«Вам папа дорогу открыл»

Кандидаты в президенты Владимир Жириновский (ЛДПР) и Ксения Собчак («Гражданская инициатива») в ходе предвыборных дебатов на телеканале «Россия 24» вновь вступили в конфликт — на этот раз на фоне обсуждения родственников.

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«Если бы остался Советский Союз, ни я, ни он [сын Жириновского — Игорь Лебедев] никем бы не стали. Ну, если вы разрушили страну, это ведь вакансии, и заходи, бери, все что хочешь», — заявил лидер ЛДПР.

Собчак прервала Жириновского и заявила, что он помог своему сыну в продвижении по карьерной лестнице. Напомним, что Игорь Лебедев является зампредом Госдумы.

«А вам что, не ваш покойный папа дорогу открыл?» — отреагировал на ее заявление Жириновский.

Глава ЛДПР в свою очередь упрекнул Собчак в том, что она накануне перед своим заявлением о выдвижении встречалась с президентом России Владимиром Путиным. «Я интервью брала, как журналист. Это моя работа, за которую я получаю деньги. Это документальный фильм, он выйдет — я вас приглашу на премьеру», — ответила ему Собчак.

После нескольких реплик Владимир Жириновский прервал перепалку и продолжил обсуждение социальных лифтов, являющихся изначальной темой дебатов. Отметим, что в студии телеканала Жириновский и Собчак стояли в непосредственной близости друг от друга.

В тот день в дебатах также участвовали кандидаты в президенты России Маким Сурайкин («Коммунисты России»), Сергей Бабурин («Общероссийский народный союз») и Григорий Явлинский («Яблоко»), а также доверенные лица Павла Грудинина (КПРФ) и Бориса Титова (Партия Роста) — Максим Шевченко и Николай Фоменко.

Напомним, что в день старта телевизионных дебатов, 27 февраля, лидер ЛДПР нецензурно обругал Ксению Собчак на телеканале «Россия-1» в программе Владимира Соловьева. Конфликт произошел в «минуты» кандидата от «Общероссийского народного союза» Сергея Бабурина. Жириновский перебил его, после чего Собчак призвала политика к спокойствию.

«С улицы не надо сюда приводить базарных девок. Грязь это все. «Дом-2» — это там разврат. Пусть заткнется», — так ответил лидер ЛДПР. Он также назвал свою конкурентку «черной грязью». Собчак, в свою очередь, заявила, что участники телепроекта «Дом-2» ведут себя приличнее, чем лидер фракции ЛДПР. Жириновский продолжил оскорблять журналистку, которая впоследствии облила его водой.

Ведущий дебатов Владимир Соловьев по окончании передачи заявил, что не имеет права комментировать произошедшее. «Все, что было в эфирное время, то будет и в эфире. Время, когда кандидаты имеют право говорить все, что им угодно, регламентируется не мной и не телеканалом «Россия», это прерогатива ЦИК, и эфирное время принадлежит кандидатам. Поэтому они вольны делать то, что считают нужным», — прокомментировал инцидент Соловьев.

Ксения Собчак по следам перепалки с Жириновским сообщила, что находится «под ярким впечатлением». Она убеждена, что лидер ЛДПР намеренно мешает другим участникам предвыборной гонки говорить о «действительно важных вещах». «Его специально держат на любых выборах президента как заградотряд», — считает журналистка.

«Отвратительная провокация», — так конфликт назвали на официальном сайте партии ЛДПР. Саму же Собчак во фракции назвали «кремлевским засланным казачком», имитирующим на выборах реальную оппозицию и «развлекающую молодежь, не желающую идти на выборы».

В заявлении партии говорится, что Ксения Собчак начала заниматься «троллингом», когда Владимир Жириновский указывал на ложь «фиктивного кандидата, имитирующего русского националиста» Сергея Бабурина. В ЛДПР также отметили, что Жириновский «жестко осадил зарвавшуюся крикунью».

После первых дебатов на телевидении Ксения Собчак призвала всех кандидатов встретиться на независимой площадке и организовать настоящие дебаты. «Мы сможем донести нашу позицию, обсудить проблемы, задать друг другу вопросы и отстоять свои точки зрения», — заявила журналистка РБК.

На следующий день после скандала на «России-1», кандидат от КПРФ Павел Грудинин 28 февраля заявил, что дебаты превратили в шоу и покинул студию Первого канала.

«Это не дебаты, это базар, крики с места. Дебаты — это когда ты споришь с соперником. И зачем мы по часу стоим здесь, хотя у нас шесть минут, необъяснимо никому», — заявил Грудинин в эфире.

Позже в эфире радио «Эхо Москвы» Ксения Собчак согласилась с позицией кандидата от КПРФ. Она также обвинила ведущего дебатов на Первом канале, который называл Собчак клоунессой, в нарушении правил проведения дебатов.

Дебаты кандидатов в президенты на телевидении стартовали 27 февраля. Они будут продолжаться до самых выборов. С 28 февраля участники предвыборной гонки начали дискутировать на Первом канале, «России 1», радиостанциях «Вести ФМ» и «Маяк». С 1 марта кандидаты будут агитировать за себя на «России 24» и «ТВ Центре».

Выборы президента пройдут 18 марта. В избирательном бюллетене будут следующие кандидаты: Сергей Бабурин, Павел Грудинин, Владимир Жириновский, Владимир Путин (самовыдвиженец), Ксения Собчак, Максим Сурайкин, Борис Титов, Григорий Явлинский.