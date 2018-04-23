Климкин предложил украинцам возвратиться

Глава МИД Украины Павел Климкин сообщил о подготовке мер по возвращению на родину большого числа украинских трудовых мигрантов из России. По его словам, в настоящее время в РФ проживают около 3 млн украинцев, передает RT.

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«Россия ведет против нас войну, но все равно три миллиона украинцев живут в РФ. То есть почти каждый двенадцатый украинец сейчас в России», — сказал министр.

По его мнению, эту ситуацию необходимо «постепенно» менять.

«Постоянно так продолжаться не может. Сейчас есть определенные идеи, и мы их обрабатываем таким образом, чтобы в России постоянно три миллиона украинцев не находились, потому что для меня это очень печальная ситуация», — отметил глава украинского дипломатического ведомства.

Климкин уверен: украинских трудовых мигрантов можно перераспределить за рубежом. И на это должно повлиять сближение Украины и ЕС.

«Европа открылась, и мы видим, что некоторые уже из России переезжают в ЕС или возвращаются на Украину. В то же время это происходит очень медленно», — отметил глава украинского МИД.

В свою очередь, первый заместитель министра социальной политики Украины Ольга Крентовская заявляла, что число украинских трудовых мигрантов будет только расти. Причиной тому является неспособность правительства обеспечить рост национальной экономики.

«Из-за недостаточного экономического роста дефицит кадров на сегодня не является критическим, но в среднесрочной перспективе ситуация угрожает экономической безопасности государства», — сказала Крентовская.

По ее словам, спрос на квалифицированную рабочую силу с Украины вырос в Польше, Словакии, Литве и Хорватии.

По словам украинского политика Владимира Олейника, Киев, мягко говоря, при принятии решений не учитывает реалий, передает ФАН.

«Я не знаю, что они собираются делать. Мне очень сложно комментировать предложения современных украинских чиновников. Без психиатра здесь очень сложно обойтись. Это сущий бред.

Первый и главный вопрос: чем будут заниматься на Украине вновь прибывшие три миллиона человек? Они транзитом в Польшу, что ли, пойдут? Там уже тоже достаточно украинцев. Если власти страны говорят о возвращении своих граждан, то они обязаны подготовить рабочие места, инфраструктуру, создать условия для учебы и бизнеса. На Украине сейчас все уничтожено», — сказал политик.

По мнению Олейника, осуществлять задуманное украинские власти не собираются, отсюда и такие абсурдные заявления.

«Это мечта. Как присоединение к Евросоюзу или вступление в НАТО. Они только и могут, что продавать мечту в преддверии новых выборов. Власть себя никак не оправдала. Вы знаете, в обществе всегда есть прослойка дураков. Но концентрация их в украинской власти — зашкаливает! Я многие их действия не могу объяснить. Ощущение, что в 2014 году был массовый побег из психбольницы, все побежали мимо Рады, да там и остались», — резюмировал политик.

За 2017 год Государственная служба статистики Украины насчитала около 10 млн выездов украинцев в Польшу, 4,3 млн — в Россию, 3,1 млн — в Венгрию.

В 2016 году МИД Украины оценивал количество соотечественников, находящихся на территории Российской Федерации, в 4 млн человек. Министр по гуманитарной помощи и делам беженцев Польши Беата Кемпа заявляла в феврале 2018 года, что в Польше находятся около 2 млн граждан Украины.

В мае прошлого года польский журналист и общественный деятель Давид Ласут рассказывал, что поляки возмущены числом мигрантов c Украины, передает НСН.

Заместитель председателя правительства России Ольги Голодец сообщала, что в 2017 году большинство из прибывших в РФ мигрантов — украинцы.

«На сегодняшний день миграционный поток в нашу пользу, то есть у нас миграционный поток по прошлому году составляет плюс 50 тыс. человек, и это связано не только с экономическими, но и с целым рядом политических тем. И большую часть в этом миграционном потоке продолжают составлять мигранты украинского происхождения», — сообщала она.

В декабре прошлого года украинский министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что Украина готова полностью прервать железнодорожное сообщение с Россией.

Осенью 2015 года Киев полностью прервал авиасообщение с Москвой и другими российскими городами. В ответ РФ пошла на зеркальные меры, и в результате улететь на Украину из России теперь невозможно. До этого, по данным на 2013 год, между Украиной и РФ выполнялось в среднем 100-125 авиарейсов в неделю, причем около 70% пассажиров составляли именно украинцы.