, на одной из встреч с разведслужбой Чехии в Праге, по информации чешского политика, Скрипаль был «огорчен, но в бодром духе». Именно тогда — в 2012 году — его жена Людмила скончалась от рака.

«Минимум один раз — в 2012 году — Скрипаль посетил Прагу, и хотя задержался здесь лишь на короткое время, его пребывание для местных спецслужб было полезным. Представители чешских спецслужб потом с бывшим российским шпионом, согласно информации Respekt, как минимум один раз, встречались и в Великобритании», — пишет издание.

Также чешское издание отмечает, что

Скрипаль после помилования со стороны президента Дмитрия Медведева продолжал содействовать в раскрытии российских агентов за границей.

Для этого британская разведка разрешала ему контактировать со спецслужбами из партнерских стран.

NYT пишет, что Скрипаль был настолько полезен чешским спецслужбам, что те несколько раз приезжали на встречи к нему в Великобританию. Более осторожно чиновники раскрывают подробности о его визите в Эстонию, говоря лишь, что в июне 2016 года Сергей Скрипаль тайно встречался с «избранной группой разведчиков». Встрече также содействовали британские спецслужбы, но ее детали чиновники разглашать не стали. Помимо этого, журналисты NYT поинтересовались, были ли встречи Скрипаля с испанскими разведчиками. Источник возразил, пояснив, что «это красная линия, которую мы не можем перейти».

Издание отмечает, что такие действия Скрипаля не вызывают удивления. Зачастую перебежчики получают жалование в обмен на знания. Об этих встречах знали немногие и вряд ли об этом знали в Москве, пишет NYT.

Тем не менее, американская газета напоминает, что у Скрипаля могли оставаться враги, среди которых указывается и российский президент Владимир Путин.

Сергей Скрипаль в 2006 году был признан Московским окружным военным судом виновным в госизмене, в 2010 году его оправдали. Тогда вместе с другими заключенными его обменяли на группу российских разведчиков, задержанных в США. После этого он уехал на постоянное жительство в Великобритании.

В настоящее время британская полиция продолжает вести расследование по делу об отравлении гражданина Великобритании, экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и россиянки — его дочери Юлии. Однако спустя более двух месяцев после отравления химическим веществом A-234 полицейские не смогли найти того, кто именно совершил нападение. Последнюю информацию по «делу Скрипалей» сообщил во вторник, 8 мая, перед премьер-министром Великобритании Терезой Мэй и кабмином советник по нацбезопасности Марк Сидвилл.

В общей сложности к расследованию привлечено более 400 сотрудников полиции, включая 250 специалистов по борьбе с терроризмом, пишет со ссылкой на Сидвилла британская газета The Guardian. Дом Сергея Скрипаля остается единственным местом, где не завершена дезактивация. Британские службы в настоящее время продолжают работать над этим. Однако «город уже безопасен», говорит пресс-секретарь Терезы Мэй. 14 мая, по сообщению Salisbury Journal, большая часть заблокированной со дня инцидента дороги рядом с домом Сергея Скрипаля была открыта для жителей. Тем не менее дом Скрипаля остается закрытым.