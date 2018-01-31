Соперник и угроза: что Трамп сказал о России

Президент США Дональд Трамп выступил перед конгрессом в рамках ежегодного президентского обращения «О положении в стране» (State of the Union address, SOTU). Трамп уже второй раз выступает в этом традиционном для американской политики формате, однако впервые не дает обещания, а подводит промежуточные итоги своей работы.

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Выступление Трампа произошло менее чем через сутки после обнародования американским минфином так называемого «кремлевского доклада», который вызвал волну возмущения в России. В связи с этим многие ожидали, что американский лидер уделит РФ в своей речи некоторое внимание, однако Трамп упомянул нашу страну лишь однажды. Президент США заявил, что Россия наравне с Китаем бросает вызов американской экономике, американским ценностям и в целом внешнеполитическим интересам США.

«Во всем мире мы сталкиваемся с режимами-изгоями, террористическими группами и такими соперниками, как Китай и Россия, которые бросают вызов нашим интересам, нашей экономике и нашим ценностям», — заявил Трамп с трибуны.

Впрочем, на этом разговоры о России (как и о Китае) были закончены. Говоря о других аспектах американской внешней политики, Трамп уделил особое внимание Ирану и Северной Корее. В частности, президент США выразил свою озабоченность ядерной угрозой, исходящей из этих стран.

«Безрассудное стремление Северной Кореи к (обладанию) ядерными ракетами может очень скоро угрожать нашей родине. Мы проводим кампанию по оказанию максимального давления (на КНДР), чтобы этого не произошло», — цитирует Трампа РИА «Новости». «Прошлый опыт научил нас тому, что самоуспокоенность и уступки лишь вызывают агрессию и провокацию. Я не буду повторять ошибки предыдущих администраций (США), которые привели нас в это опасное положение», — добавил американский президент.

Говоря об Иране, Трамп призвал конгресс «рассмотреть фундаментальные недостатки ужасной ядерной сделки» с этой страной. Сделка, о которой говорит президент США, была оговорена в рамках соглашения между США, Россией, Китаем, Францией Великобританией и Ираном в 2015 году. Согласно положениям сделки, Иран допускает инспекторов МАГАТЭ на свои ядерные объекты, а мировое сообщество в обмен на эту уступку снимает со страны санкции.

«Мы отказываемся и дальше идти по пути, который предсказуемо ведет к насилию, террору и совершенно реальной угрозе ядерного вооружения Ирана», — говорил Трамп еще в 2017 году.

Иранский президент Хасан Роухани тогда отмечал, что Трамп не может аннулировать многостороннее международное соглашение в одностороннем порядке. «Видимо, он не знает, что это соглашение — не двусторонний договор между Ираном и Соединенными Штатами», — говорил Рухани.

Всего через пару месяцев после этой перепалки, в конце 2017 года, в Иране начались массовые протесты (впрочем, с ядерной сделкой никак не связанные). О них Трамп также вспомнил в своем нынешнем обращении к конгрессу. «Когда народ Ирана поднялся против преступлений их коррумпированной диктатуры, я не промолчал. Америка поддерживает народ Ирана в их мужественной борьбе за свободу», — заявил Трамп.

А вот ядерный арсенал США, по мнению Трампа, напротив, нуждается в совершенствовании. «В рамках нашей обороны мы должны модернизировать и перестроить наш ядерный арсенал в надежде никогда не использовать его», — заявил Трамп, подчеркивая, что

ядерное оружие США должно стать «столь мощным, чтобы это позволило сдержать любой акт агрессии».

Впрочем, ядерное вооружение — лишь частности более широкого призыва Трампа к увеличению финансирования американской армии. «Я прошу конгресс прекратить опасное сокращение военного бюджета и полностью профинансировать наши прекрасные вооруженные силы», — заявил Трамп.

При этом, пожалуй, главное заявление внешнеполитическое заявление Трампа в этом обращении касалось сотрудничества с союзниками. Трамп припомнил, что после того, как он признал Иерусалим столицей Израиля, большинство стран мира не поддержали этой решение. «Американские налогоплательщики щедро посылают этим самым странам миллиарды долларов каждый год. Поэтому я сегодня прошу конгресс принять закон, который поможет обеспечить, чтобы американские доллары, направленные на иностранную помощь, всегда служили американским интересам и шли только друзьям Америки», — подчеркнул американский лидер.