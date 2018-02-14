«Люблю понимать, чем занимаюсь»

До 13 лет Иван жил в Ташкенте – там в радиоразведке служил его дед. Он и был главой семьи – мальчик рос без отца. Так что техническая стезя казалась предопределенной.

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После распада Союза семья перебралась в Санкт-Петербург, поближе к родне. Жили на съемных квартирах, первая своя жилплощадь – бабушкина комната в коммуналке. Иван сам выбрал себе школу – по справочнику: хотел, чтобы было два языка – английский и немецкий. Языки выбрать удалось, одноклассников – нет. Поначалу к Ивану относились так, как подростки в рабочих районах относятся к новенькому, да еще приезжему, и к тому же без особых физических кондиций. Впрочем, до жестких разборок все-таки не дошло. «Мне довольно быстро удалось завоевать расположение парочки ребят, не только физически развитых, но и любознательных. Мы сошлись на общих интересных вещах. Остальные отстали, - вспоминает Иван. - Я сменил три школы и всегда довольно легко вписывался в среду. Хоть я и не особо общителен, но сразу научился разговаривать с людьми на их языке. Интуитивно. Никогда особых проблем со вступлением в коллектив у меня не было. Хотя сейчас, когда прихожу на новое место, сначала меня слегка побаиваются. Но вскоре вокруг меня образовывается кружок».

Среди множества вещей, интересных подростку, конечно, был и компьютер. У семьи Добровольских средств на дорогую игрушку – а тогда ПК таким и считался – не было. Давний друг, оказавшись в Питере проездом, подарил мальчику деньги – они и пошли на покупку компьютера. Иван тут же за него и засел – «стал изучать вдоль и поперек». Получилось результативно: после школы, в 2003 году, самоучка стал чемпионом Санкт-Петербурга по программированию, обойдя выпускников спецшкол.

«Я ни с кем не конкурировал. Просто хотел лучше всех решить задачи.

Удача вселила веру в свои силы и надежду на легкое поступление в вуз – как выяснилось, неоправданную. Обычно к таким абитуриентам относятся благожелательно – но не к Ивану. Экзамены он завалил. Попытался поступить на платное отделение – но не сумел совмещать учебу и работу: «не смог себя организовать».

А вот самообразованию работа не мешала. «Многое из того, что преподавалось в университетах моим одноклассникам, я изучал дома сам. Предпочитаю фундаментальные знания – начиная с самых основ. Проще говоря, хочу понять не просто как чем-то пользоваться, а почему это «что-то» так работает».

Иван стал программистом, устроился на работу в одну из крупнейших компаний в сфере онлайн-маркетинга, а через пару лет вновь решил поступать. Теперь не на программирование – в котором и так уже разбирался. Выбрал сферу финансов. Сложная дисциплина, престижный ВУЗ, высокий конкурс. Но Иван хотел бросить вызов себе и поступить на бюджетное отделение. Программирование при этом не бросил – надо было зарабатывать. А на 4-ом курсе решил, что уже пора «пощупать бизнес, посмотреть, как применять массив полученных знаний. Хотелось попасть к лучшим».

И, можно сказать, удалось. Без связей и протекций, что называется, с улицы, Иван Добровольский начал работать в Deloitte&Touche – эта компания входит в «четверку больших» аудиторских и консалтинговых компаний мира. Впрочем, «с улицы» - журналистский штамп. Будущий сотрудник прошел все этапы конкурса – и в итоге занял позицию младшего ассистента. С зарплатой, которой едва хватало на аренду скромного жилья.

«Нужно было наработать опыт. Первые полгода я как фрилансер подрабатывал программистом. Но если хочешь расти как аудитор в профессиональном плане – не в плане денег и должности, а в глазах наставников – времени требуется много. Работал на максимум. Через 9 месяцев у меня уже были в подчинении два ассистента».

Практика в Deloitte&Touche оказалась крайне интересной. Другая среда, другая культура… и другие задачи. «Есть такая шутка: «проверять – не работать». На самом деле, конечно, аудиторские проверки очень полезны и для развития бизнеса; выявляют проблемы, показывают истинное положение дел. Но спектр решаемых консалтингом вопросов немного ограничен. Точнее, специализаций много, но все они узкие. Хотелось масштабов побольше. Да и денег».

Новым местом работы стало ПАО «Газпром нефть». «Пришел на позицию на стыке экономики и IT – чуть больше экономики, чем IT. Дорос до начальника отдела, руководителя направления. Приходилось очень много планировать и работать с людьми. Постановка задач, оценка, мониторинг…. И коммуникативные навыки на должны быть на высоте, и навыки планирования. Делал крупные проекты. Было непросто, но это дало мощный толчок к развитию. Мне мой руководитель – я считаю, Наставник – говорил: «Тебе здесь тесно – надо искать, куда двигаться». И когда очередной проект закончился, а наставник ушел, ушел и я. Пообщался с коллегами, послушал мнения разных руководителей, чье мнение я уважаю. И принял решение перейти в другое направление. Стратегическое развитие».

