Собчак попала в базу «Миротворца»

Кандидат в президенты России от «Гражданской инциативы» Ксения Собчак назвала «очередной глупостью» свое попадание в базу данных украинского сайта «Миротворец». «Что ее [новость о внесении Собчак в «черный список»] комментировать? Я попыталась сделать все по той процедуре, которую Украина считает правильной», — отметила Собчак.

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Собчак подчеркнула, что в своем обращении к украинской стороне целью своего визита в Крым назвала «гуманитарную миссию», а не политическую агитацию. Вместо выдачи Киевом «пропуска» в Крым она получила «вот такой странный ответ», добавила кандидат.

В среду, 7 марта, Ксения Собчак попала в базу данных «Миротворца». Как сообщается на сайте, Собчак внесена в «персоны нон-грата» за «сознательное нарушение государственных границ Украины» при поездке в Крым в апреле в 2014 году.

Украинский проект «Миротворец» представляет базу данных о «врагах территориальной целостности Украины». В список попадают политики, пророссийские деятели культуры, а также ополченцы самопровозглашенных ЛНР и ДНР.

Государственная пограничная служба Украины приступила к проверке информации о посещении Крымского полуострова Ксенией Собчак без согласия Киева, заявил помощник главы погранслужбы Олег Слободян.

«Эту информацию мы видели и приняли к сведению. По своим источникам проводим проверку. И если эта гражданка будет ехать на Украину, мы будем проводить весь комплекс мер по безопасности», — подчеркнул Слободян. Он также отметил, что не обладает информацией о том, получал ли МИД Украины обращение со стороны Собчак с просьбой о предоставлении разрешения на посещение Крыма.

Украинский министр иностранных дел Павел Климкин назвал обращение кандидата в президенты России Ксении Собчак за разрешением на въезд в Крым «политической шизофренией». «Придерживаться украинского законодательства для въезда в оккупированный Крым — это, конечно, позитив. Но законный въезд для ведения нелегитимной кампании для нелегитимных выборов на оккупированной территории — это точно шизофрения», — написал Климкин в твиттере. В посольстве Украины в Москве подчеркнули, что не получали ни заявления, ни обращения от Собчак по поводу выдачи ей разрешения на визит в Крым.

За день до этого в эфире радиостанции «Эхо Москвы» Ксения Собчак заявила, что «едет к людям, которые там живут», с гуманитарной миссией. Так она ответила на вопрос главреда «Эха» Алексея Венедиктова о том, почему она просит разрешения на въезд у Киева, если в Крыму живут 2 миллиона российских избирателей. По словам Собчак, люди в Крыму очень разные, а она едет в том числе и для того, чтобы говорить с крымскими татарами, которые «очень недовольны во многом той ситуацией, которая там происходит».

Собчак добавила, что в Крыму, «в первую очередь, живут люди» и что она будет говорить с крымскими татарами об их проблемах.

Также она высказалась о своих действиях по вопросу Крыма в случае победы на выборах. В первую очередь, отметила Собчак, нужно поставить вновь вопрос о законности воссоединения Крыма с Россией, поскольку «нельзя считать этот вопрос решенным» и сохранять статус-кво, при которым обсуждение принадлежности Крыма считается экстремистским. Ксения Собчак неоднократно подчеркивала, что вопрос о принадлежности Крыма до сих пор открыт. Судьбу полуострова, по ее мнению, должно решать международное сообщество на совместном российско-украинском референдуме.

Республика Крым и Севастополь вошли в состав России на правах субъектов федерации в марте 2014 года в результате всенародного референдума. Украина результатов плебисцита не признала и продолжает считать Крым своей, но «временно оккупированной» территорией. Также присоединение Крыма к России не признают США и страны Европейского Союза.

При этом более 96% жителей Республики Крым и 95,6% избирателей Севастополя высказались за вхождение в состав Российской Федерации. Президент России Владимир Путин подчеркнул в 2016 году, что народ Крыма выразил свое мнение на референдуме и вопрос «исторически закрыт», а возврата к «старому режиму» быть не может.

Президентские выборы в России пройдут 18 марта 2018 года. День голосования в этом году совпадает с годовщиной воссоединения Крыма с Россией.

8 февраля ЦИК объявил о завершении регистрации кандидатов на пост президента. В бюллетенях, которые россияне заполнят в марте, будет восемь фамилий, расположенных в алфавитном порядке (жеребьевка проводиться не будет): 1. Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»), 2. Павел Грудинин (КПРФ), 3. Владимир Жириновский (ЛДПР), 4. Владимир Путин (самовыдвиженец), 5. Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), 6. Максим Сурайкин («Коммунисты России»), 7. Борис Титов (Партия Роста), 8. Григорий Явлинский («Яблоко»).