США заявили о причастности СБУ к похищениям людей

Госдепартамент США обнародовал доклад по вопросам правозащитной деятельности по итогам 2017 года, в котором указано, в частности, что на Украине были зафиксированы серьезные нарушения прав человека, коррупция на правительственном уровне и цензура, передает RT.

Реклама

«Наиболее существенные проблемы в отношении прав человека включали незаконные казни и политически мотивированные исчезновения в контексте конфликта на Донбассе; пытки, а также жесткие и опасные для жизни условия в тюрьмах и местах задержания; произвольные аресты и задержания; отсутствие независимости судей», — говорится в документе.

В докладе Госдепа сообщается, что СБУ якобы причастна к ряду преступлений, в том числе пыткам, вынужденным исчезновениям и незаконным задержаниям. Отмечается, что виновные в стрельбе во время Евромайдана в 2014 году в Киеве не были привлечены к ответственности, передает НСН.

Также в материалах отмечается «широкомасштабная коррупция на правительственном уровне; цензура; блокировка веб-сайтов; неспособность правительства привлечь к ответственности виновников насилия против журналистов и активистов борьбы с коррупцией, а также насилие против этнических меньшинств».

В Госдепе заявили, что украинские власти, как правило, не принимают надлежащих мер, чтобы наказать большинство должностных лиц, которые совершили злоупотребления, и это порождает всеобщую безнаказанность в стране, передает ФАН.

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков, отметил справедливость, но запоздалость подобных выводов.

«Вызывает удивление, что они заметили это только сейчас. Нарушение прав человека было еще во времена, когда Крым находился в составе Украины… Что касается коррупции, то ее видно невооруженным глазом. Она была раньше, есть и сегодня. Воровство организуют на самом высоком уровне», — сказал он.

Сенатор также предположил, что, вероятно, представленный доклад никак не снизит объем поддержки нынешней украинской власти со стороны США.

«Американцы действуют по следующему принципу: Порошенко — проходимец, его окружение — такое же, но это наши проходимцы, наши союзники. Поэтому я считаю, что никаких серьезных последствий данный доклад иметь не будет», — заключил парламентарий.

Неделей ранее кандидат на пост госсекретаря США Майк Помпео заявил, что Украине необходимо поставлять оборонительное вооружение, а также поддержал антироссийские санкции из-за Крыма.

Во время слушаний в сенате, на которых обсуждалась кандидатура Помпео на пост государственного секретаря, его спросили о позиции по поставкам «оборонительного летального оружия» Украине. Он ответил утвердительно. Также у Помпео спросили, будет ли он выступать против признания Крыма частью территории России.

«Да, я буду бороться, чтобы этого не случилось. Это решает президент, но я согласен, что это [признание Крыма российским] было бы неправильно», — подчеркнул политик.

В ответ на это пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обратил внимание на негативные последствия, к которым приведут поставки США летального оружия Украине.

«Мы неоднократно уже говорили о возможных негативных последствиях такого решения. Эта точка зрения Москвы хорошо известна в Вашингтоне, она неоднократно доводилась до сведения наших американских коллег, поэтому об этом в Вашингтоне хорошо знают», — заявил Песков.

За несколько дней до этого депутат Верховной рады трех созывов Владимир Олейник в разговоре с «Газетой.Ru» указал на отсутствие у Украины ряда основополагающих признаков собственно государства как такового.

«Что мы имеем на Украине? Там нет государства. Это явствует из признаков государства самого по себе. Во-первых — отсутствие суверенитета. О каких самостоятельности и независимости можно говорить, когда Украиной управляет посол США и Соединенные Штаты?

Мы все были свидетелями того, например, как увольняются и назначаются генеральные прокуроры Украины. А также можно вспомнить про и.о. главы министерства здравоохранения Украины Ульяну Супрун, которой покровительствуют лидеры Демократической партии США», — детализировал украинский парламентарий.

В начале апреля генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что в случае свержения нынешних властей в Киеве, страну ждут бедствия, сравнимые с голодомором начала 1930-х годов.

«В том, что есть какой-то глобальный план по изменению или свержению конституционного строя на Украине, я глубоко уверен. И мы ищем этот мозговой центр. Государство УНР рухнуло, люди попали в рабство, миллионы из них легли в землю уже вскоре, в 30-х годах. Все знают о голодоморе — миллионы жертв», — рассказал глава правоохранительного ведомства.