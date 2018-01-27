Сирия: оппозиция отказалась ехать в Сочи на конгресс

Представители сирийской оппозиции объявили о бойкоте Конгресса национального диалога Сирии, проведение которого намечено на конец января в Сочи, передает RT.

Реклама

«Переговорный орган революционных сил и оппозиции Сирии заявляет о бойкоте конгресса в Сочи, созванного Россией 29 — 30 января», — говорится в сообщении Высшего комитета по переговорам сирийской оппозиции (ВКП) в твиттере.

По словам представителя Сирийского комитета по переговорам (СКП) Яхьи аль-Ариди, правительство Сирии и Россия «не обеспечили исполнение необходимых обязательств». Он также назвал конгресс в Сочи попыткой «подорвать усилия ООН в качестве посредника в мирных переговорах».

Москва выразила сожаление в связи с таким решением оппозиции Сирии.

«Выражаю по этому поводу крайнее сожаление. Конгресс — это реальный шанс продвинуться вперед в сплочении самых различных сил в интересах реализации резолюции Совета Безопасности ООН 2254», — приводит ФАН заявление главы комитета Совета Федерации по международным делам Константина Косачева.

Днем ранее глава МИД России Сергей Лавров поговорил по телефону со спецпосланником генсека ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой и обсудил с ним подготовку Конгресса сирийского национального диалога.

«С российской стороны было вновь подтверждено особое значение этого мероприятия для активизации успешного продвижения политического урегулирования сирийского кризиса в полном соответствии с параметрами, закрепленными в резолюции СБ ООН 2254», — говорилось в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

В тот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер Владимир Путин рассказал членам Совета безопасности о своей беседе с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом о ситуации в сирийском Африне.

«На совещании обсуждалась завершающая стадия подготовки к Конгрессу нацдиалога в Сочи. Кроме того, речь шла о ситуации в Африне, и в этом контексте президент проинформировал участников совещания об обсуждении этой темы несколько дней назад в телефонном разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом», — сказал Песков.

При этом он сказал, что Путин не планирует эти посетить мероприятия.

«Пока таких планов нет, вы знаете, что там на ином уровне ведется работа», — сказал Песков.

Он подчеркнул, что «гораздо важнее те результаты, которые нам всем предстоит оценить и проанализировать по итогам этого конгресса».

За день до этого официальный представитель курдов, советник курдской автономной администрации, управляющей регионами на севере Сирии, Бадрана Джиа Курда рассказал, что основные курдские общины в Сирии не примут участия в Конгрессе сирийского нацдиалога в Сочи.

По его словам, структура не получила формального приглашения на Конгресс с тех пор, как стало известно место и время проведения. Он добавил, что не может быть никакой дискуссии о разрешении военного конфликта, пока продолжается турецкое наступление на Африн.

Чуть ранее Сергей Лавров заявил, что Россия пригласила для участия в Конгрессе национального диалога Сирии в Сочи всех представителей сирийского общества.

«Мы пригласили для участия в Конгрессе всех основных региональных и международных внешних игроков.

Мы старались сформировать список приглашенных на сочинский конгресс таким образом, чтобы цель собрать под одной крышей всех представителей сирийского общества, как правительства, так и оппозиции, была достигнута», – заявил дипломат на встрече с главой объединенной делегации сирийской оппозиции Насром аль-Харири.

Посол России в США Анатолий Антонов указал, что Москва направит постоянным членам СБ ООН приглашения принять участие в качестве наблюдателя в конгрессе национального диалога по Сирии. При этом каждая сторона сможет сама выбрать, какого уровня делегацию направить на конгресс в Сочи.

В середине января Сергей Лавров и его турецкий коллега Мевлют Чавушоглу обсудили по телефону ситуацию в Сирии и ход подготовки конгресса сирийского нацдиалога.

«Министры обсудили ход подготовки конгресса сирийского национального диалога как этапного события на путях сирийского политического урегулирования в рамках переговоров под эгидой ООН на основе резолюции 2254 Совета Безопасности», — сообщил МИД.

В начале нынешнего года радикалы, базировавшиеся в населенном пункте Бдама в сирийской провинции Идлиб, выпустили по российской авиабазе «Хмеймим» несколько ракет. Две из них были отражены российским зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь-С1» на подлете, еще одна не долетела до места назначения, упав у города Джабла.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова назвала данный обстрел провокацией террористов, направленной на срыв Конгресса национального диалога в Сирии.