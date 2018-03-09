«Это не было шпионажем, но его продолжали использовать»

Экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль, отравленный несколько дней назад в Великобритании, после переезда в Соединенное королевство в 2010 году продолжал снабжать западные спецслужбы информацией о работе российских разведчиков. Такая деятельность Скрипаля могла стать причиной покушения на него. Об этом сообщает газета «Financial Times» со ссылкой на источники в службах безопасности.

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Один из собеседников FT сообщил, что Сергей Скрипаль оставался полезным в течение определенного времени.

«Был интерес со стороны дружественных иностранных служб, после того как он был освобожден по обмену шпионами», — заявил один из источников издания. «Он был полезен в течение ограниченного периода. Хоть это и не было шпионажем, его продолжали использовать», — подтвердил информацию второй собеседник.

Скрипаль предоставлял информацию о приоритетах России и о том, как русские внедряются на Запад, осуществляют вербовку и ведут контрразведку, сообщил источник FT.

В использовании экс-шпионов вроде Скрипаля при подготовке разведчиков нет ничего необычного, рассказал еще один собеседник британской газеты. Полученные от таких бывших разведчиков сведения используются в работе оборонных и разведывательных ведомств, отметил он.

Кроме того, неназванный друг дочки Скрипаля Юлии заявил, что ее отец «читает лекции» — при этом место проведения занятий он не уточнил. В ближайшем к месту жительства экс-сотрудника ГРУ колледже Минобороны заявили, что в их архивах нет информации о его лекциях.

Напомним, что 4 марта бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли в бессознательном состоянии в торговом центре британского города Солсбери.

Обоих госпитализировали в больницу в критическом состоянии — сейчас они находятся в реанимации.

Расследование происшествия поручили Национальной полицейской сети по борьбе с терроризмом. Она установила, что покушение на Скрипаля было совершено с использованием нервно-паралитического вещества. 7 марта глава контртеррористического отдела полиции Лондона заявил, что отравление экс-полковника ГРУ было квалифицировано как покушение на убийство.

Отметим, что представители полиции, глава МВД Амбер Радд и премьер Тереза Мэй, говоря об отравленных в Великобритании людях, ни разу не назвали имен Скрипаля и его дочери. Единственным политиком, кто назвал их имена, на данный момент является глава МИД Борис Джонсон.

Россия готова оказать содействие расследованию отравления Скрипаля в Великобритании. Об этом 9 марта заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

«Если действительно нужна помощь со стороны России, то мы будем готовы рассмотреть такую возможность, если у нас действительно есть соответствующие данные», — сообщил Лавров, отметив, что для этого нужно обращаться по линии правоохранительных органов.

Министр также вспомнил о расследовании смерти бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко. «Хочу напомнить, что гибель Литвиненко, которую также свалили на РФ, так до конца и не расследована, потому что судебное разбирательство, оно называлось публичным, на самом деле оно закрыто, велось очень странным образом, и многочисленные факты, которые всплывали в ходе разбирательства, так и не стали достоянием гласности», — заявил Лавров. Он подчеркнул, что тогда британцы отказались от помощи России.

Сергею Скрипалю 66 лет — он служил в ГРУ России до 1999 года, пока не ушел в отставку в чине полковника. Затем он работал в структуре МИД до тех пор, пока в декабре 2004 года его не арестовали по обвинению в шпионаже в пользу Великобритании с 1995 года.

Скрипаль впоследствии признал вину и заявил, что предоставлял информацию британским спецслужбами о российских разведчиках, действовавших в европейских странах Европы. За это он получил более $100 тыс.

В 2006 году Скрипаль был приговорен к 13 годам лишения свободы за шпионаж. Спустя пять лет, 9 июля 2010 года, президент России Дмитрий Медведев помиловал его и еще четырех заключенных. В том же году экс-разведчик переехал в Великобританию — там он получил политическое убежище.

В Англии вместе со своей женой Людмилой Скрипаль купил дом с четырьмя спальнями в городе Солсбери за £260 тыс. Спустя год его супруга умерла от рака в возрасте 59 лет — она была похоронена вместе со своим сыном Александром, умершим в 2017 году в Петербурге в возрасте 43 лет.

33-летняя дочь бывшего разведчика Юлия жила в Солсбери несколько лет, пока в 2014 году не вернулась в Москву. Известно, что она регулярно навещала отца в Великобритании.