«Изысканные щупальца русского мира»

Директор Украинского института национальной памяти (УИНП) Владимир Вятрович объяснил свои слова об опасных щупальцах русской культуры – музыкантах Викторе Цое и Владимире Высоцком. По мнению Вятровича, дискуссию о возможности «использования Россией определенного деятеля культуры прошлого занесло в сторону: можно или нельзя запрещать, а если можно, то кого именно», передает RT.

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Вятрович заявил, что не предлагал запрещать ни Цоя, ни Высоцкого, ни каких-либо иных артистов, кроме тех, кто сейчас «откровенно поддерживает российскую агрессию».

Никак не успевшие нанести ущерб Украине Высоцкий и Цой виновны, по мнению Вятровича, как минимум в том, что относятся к русской культуре — «опасна не пачка сигарет, и даже не бренд, а курение в целом», написал он в фейсбуке.

Кроме того, глава института нацпамяти Украины подчеркнул, что имена российских музыкантов Москва может использовать для культурной экспансии и агрессии.

Вятрович убежден, что лидер рок-группы «Кино» Виктор Цой и бард Владимир Высоцкий являются «изысканными щупальцами русского мира». Также как «щупальце» Вятрович охарактеризовал русского писателя Михаила Булгакова, уроженца Киева.

По мнению Вятровича, не все «щупальца русского мира» отвратительны и очевидны — некоторые из них более симпатичны, изысканны и респектабельны, но не менее опасны для Украины.

Ранее Вятрович в своем аккаунте соцсети удивился тому, что 80-й день рождения «российского барда и повесы» Владимира Высоцкого затмил «в украинском сегменте фейсбука» юбилей украинского «поэта и борца за свободу» Василия Стуса, отмечавшийся 6 января. Также Вятрович поставил под сомнение успех политики «деколонизации» Украины.

7 января глава УИНП Владимир Вятрович заявил, что Украина должна на законодательном уровне признать период нахождения республики в составе СССР «советской оккупацией», а правопреемственность установить с просуществовавшей два года — с 1917 по 1919 гг. — Украинской народной республикой (УНР).

«Речь идет о советской оккупации, об установлении сначала большевистского, потом коммунистического оккупационного режима», — подчеркнул Вятрович.

Он заявил, что власти Украины нужно предпринять «политические и законодательные шаги, которые бы давали наследственность украинской государственности от 17-21 годов до современного государства».

«Это масштабная информационная работа, которую нужно усиливать, это будет формировать преемственность нынешней Украины к УНР, это будет очерчивать, чем был советский период», — подчеркнул глава УИНП.

Все чаще в последнее время в политическом поле звучат уже те тезисы, которые звучат уже давно на исторической почве, отметил украинский историк. Также в своих ревизионистских призывах он отметил, что Акт провозглашения независимости Украины, подтверждающий «неделимость и неприкосновенность украинской территории» и подписанный в 1991 году в ходе развала СССР, не должен быть подвергнут пересмотру.

Председатель Комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников заявил в ответ на эти слова украинского историка, что Украина должна быть готова отказаться от почти половины своих территорий и ряда крупнейших городов, поскольку они были переданы ей большевиками в ходе «советской оккупации».

«Если к этому серьезно относиться, надо будет вернуть пол-Украины сегодняшней в Россию, а не только Крым, потому что и Харьков, и Днепропетровск, и Донбасс до создания Советского Союза не были в составе Украины», — добавил Калашников.

«Теперь на Украине появился свой главный идеолог, так сказать, блюститель чистоты», — заявил российский сенатор Франц Клинцевич, говоря о главе УИНП Вятровиче.

14 ноября Верховная рада Украины приняла законопроект «О статусе ветеранов». За него проголосовал 241 депутат при необходимом минимуме в 226 голосов.

В тексте закона термины «Великая Отечественная война 1941-1945 годов», «Великая Отечественная», «Великая Отечественная война и война с Японией», «Великая отечественная война 1941-1945 годов и войны 1945 года с империалистической Японией» официально заменяются на «Вторая мировая война».

Это уже далеко не первая попытка Украины пересмотреть статус Великой Отечественной войны.

В начале лета 2017 года года президент Украины Петр Порошенко подписал закон, запрещающий публичную демонстрацию георгиевской ленты, которая используется в России в качестве одного из символов Победы в Великой Отечественной войне.

Новый украинский закон предполагает запрет на ношение георгиевской ленточки на сумках, одежде, автомобилях, а также ее пропаганду в средствах массовой информации, произведениях искусства и тому подобном.