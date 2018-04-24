«Чем киевские власти будут кормить их?»

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков ответил на предложение министра иностранных дел Украины Павла Климкина «вернуть 3 млн украинцев, работающих в России». Сенатор назвал эту идею «полной утопией», а также поинтересовался, «чем киевские власти <...> будут кормить» репатриантов, передает НСН.

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«Разве что Порошенко раздаст им свои миллиарды. Иначе вернутся они из России — и сразу на майдан», — предостерег власти Украины Алексей Пушков.

Ранее глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что почти каждый 12-й украинец сейчас живет в России, хотя РФ «ведет против [Киева] войну». Министр подчеркнул, что постоянно так продолжаться не может и у него есть «определенные идеи, и мы их отрабатываем таким образом, чтобы в России постоянно 3 млн украинцев не находились». Климкин добавил, что для него это «очень печальная» ситуация, однако подчеркнул, что не стоит осуждать тех украинцев, кто всю жизнь зарабатывал деньги в России.

В Киеве полагают, что трудовые мигранты с Украины могут быть перераспределены за рубежом. По словам Климкина, на это должны повлиять сближение ЕС и Украины. Как сообщает RT, глава МИД Украины упомянул и тот факт, что после введения безвизового режима с ЕС некоторые украинцы из России переезжают в страны Евросоюза или возвращаются на Украину. Однако этот процесс происходит слишком медленно, посетовал Климкин.

Трудовая миграция с Украины растет с 2014 года — люди уезжают работать либо в Польшу, где сейчас находятся 2 млн украинцев, либо в другие страны ЕС: Словакию, Чехию, Венгрию, а также страны Прибалтики и Испанию.

Экс-депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник назвал идею Климкина о возвращении в страну 3 млн украинцев «сущим бредом», добавив, что ему сложно комментировать предложения современных украинских чиновников без участия психиатра.

«Первый и главный вопрос: чем будут заниматься на Украине вновь прибывшие три миллиона человек? Они транзитом в Польшу, что ли, пойдут? Там уже тоже достаточно украинцев. Если власти страны говорят о возвращении своих граждан, то они обязаны подготовить рабочие места, инфраструктуру, создать условия для учебы и бизнеса», — заявил бывший парламентарий ФАН.

По словам Олейника, Киев не собирается заниматься выполнением своих высказанных предложений, и это все является мечтой и прожектерством, «как и присоединение к Евросоюзу или вступление в НАТО». Бывший депутат добавил, что Киев пытается продать мечту накануне новых выборов президента Украины.

Ранее вице-премьер России Ольга Голодец сообщила, что в 2017 году львиную долю прибывших в РФ мигрантов составляли граждане Украины, причем причинами миграции были не только экономика, но и политическая обстановка в стране.

22 апреля президент Украины Петр Порошенко заявил, что ценность украинского паспорта выросла после введения безвизового режима с Европейским Союзом. Рост продемонстрировало украинское гражданство во всемирном индексе компании Henley&Partners.

«Эксперты международного рейтинга отметили скачок ценности украинского гражданства за последний год благодаря открытию границ ЕС для украинцев»,

— подчеркнул украинский лидер.

С 11 июня этого года граждане Украины могут без виз путешествовать в страны Шенгенского соглашения при наличии у них биометрического паспорта. Свободный доступ на 90 дней в течение полугода граждане Украины получают в туристических, предпринимательских и семейных целях, но права на работу или учебу такой режим не дает. Евросоюз может в любой момент заморозить «безвиз» с Украиной, если возникнут проблемы с безопасностью и потоками миграции.