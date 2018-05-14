Климкин: МИД Украины разберется с антисемитизмом

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин рассказал о начавшемся дисциплинарном производстве после обвинений украинского консула в Гамбурге в антисемитизме, передает ФАН.

По словам главы МИД Украины, в цивилизованном обществе и внешнеполитическом ведомстве страны «не может быть места антисемитам и тем, кто разжигает межнациональную рознь». Климкин также пообещал, что госсекретарь украинского МИДа разберется «основательно во всех деталях».

В своем фейсбуке Климкин написал, что украинские власти проверяют информацию подписчиков о консуле Василии Марущинце. Ранее об антисемитских высказываниях Марущинца сообщил украинский видеоблогер Анатолий Шарий.

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В пример он привел несколько фейсбучных постов консула, содержащих в себе нападки на евреев и обвинения их в «развязывании Второй мировой войны» и других политических кризисах. Кроме того, Марущинец оправдывал Холокост и массовое уничтожение еврейского населения в Бабьем Яру. В публикациях на украинском и немецком языках содержалась бранная и уничижительная лексика.

Ранее сам дипломат многократно жаловался на модераторов фейсбука, блокировавших его аккаунт. 13 мая украинский консул в Гамбурге написал, что

«фашистом быть почетно», а сам он испытывает резкую неприязнь к тем, кто «не поддерживает идеи национализма». Кроме того, Василий Марущинец призывал отвоевать «исконно украинские территории» у Венгрии и Польши.

По словам Шария, казус консула позволяет понять, «на какое днище упало украинское государство». Блогер поразился тому, что человек с такой «ненавистью к разным народам» находится в Германии на госслужбе Украины.

Как сообщает НСН, глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков саркастично прокомментировал антисемитский скандал в ФРГ.

Нацизм на Украине, по мнению Пушкова, процветает «повсеместно, а не только в соцсетях».

«Да нет на Украине никакого нацизма! Ну, разве что в постах консула Украины в Гамбурге. Ну, на концерты иногда приходят люди с флагами со свастикой. Ну, на факельных шествиях бывает немного нацизма, да Бандера теперь главный герой Украины. А вообще это все — российская пропаганда!»

— заявил Пушков.

Напомним, что 28 апреля во Львове около тысячи украинских националистов провели так называемый «марш величия и духа» в честь памяти дивизии SS «Галичина». Дивизия была сформирована 75 лет назад, в 1943 году. В ходе марша украинские националисты выкрикивали лозунги «Украина превыше всего» и «Галичина» — дивизия героев». Кроме того, радикалы несли флаги с эмблемой дивизии — желтым львом на голубом поле с тремя золотыми коронами. Марш прошел от памятника Степану Бандере по центральным улицам Львова.

Глава украинского института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что

годовщина создания войск SS для украинцев праздником не является — в нацистской и советской армиях к ним относились «одинаково — как к пушечному мясу», и в Третьем Рейхе «хотя бы готовили год», а в РККА «сразу бросали в мясорубку».

Украина испытывает не только внутренние конфликты по вопросам исторической памяти и отношения к Красной армии. Постоянно происходят конфликты и с Польшей.

1 мая жители польского села Старая Гута напали на участников украинского общества «Магурич», которые занимались восстановлением памятников на старом греко-католическом кладбище. Агрессивно настроенные поляки пришли на кладбище, где расположился лагерь, и потребовали от активистов «убираться на Украину».

Отмечается, что местные жители обвинили украинцев в том, что они восстанавливают могилы участников Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в РФ), которые во время Второй мировой войны убивали жителей Польши.

Украинские активисты вызвали полицию. Прибывший на место наряд польских правоохранителей установил, что местные крестьяне были пьяны, и пятеро человек были арестованы.

В конце января польский сейм принял пакет поправок к закону об Институте национальной памяти Польши, вводящих уголовную ответственность за отрицание факта Волынской резни и пропаганду бандеровской идеологии.