Запад обойдет вето России

Ряд западных стран собирается обойти право вето России в Совете безопасности ООН при рассмотрении вопроса о вероятном применении химоружия в Сирии, использовав принятую в 1950 году резолюцию ГА ООН «Единство в пользу мира», которая позволяет передать вопрос на голосование Генеральной ассамблее.

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Об этом пишет британское издание The Guardian. По информации газеты, на недавней встрече за закрытыми дверями в Швеции обсуждалась ситуация с Сирией. Участие в ней принимали постоянные представители ООН. Предполагается, что соответствующий вопрос будет обсуждаться нескольких встречах на текущей неделе, передает ФАН.

В этот же день, 24 апреля, главы МИД стран «большой семерки» выразили сожаление в связи с тем, что Россия заблокировала работу механизма ООН по расследованию химических атак в Сирии и призвали воссоздать такой механизм, указывалось в заявлении министров иностранных дел G7.

«Мы сожалеем, что Россия наложила вето на продление мандата СМР, а также наложила вето на недавний проект резолюции СБ ООН, направленный на создание независимого механизма расследования применения химического оружия в Сирии. Мы подчеркиваем важность создания механизма-преемника СМР, которому бы СБ ООН поручил устанавливать, кто применял химическое оружие в Сирии», — говорилось в коммюнике.

Также во вторник во время встречи глав оборонных ведомств стран-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что якобы произошедшая в Думе химатака является постановочной провокацией. Об этом говорится в сообщении ведомства, поступившем в «Газету.Ru».

«Нельзя допустить, чтобы террористы получили доступ к оружию массового поражения.

Зачастую этот фактор используется в провокационных целях, чтобы посеять хаос среди населения, сформировать у мирового сообщества ложное представление о конфликте. Последний пример — явно постановочный характер якобы имевшей место химической атаки в сирийском городе Дума», — сказал Шойгу.

Он также подчеркнул, что США, Великобритания и Франция нанесли ракетные удары по территории суверенного государства, не дожидаясь расследования, передает RT.

Неделей ранее британский премьер Тереза Мэй заявила, что вето российской стороны в Совбезе ООН в отношении резолюций по Сирии являлось попыткой блокировать расследование химатак на территории страны.

«Были явные попытки блокировать любое надлежащее расследование, как мы видели в случае с российским вето в ООН ранее на неделе. Мы не можем медлить с тем, чтобы облегчить страдания гражданского населения, вызванные атаками с применением химического оружия», — заявила политик.

По ее словам, инспекторы с мандатом СБ ООН расследовали прежние атаки, и в четырех случаях пришли к выводу, что ответственность за них несет президент Сирии Башар Асад.

«Мы уверены в нашей оценке того, что именно сирийский режим с большой степенью вероятность несет ответственность за эту атаку, и такая повторяющаяся модель поведения означает, что режим с большой долей вероятности продолжит использование химоружия», — указывала Мэй.

Французский президент Эммануэль Макрон в разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным также выразил сожаление в связи с вето на проект американской резолюции по расследованию применения химоружия в Сирии.

«Президент республики выразил сожаление по поводу нового российского вето в Совете Безопасности, которое препятствовало единому и решительному ответу для создания международного механизма по установлению ответственности, предотвращению безнаказанности и предупреждению рецидива сирийского режима», — указывалось в сообщении Елисейского дворца.

В ответ Путин обвинил Макрона в нарушении международного права, передает НСН.

«С российской стороны подчеркнуто, что эта акция, явившаяся грубейшим нарушением международного права, привела к дополнительному осложнению процесса политического урегулирования сирийского кризиса. В данном контексте отмечена и важность проведения миссии экспертов ОЗХО, находящихся в Сирии», — говорилось в сообщении Кремля.

В свою очередь, заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что Запад пытается любыми методами «отмыться» от обвинений в безосновательности ракетного удара по Сирии.

«Сегодня, если приедет группа (экспертов ОЗХО — «Газета.Ru), она приедет — и они ничего не найдут. Единственная возможность американцам отмыться — это сказать, что русские уничтожили все следы. Иначе эта атака, которая была произведена в Сирии, это серьезнейший удар по Трампу», — сказал парламентарий.

В свою очередь, директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Министерства иностранных дел России Владимир Ермаков заявил, что российская сторона примет результаты расследования предполагаемой химической атаки в сирийской Думе только в том случае, если эксперты ОЗХО будут действовать «квалифицированно».

«Надо посмотреть, как они работают. Если это будут адекватные эксперты, если они все посмотрят, если будут соблюдать цепочки поставок, то почему бы и нет. Конечно. ОЗХО — это авторитетная организация, которая делает все, что можно в нынешних условиях», — сказал Ермаков.

Также он отметил, что, по его мнению, на экспертов ОЗХО оказывается давление со стороны США, так как Соединенным Штатам необходимо «убрать Асада».