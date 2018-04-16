«Список российских контрсанкций достаточно широк»

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, сообщает RT, что Москва решила не затягивать с ответом на американские санкции. «График рассмотрения» внесенного в Госдуму законопроекта о противодействии недружественным действиям в отношении России должен быть «выстроен так <…> динамично», как это диктует «необходимость достаточно энергичных усилий».

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«Мы обсуждаем тематику функционирования мировых рынков в условиях безудержного расширения американских санкций по всем направлениям и в отношении многих стран с коллегами и по БРИКС, и в «двадцатке», и на двусторонней основе со многими другими странами», — передает слова дипломата ФАН.

Ранее постоянный представитель США при ООН Никки Хейли в эфире телеканала CBS заявила, что глава минфина США Стивен Мнучин должен объявить о новых санкциях в отношении Российской Федерации уже в понедельник, 16 апреля.

Новые санкции коснутся компаний из России, поставляющих правительству Башара Асада техническое оборудование и «связанных с использованием химоружия». По словам Хейли, эти меры должны «дать [Кремлю] понять, что он ведет себя неправильно».

В тот же день посол США в Москве Джон Хантсман направил в МИД России письмо, сообщив о новых антироссийских мерах, готовящихся в Вашингтоне. Дипломат также указал в качестве причины новых санкций поддержку Асада.

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова обвинила США в намерении изолировать Россию от остального мира. Новые санкции, по ее мнению, оторваны от реальности, а РФ наказывают «за то, что мы есть на международной арене».

«Сначала это называлось сдерживанием, потом перешли к прямым угрозам и реализация мер изоляции. Не получилось изолировать всем миром, решили изолировать своими силами. Вот именно в такой последовательности»,

— заявила Захарова.

Проект российского федерального закона «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных штатов Америки и (или) иных иностранных государств» был внесен всеми парламентскими фракциями и спикером Госдумы Вячеславом Володиным еще в пятницу, 13 апреля. В понедельник, 16 апреля, отечественный ответ CAATSA должна будет рассмотреть Государственная дума, передает НСН.

Сейчас срок подготовки законопроекта к рассмотрению в первом чтении обозначен как май 2018 года. Собирать предложения, отзывы и замечания должен Комитет по экономической политике до 3 мая. У совета Госдумы, который соберется 16 апреля, есть возможность назначить заседание на один из ближайших дней.

Еще 11 марта спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал премьер-министра Дмитрия Медведева ответить зеркально на санкции, введенные Минфином США против российских компаний и предпринимателей.

Также председатель нижней палаты парламента призвал оказать поддержку попавшим под «молох санкций» компаниям, чтобы не позволить разориться предприятиям, являющимся единственным местом работы для жителей моногородов. «Речь идет о многотысячных трудовых коллективах, о зарплатах людей, об их семьях, их жизненных планах и благополучии», — подчеркнул спикер. Хотя экономические санкции и являются инструментом политического давления, бьют они все равно по обычным россиянам, отметил премьер-министр России Дмитрий Медведев, выступая перед Думой.

Алкоголь, продукты и табак из США и других стран, присоединившихся к антироссийским санкциям, предлагают запретить. Вице-премьер России Аркадий Дворкович заявил, что Россия выбирает первоочередные меры в ответ на санкции США.

«Я не буду называть первоочередные меры, потому что мы анализируем последствия введенных против нас санкций и по итогам этого анализа будем решать, что нужно делать конкретно», — сказал Дворкович.

Также вице-премьер отметил, что правительство и Госдума проводили консультации, разрабатывая ответные меры на санкции США.

«Я не видел последнюю версию, но у нас были консультации на эту тему. Этим занимался [первый вице-премьер Игорь] Шувалов. Насколько я помню, там, прежде всего, предоставляется право правительству вводить соответствующие меры по некоторому списку, который указан в законопроекте, если он будет принят в законе. Причем список достаточно широкий, можно выбирать из набора мер в зависимости от ситуации, в зависимости от того, какие действия предпринимают наши недоброжелатели, скажем так», — добавил Дворкович.

Президент России Владимир Путин пока не ознакомился с инициативой Госдумы по контрсанкциям, сказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

«Вполне объясним интерес наших парламентариев к теме противодействия недружественной санкционной политики, которая проводится в отношении нашей страны рядом государств. Совершенно объяснимо и понятно, что депутаты работают над вопросами минимизации последствий этих рестрикций для нашей страны и над ответными мерами. Пока мы еще не ознакомились внимательно с сутью предлагаемого набора антисанкций. На это потребуется какое-то время», — отметил Песков, пообещав, что любые российские контрсанкции не смогут навредить национальным интересам РФ.