В Армении идут протесты против премьера Саргсяна

Никол Пашинян, депутат парламента Армении от партии «Елк» и лидер оппозиционного протестного движения, заявил о возникновении в стране революционной ситуации — в Армении, по его словам, началась «бархатная революция».

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Это заявление он подкрепил сведениями о проходящих по всей республике блокированиях улиц, забастовках и прочих акциях протеста.

Пашинян добавил, что сейчас власти Армении стянули все силовые структуры к зданию парламента страны. Сейчас там проходит специальное заседание и обсуждается вопрос избрания экс-президента Армении Сержа Саргсяна на пост премьер-министра.

«Они ждут нас. Но мы сделаем другое. Сейчас мы организуем шествие и парализуем работу других правительственных зданий. Там, куда мы сможем войти, организуем сидячие акции», — заявил революционер. Пашинян добавил, что протест манифестантов должен быть принципиально ненасильственным, передает RT.

Утром вторника, 17 апреля, активисты оппозиции начали блокировать правительственные здания в столице Армении, Ереване. По словам очевидцев, протестующие заблокировали здания Министерства иностранных дел, Миндиаспоры, Комитет государственных доходов Армении и Генпрокуратуру. В полицейские участки с акций протеста доставлены 29 человек за нарушение общественного порядка.

В здании армянского парламента был усилен режим безопасности, подступы к нему и все входы находятся под контролем полиции. Подъездные пути к парламентскому дворцу заблокированы колючей проволокой и спиралью Бруно с острыми лезвиями.

Полиция Армении требует от организаторов акции гражданского неповиновения прекратить собрание и предупредила о возможность «применении спецсредств».

Причина протестов — дискуссия в парламенте Армении назначения на должность премьер-министра экс-президента страны Сержа Саргсяна.

Армянский политический обозреватель Айк Халатян в эфире НСН отметил, что Серж Саргсян нарушил свое обещание не баллотироваться на пост премьера.

«Ситуация сейчас такая. Полиция уже предупредила о намерении разогнать митинг в любой момент, что протестующие уже действуют незаконно и полиция не будет с этим мириться. Пока, правда, никаких столкновений нет. Полицейские в некоторых частях города просто пытаются разблокировать движение, шествие идет, и, если вчера было только в нескольких местах, то сегодня шествие стало намного обширнее. Проводятся попытки блокировки улиц, особенно тех, которые ведут к зданию парламента, где сегодня должно пройти голосование по кандидату на пост нового премьер-министра Армении. Фактически состоится утверждение Сержа Саргсяна», — заявил политобозреватель.

Накануне, 16 апреля, в результате столкновения полицейских и демонстрантов в центре Еревана были госпитализированы 46 человек, из них шестеро — сотрудники полиции. В Минздраве Армении сообщили, что часть пациентов была выписана после оказания им скорой амбулаторной помощи, у манифестантов в основном были ранены ноги.

У одного из полицейских была перерезана вена, его прооперировали. Жизнь пострадавших, отметили в республиканском минздраве, находится вне опасности.

Столкновения между полицией и оппозицией проходили на проспекте Баграмяна. По итогам стычки генпрокуратура Армении возбудила уголовное дело. Полиция заявила, что подобные действия нарушают закона Армении «О свободе собраний».

Ранее протестующие против назначения экс-президента страны Сержа Саргсяна премьер-министром ворвались в здание Общественного радио Армении.

Никол Пашинян и его сторонники проникли в здание радиостанции и потребовали вывести их в прямой эфир. Впоследствии лидер протестов извинился за эту акцию и объяснил свои действия стремлением бороться с «информационной блокадой». В полиции назвали попытку захвата радиостанции правонарушением и пригрозили открыть еще одно уголовное дело.

Протесты в Ереване начались вечером 13 апреля, когда началась круглосуточная акция протеста против возможного премьерства экс-президента страны.

Сам бывший президент Серж Саргсян заявил, что новая должность премьера после конституционной реформы будет отличаться, потому что страна «переходит к динамичному развитию и парламентской модели».

Саргсян также подчеркнул, что новый премьер постоянно находится под контролем парламента и может смениться «по политическим причинам», если не будет пользоваться поддержкой большинства. При этом «меньшинство <…> получит возможность отмечать недостатки и выносить их на обсуждения».

Кандидатура Саргсяна на пост премьера была выдвинута правящей Республиканской партией Армении и ее коалиционным союзником «Дашнакцутюном». Изначально протестующие намеревались окружить штаб-квартиру Республиканской партии, чтобы выразить свое несогласие с кандидатурой Саргсяна. Чтобы не допустить беспорядков, партия перенесла съезд в курортный городок Цахкадзор и объявила о резонансном решении уже оттуда, передает ФАН.

9 апреля в Ереване состоялась торжественная церемония инаугурации четвертого президента страны — Армена Саркисяна. Это событие ознаменовало и окончательный переход государства к новой системе правления, теперь Армения — парламентская республика, в соответствии с поправками в конституцию, принятыми по итогам общенационального референдума в 2015 году.