«Закон о Холокосте» рассмотрит Конституционный суд Польши

Президент Польши Анджей Дуда подпишет «закон о Холокосте», но отправит его на рассмотрение в Конституционный суд. Такое решение он озвучил, выступая с публичным заявлением, трансляцию которого опубликовало «Польское радио» на странице в фейсбуке.

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«После анализа ситуации, после анализа закона я решил подписать этот закон, и в связи с этим он вступит в силу. Но одновременно я решил направить этот закон в Конституционный суд, чтобы Конституционный суд изучил соответствие этого закона конституции», — сказал президент Польши. Дуда уточнил, что такое решение связано с возникшей вокруг документа дискуссией.

Он также подчеркнул, что новый закон будет предусматривать ответственность только в отношении лиц, обвиняющих в пособничестве нацистам не отдельных поляков, а весь польский народ и Польшу в целом.

В конце января польский сенат принял закон об уголовной ответственности за пропаганду идеологии украинских националистов, отрицание Волынской резни и утверждения о пособничестве польского народа нацистам в годы Второй мировой войны.

За принятие пакета поправок в закон об Институте национальной памяти проголосовало большинство сенаторов.

Поправки предусматривают наказание в виде штрафа или лишения свободы на срок до трех лет за употребление выражения «польские лагеря смерти» и иные высказывания, которые могут быть интерпретированы как попытка выставить поляков соучастниками преступлений нацистской Германии. Такое же наказание законом вводится за пропаганду бандеровской идеологии и отрицание Волынской резни.

Документ, одобренный польскими законодателями, вызвал критику со стороны украинских и израильских властей. В частности, руководство Израиля усмотрело в польском законе попытку исказить историческую правду. В Тель-Авиве выразили мнение, что «закон о Холокосте» поставит под удар евреев, пострадавших по вине жителей Польши, если они захотят об этом рассказать.

Из-за ситуации вокруг закона израильские власти даже приняли решение отменить визит главы Бюро национальной безопасности Польши Павела Солоха в Израиль, который был запланирован на 2 февраля.

Польские власти не остались в долгу — 6 февраля они отказались принять в Варшаве министра образования Израиля Нафтали Беннета. «Правительство Польши отменило мой запланированный визит, потому что я упомянул об ответственности Польши за убийство около 200 тыс. евреев во время Холокоста», — сообщил Беннет в фейсбуке, назвав этот отказ «большой честью» для него и для всего народа Израиля.

Польский закон разозлил и украинцев — 5 февраля депутаты зарегистрировали проект постановления «Об обращении Верховной рады Украины к президенту, сейму и сенату Республики Польша». В документе народные избранники выразили разочарование и глубокую обеспокоенность решением сейма и сената Польши об уголовной ответственности за отрицание преступлений украинских националистов.

«Верховная рада Украины категорически не приемлет и отвергает политику двойных стандартов и навязывание идей коллективной ответственности украинского народа, а также попытки польской стороны приравнять действия всех борцов за независимость Украины к преступлениям двух тоталитарных режимов ХХ века — нацистского и коммунистического», — говорится в тексте постановления.

Ранее «закон о Холокосте» также прокомментировал президент Украины Петр Порошенко — украинский лидер отметил, что историческая правда требует «откровенного разговора и диалога, а не запретов».

По мнению Порошенко, оценки, содержащиеся в решении польских законодателей, необъективны и «категорически неприемлемы».

«Мы прежде всего помним наши общие победы и против тоталитарных режимов. Ни одно политическое решение не может заменить историческую правду. Принятый законопроект не соответствует провозглашенным принципам стратегического партнерства между Украиной и Польшей. Призываю Польшу к объективности и диалога. Только вместе победим», — написал глава Украины в фейсбуке.