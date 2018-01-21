Посол США искупался в проруби

Посол США в России Джон Хантсман вместе со своими домочадцами и сотрудниками американского посольства совершил визит в Воскресенский Ново-Иерусалимский монастырь в 21 января. Официальный представитель дипмиссии Мария Олсон сообщила ранее, что Джон Хантсман впервые примет участие в крещенском купании.

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Монахи Нового Иерусалима провели подробную экскурсию по монастырю для американской делегации. Хантсмана, его семью и других делегатов сопровождало руководство обители.

Хантсман, мормон по вероисповеданию, посмотрел на воскресную службу в соборе, а после поднялся вместе с монахами на второй этаж храма, где ему подробно рассказали о традициях православия и семиотике внутреннего убранства собора.

Американский посол пристально изучил украшающие собор изразцы и ряд икон, после чего монахи объяснили ему смысл и порядок крещенского купания в иордани. Хантсман, его дочь и супруга также зажгли и поставили свечи.

На посольских автомобилях делегация американцев вместе с монахами проследовала к близлежащей реке Истре, где располагается купель — всего лишь в 100 метрах от стен монастыря.

Это место возле Нового Иерусалима также называют Иорданом — по аналогии с рекой Иордан на Святой земле.

К купели ведет деревянная лестница со ступенями, накрытыми зелеными дорожками, а рядом разбиты палатки для переодевания. Перед прибытием американских дипломатов дорожки и купель были отчищены от льда и снега. К иордани подъехала карета «скорой помощи» и пожарный автомобиль МЧС.

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Выйдя из автомобилей, Джон Хантсман с семьей и сотрудниками дипмиссии направились к берегу Истры. Посол подошел к купели в валенках и махровом синем халате, разделся до трусов и вошел в ледяную воду, трижды окунулся и вылез обратно.

Пока Хантсман окунался в воды Истры, рядом дежурили сотрудники МЧС.

После купания жена посла Мэри Кей накинула на плечи дипломата халат, а его приемная дочь протянула отцу термос с горячим чаем. Хантсман также дождался, пока другие сотрудники дипмиссии США вслед за ним войдут в иордань.

«Я никогда этого не забуду, купание произвело на меня огромное впечатление», — заявил журналистам американский посол, стоя на берегу Истры.

По словам Хантсмана, крещенские купания — действительно, великая русская традиция. «Не исключаю, что я стану экспертом по русским традициям», – улыбнулся посол США. Он также отметил, что понимание традиций способствует «развитию связей между людьми».

Жена и дочь посла решили воздержаться в этом году от купания в ледяной иордани, передает ФАН.

«Спасибо за такое уникальное мероприятие. Мы этого никогда не забудем. Мой муж очень ждал этого события. Он любит приключения и был готов окунуться.

Я родом из солнечной Флориды, потихоньку привыкаю к холоду, возможно, поучаствую в следующий раз», — рассказала супруга дипломата Мэри Кей.

Джон Хантсман заявил также корреспонденту сайта kp.ru, что чувствует «большую связь с народом России».

«Очень сильные впечатления от ваших традиций. Я читал об этом, смотрел ролики на Youtube и хотел сам принять участие. С каждым месяцем узнаю все больше о ваших традициях», — добавил посол США, после чего вместе с остальными сотрудниками дипмиссии проследовал на монастырскую трапезу.

Как рассказал «Газете.Ru» вскоре после назначения Хантсмана на пост чрезвычайного и полномочного посла США в России один из его бывших советников Дэвид Конэйрз, новый представитель Вашингтона в Москве – очень музыкальный человек.

«В молодости играл в группе, очень любит музыку, играет на гитаре и пианино, его старшая дочь очень серьезный пианист. Очень любит группу REO Speedwagon (одна из старейших американских рок-групп, известна своими балладами — «Газета.Ru»). Еще губернатор любит кататься на мотоцикле, и я буду удивлен если он не привезет свой байк в Москву», — рассказал Конэйрз об увлечениях Хантсмана.

Экс-советник дипломата также отметил, что вряд ли Хантсман будет «сидеть сиднем» в посольстве.

«Думаю, в России он <...> будет стараться больше общаться с россиянами и путешествовать по стране, чтобы лучше понять ее», — заявил Конэйрз.