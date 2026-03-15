Глава МАГАТЭ назвал главные опасения в ситуации вокруг Ирана

Гросси: главные опасения в ситуации вокруг Ирана связаны с АЭС «Бушер»
Ситуация вокруг атомной электростанции «Бушер» вызывает сейчас главные опасения из-за конфликта на Ближнем Востоке. Об этом в интервью газете «Коммерсант» заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

«Еще раз подчеркну: никакие ядерные объекты не должны подвергаться нападениям», — сказал он.

Гросси отметил, что в данной ситуации нужно исходить прежде всего из того, к каким последствиям могут привести те или иные атаки. По его словам, до сих пор атаки были направлены преимущественно на объекты, которые именно «с точки зрения ядерной безопасности связаны с ограниченными рисками».

До этого сообщалось, что российские сотрудники иранской АЭС «Бушер» и члены их семей, эвакуированные из Ирана через Армению, прибыли в Москву.

Бушерская атомная электростанция является первым подобным объектом в Иране и на всем Ближнем Востоке. Она находится недалеко от города Бушер. Строительство АЭС началось в 1975 году, но ввести ее в промышленную эксплуатацию удалось лишь в 2013 году. Это крупнейший российско-иранский проект.

Ранее пожар на ядерном объекте в иранском Исфахане попал на видео.

 
