Россия и Гуантанамо: о чем Трамп говорил с конгрессом

Изгои и террористы

В ежегодном послании к американскому конгрессу, которое носит название «О положении в стране» (State of the Union Address), президент США Дональд Трамп заявил, что стране угрожают «режимы-изгои», такие как КНДР и Иран, а также Китай и Россия, которые стремятся «бросить вызов ценностям» и экономике США.

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В этой связи президент США призвал конгресс воздержаться от секвестрования военного бюджета США, чтобы «полностью финансировать» вооруженные силы и модернизировать ядерные арсеналы: «Возможно, придет такой момент, когда все страны откажутся от ядерного оружия, но мы пока еще не там».

Тема ядерного сдерживания сегодня — одна из самых проблемных в диалоге Москвы и Вашингтона. На данный момент под угрозой находится судьба Договора о ракетах средней и меньшей дальности: обе стороны обвиняют друг друга в его нарушениях и пока не решили проблемы этого соглашения за столом переговоров.

Говоря об угрозе терроризма, Трамп заявил, что террористы не обычные преступники, а члены «незаконных вооруженных формирований». Это был намек на то, что на них не распространяются правила конвенций в отношении военных противников. В этой связи американский президент сообщил, что функционирование тюрьмы на базе США в Гуантанамо продолжится и что он дал соответствующее поручение Пентагону.

Тюрьма, которая находится на военной базе США на Кубе, была открыта после событий 11 сентября 2001 года. Ее цель была в том, чтобы содержать в ней захваченных на поле боя членов вооруженных незаконных формирований, при этом выведя их из-под юрисдикции гражданских судов США. Трамп напомнил, что использование тюрьмы поможет борьбе с террористами, подобными Абу-Бакр Аль-Багдади, сначала пойманного, но впоследствии отпущенного из-за прорех в законодательстве.

«Мы должны бороться с террористами там, где мы их найдем», — заявил Трамп. Эти слова выглядели почти как перифраз знаменитого высказывания президента России Владимира Путина о необходимости «мочить террористов».

Во внешнеполитической части послания Трамп упомянул «диктатуры» на Кубе и Венесуэле, а также «самый жестокий» режим — в КНДР, — и заявил, что продолжит оказывать на него давление: «Я не допущу повторения ошибок предыдущих администраций».

Для иллюстрации ситуации в Северной Корее в зал был приглашен один из беглецов из КНДР в Южную Корею. Кроме того, Трамп также напомнил о судьбе американского студента, осужденного в КНДР по абсурдному обвинению. За то, что он сорвал со стены пропагандистский плакат, его приговорили к 15 годам лишения свободы. Молодой человек, вышедший на свободу благодаря посредничеству третьих стран, вскоре умер от болезней дома в Америке.

В речи Трамп также упомянул «ужасную» ядерную сделку с Тегераном, призвав конгресс переработать ее. Идея Трампа заключается в том, чтобы лишить Иран возможности разрабатывать программу баллистических ракет.

«Цены будут снижены!»

Внешнеполитической части послания, которая заняла у президента немного времени, предшествовала большая экономическая часть. Здесь Трамп, рейтинги доверия к которому достаточно невысоки, сделал основной упор.

В частности, глава Белого дома заявил, что в США создано 2,4 млн рабочих мест, из них 200 тыс. — в сфере производства. Правда, телеканал СNN отмечает, что увеличение рабочих мест начало происходить еще во время правления Барака Обамы.

Трамп упомянул о том, что американская компания Daimler Chrysler возвращает производство из Мексики и открывает его в Мичигане. Среди «возвращающихся» он упомянул и японские автомобильные гиганты — Mazda и Toyota. Кроме того, президент США рассказал о многомиллиардных инвестициях в США компании Apple, а также инвестициях в $50 млрд, которые сделает в США американская нефтегазовая компания Exxon Mobil.

Трамп отметил, что все эти возможности были получены благодаря налоговой реформе — она снизила налог для компаний с 35% до 21% и считается главным достижением президента США за первый год правления. Он также заявил, что безработица в США достигла рекордно низкого уровня, и подчеркнул, что этот показатель снизился и среди афроамериканского населения.

Глава Белого дома также пообещал, что его администрация сделает все возможное для снижения цен на рецептурные лекарства, которые в других странах стоят гораздо меньше, чем в США. «Цены будут снижены! Следите за этим!» — пообещал Трамп.

Он также обратился к конгрессу с просьбой выделить $1,5 трлн на ремонт и создание новой инфраструктуры в США, а также заявил о программе реформ тюремной системы, которая даст «второй шанс заключенным». Речь идет о расширении возможностей для освоения профессий и получения образования заключенными.

Несмотря на то, что заявления Трампа об инвестициях представители обеих партий встретили бурными аплодисментами и стоя, не все вызывало дружное одобрение. Демократы остались сидеть, когда президент заявил, что его правительство добилось отмены закона об обязательном медицинском страховании, который стал главным детищем его предшественника Обамы.

Вместе с тем Трамп хотя и призывал республиканцев и демократов «отбросить политические разногласия», использовал свою речь в межпартийных целях, пишет американская газета The Washington Post. «Он объединяет и разъединяет одновременно», — пишет издание.

При этом Трамп заявил, что определенный компромисс с демократами достигнут — будет сохранена программа, по которой 1,8 млн нелегальных эмигрантов, которых родители привезли в США детьми, получат возможность законно жить в Соединенных Штатах и в течение 12 лет стать гражданами страны.

При этом Трамп добился взамен финансирования стены на американо-мексиканской границе — эту идею он вынашивал еще в бытность кандидатом в президенты.

Трамп также заявил, что борьба с нелегальной миграцией будет усилена, в связи с чем будет прекращена лотерея «грин-карт» — возможности получить постоянный вид на жительство в США; а также так называемая «цепная миграция» — возможность для нелегальных мигрантов привозить в США свои семьи.

Напоминая о том, что нелегальные мигранты часто становятся, по его словам, участниками банд, он привел в пример историю девочек, которые во время прогулки были похищены и убиты членами преступной группировки MS 13, костяк которой составляют нелегальные приезжие.

Свое президентство Трамп в своей речи назвал «началом великого путешествия», а завершил выступление, как и всегда, призывом «вернуть Америке величие».