Руководитель программ развития стратегических компетенций и специальностей, Иван Добровольский считает, что все новые направления развития людей и компаний сегодня проистекают из цифровой трансформации. Фундаментальная основа этой темы - управление данными – ему интересна изначально. Книгу об этом пишет.

«Управление данными – новая дисциплина. Это способ цифровой трансформации экономики. И мне важно эту идеологию и знания донести большему числю людей, чтобы трансформация заработала, приобрела масштаб».

Знания для Добровольского – не только теория, но и опыт. Конкретный опыт – который он нарабатывает сам и в который вовлекает других.

«Я сейчас стараюсь активно делиться информацией, потому что то, что ты придумываешь и делаешь – пусть другие увидят, может, будут соратниками. Всем говорю, что делаю и как. Если кому-то станет интересно, рассказываю, как они могут помочь. В общем, стараюсь кооперативную модель применять. И продвигаю ее атрибуты. Иногда, правда, слишком сильно продавливаю свою идею – сейчас это замечаю за собой и пытаюсь это контролировать. Со стороны смотреть и на свою идею, и на ситуацию. Всегда бывает такая, что ли, микроконкуренция – кто кого обойдет. Но у нас в компании культура силы давно сменилась на культуру результата – соперничество не между собой, а за результат. А сейчас мы хотим двигаться дальше – к культуре согласия».

Общая цель объединяет, трезвость оценок позволяет выстраивать стратегию ее достижения. «Очень важная составляющая для меня – команда единомышленников. Я многое могу сделать сам, хочу объять необъятное, но ресурсов, прежде всего, времени, не хватает. Я вообще-то герой-одиночка. Но отчетливо понимаю: я же не идеален. К примеру, я хорош в кризис, в стратегии, но не очень хорош как администратор. И у меня в команде есть девушка, которая потрясающе выстраивает процессы – и даже меня самого выстраивает. Команда – чтобы мы дополняли друг друга. Это реальная синергия. Сегодня я стараюсь двигаться к цели не в одиночку, а вместе с другими.

Важно не просто прийти к цели, важно, чтобы все члены команды дошли. И чтобы по возможности все получили от этого удовольствие. Власть – она для того, чтобы людям было хорошо от того, что мы что-то делаем.

О конкурсе «Лидеры России» Иван Добровольский узнал из интернета. Бегло просмотрел, показалось интересным. «Конечно, важна возможность самореализации, но не менее важно и другое: возможность научиться новому и увидеть людей, которых в обычных условиях я буду долго находить. А сейчас есть шанс с кем-то из наставников пообщаться».

Для Ивана «Лидеры России» - это не только личный опыт, но и знакомство c новыми людьми и новыми методиками работы. «В нашем подразделении было принято создавать сеть единомышленников. Людей «выращивали» 2-3 года в жестких условиях. Зато потом на них можно было рассчитывать. Оценка эффективности экономической деятельности – это направление всегда под жестким давлением тяжеловесов. К нам стекались потоки информации об управленческой деятельности топ-менеджеров – уровня, на котором принимаются самые серьезные решения. Чтобы при этом всем успешно работать, нужно адекватное понимание функционала, жесткий контроль, санкции за плохую работу и поощрение – за хорошую.

Я давал продукты и методологии, на которых формировалась управленческая отчетность, объяснял, как учитывать внешние факторы… Это сложно. Местами даже избыточно сложно.

Чтобы адекватно с этим материалом работать, нужно принципиальное взаимопонимание. В дочерних обществах могут не знать всех тонкостей, чем-то пренебрегать, против чего-то выступать – или, принимая правила игры, следовать им не вполне четко и безукоризненно… Чтобы этого избежать, и нужна цепочка единомышленников. Везде. Чтобы набрать людей, способных в этих условиях выжить, я проводил много собеседований – до 50 в квартал. Программисты любят, чтобы все само работало. Хотелось создать инструменты, чтобы отбор был проще – опросники, домашние задания. Потом стал собирать лучших студентов в городе и из них набирать практикантов. Мы смотрели, как ребята работают с кейсами. И подбирали задания так, что итоговые результаты – не всегда самые важные. Некоторые кейсы без опыта полностью решить невозможно – по крайней мере, не в это ограниченное время. Важно, как подойти к решению. Это мы и оценивали. Конкурс – то же самое, но в более профессиональном и масштабном варианте.

Есть задачи, в которых важно не столько решение, сколько коммуникации и иерархия выстраивания очередности задач. Человеку без опыта это не очень понятно – я слышал скептические оценки. Значит, люди просто не увидели, в чем заключалась важность задания».

В этом качестве конкурс стал интереснейшей темой профессионального обсуждения среди HR-ов. Пройдя его как участник, Добровольский теперь хотел бы побывать и по другую сторону – поработать на отборе участников. Видимо, как и многие его коллеги. Этот опыт проверки и оценки кадров бесценен.

Впрочем, об этом говорить пока рано. Даже свое нынешнее состояние – участие в финале конкурса – Иван пока полностью не прочувствовал. «Один из многих тысяч. Как-то на сто процентов не понимаю этого. Никогда про себя так не думал – «я лучше, чем многие тысячи людей». А мне сейчас на это указывают. Это необычное для меня чувство – я не очень люблю хвалиться».