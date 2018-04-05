Времена, когда в России были олигархи, остались в прошлом, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Такое уточнение он сделал, отвечая на вопрос журналиста о том, что в США на допрос к сотрудникам спецпрокурора Роберта Мюллера якобы пригласили нескольких российских олигархов, передает RT.

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«Фразу «российские олигархи» считаем неуместной. Давно прошло то время, когда в России были олигархи, в России нет олигархов», — сказал представитель президента России.

Он также прокомментировал сам информационный повод, о котором первым сообщил американский телеканал CNN, передает РИА «Новости».

«Все новостные поводы, которые вы упомянули, они действительно достаточно обильно фигурируют в сообщениях СМИ накануне и сегодня, в том числе и в первую очередь в англосаксонских СМИ. Но каких-либо официальных подтверждений или официальных заявлений на этот счет мы не видим. Вы знаете, что ситуация достаточно непростая в целом, она очень напряженная и поэтому, конечно, руководствоваться сообщениями СМИ мы не можем», — сказал Песков.

Позднее глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин заявил, что олигархов в понимании начала 2000-х годов в России сейчас нет.

«В старом понимании, начала «нулевых», олигархов нет. Олигархи понимались, что это крупнейшие предприятия, которые влияют на принятие политических решений. Таковых нет», — сказал Шохин.

Он подчеркнул, что когда говорят о крупных предпринимателях как об олигархах, то это не соответствует исходному понятию.

«Олигархом может быть любая группа — группа товарищей, группа военных. В Латинской Америке это хунтой называют», — отметил пояснил.

Утром 5 апреля издание The Washington Post со ссылкой на анонимные источники в администрации президента США сообщило, что «как минимум полдюжины» российских бизнесменов из «кремлевского списка» попадут под новые экономические санкции, сообщает. По словам источников, новые санкции будут введены в пятницу, 6 апреля.

Окончательное число российских бизнесменов, попадающих под «американский удар», пока не определено, но по меньшей мере шесть человек, чье состояние превышает $1 млрд, встретятся с неизвестными пока что санкциями, отметили в Белом доме, передает ФАН.

Глава Института проблем глобализации, экономист Михаил Делягин разъяснил значение ответа представителя Кремля.

«Но, во-первых, не факт, что данный, безусловно, оскорбительный по отношению к России термин, является правильным. А во-вторых, очевидно, что вопрос был не про то, и Песков гениальным образом ушел от ответа. И то, что он так сделал, на мой взгляд, является серьезным аргументом в пользу того, что против крупных российских миллиардеров, какой-то их части, санкции введены будут», — заявил эксперт.

Он также объяснил, что означает акцент в ответе Пескова на термине «олигархи», передает НСН.

Олигархи, о которых шла речь в сообщениях западной прессы, не имеют ничего общего с тем устойчивым значением этого слова, которое сложилось в России в 90-е годы прошлого века, отметил экономист. «И в США вряд ли будут вдаваться в сложную терминологию, вводя санкции против российских миллиардеров, которые в стране, безусловно, есть», — пояснил специалист.

Он упомянул о неотъемлемом качестве олигархата — власти.

«Я думаю, достаточно посмотреть список Forbes, чтобы убедиться, что в России есть очень богатые и даже сверхбогатые люди. Но Песков явно имел в виду научное значение слова «олигарх» — бизнесмен, который получает критически значимую часть доходов от своего влияния на государство.

Безусловно, что олигархов в значении 90-х годов у нас нет, потому что сейчас скорее государство влияет на бизнес, чем наоборот. Тем не менее, есть и влияние бизнесменов на государство, и мы это видим по некоторому числу сверхуспешных предпринимателей, которые длительное время опираются на явную поддержку государства», — указал эксперт.

В заключение он подчеркнул, что США мало волнует семантическая составляющая вопроса.

«Понятно, что американцы, которые будут или не будут вводить санкции против российских олигархов, не интересуются подобного рода научными терминами. Для них любой богатый человек в России является олигархом по определению, если он не сотрудничает с США против России», — добавил аналитик.