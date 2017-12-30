Собчак потратилась на сбор подписей

Журналистка Ксения Собчак, выдвинутая как кандидат в президенты России партией «Гражданская инициатива», за первые дни после открытия своего специального избирательного счета потратила 3,65 млн рублей на сбор подписей в свою поддержку.

Эта сумма больше, чем у остальных кандидатов, следует из сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов, опубликованных Центризбиркомом России 30 декабря.

Избирательный счет Ксении Собчак разрешили открыть 26 декабря. Также ЦИК приводит данные о фондах основателя партии «Яблоко» Григория Явлинского, лидера Партии Роста Бориса Титова, председателя «Коммунистов России» Максима Сурайкина и лидера ЛДПР Владимира Жириновского.

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Именно эта пятерка стала первой, кто прошел процедуру выдвижения и открыл свой избирательный счет. При этом у Жириновского данных о поступлении и расходовании средств нет — ему нет необходимости собирать подписи избирателей, поскольку он выдвинут парламентской партией.

Всего, по данным ЦИК, после открытия фондов наибольшая сумма поступила в фонд Собчак — почти 20 млн рублей. В фонд Григория Явлинского поступило 10 млн рублей, на сбор подписей кандидат от «Яблока» потратил 1,3 млн рублей. У лидера «Коммунистов России» Сурайкина в фонде 350 тыс. рублей, из них на сбор подписей потратили 220 тыс. рублей.

В фонде бизнес-омбудсмена Бориса Титова насчитали 10,7 млн рублей, из них 1,8 млн потрачены на изготовление агитационной продукции, а на сбор подписей расходов не зафиксировано.

На счет Владимира Жириновского поступил 1 рубль 20 копеек.

Разрешение на открытие специального избирательного фонда в «Сбербанке» означает, что кандидат официально зарегистрирован Центризбиркомом.

Регистрация в ЦИК дала Собчак возможность начать сбор подписей избирателей в свою поддержку. Собчак выдвигается в президенты от партии «Гражданская Платформа», которой руководит Андрей Нечаев, экс-министр экономики в правительстве Егора Гайдара.

Выдвижение от партии (хоть и не представленной в парламенте) дает ей право собрать лишь 100 тысяч подписей для своего выдвижения вместо 300 тысяч, которые должны представить самовыдвиженцы.

На съезде «Гражданской инициативы» 23 декабря Собчак представила свою предвыборную программу.

«Мы должны вернуть в российскую политическую жизнь правду и свободу. Правда и свобода — вот две вещи, ради которых я иду в политику и ради которых я прошу меня поддержать», — заявила Собчак перед этим.

По словам кандидатки, ее программа строится на «свободе совести, свободе слова, вероисповедания и мысли». Всего программа насчитывает 123 пункта, разделенные на главы «Развитие экономики», «Социальная политика», «Внутренняя политика» и «Внешняя политика». В составлении программы для Собчак участвовали ряд экономистов либерального толка.

Избирательный штаб Ксении Собчак возглавил бывший глава телеканала НТВ Игорь Малашенко, который также был членом избирательного штаба президента Бориса Ельцина в ходе предвыборной кампании в 1996 году.

Собчак пообещала, что когда придет к власти, то поднимет пенсии до уровня не менее 40% от средней заработной платы по России. Кроме того, она выступила против права президента и правительства на заморозку пенсионных накоплений граждан без одобрения со стороны Государственной думы и Совета Федерации.

Главным приоритетом социальной политики в «123 трудных шагах» называется образование — на него Собчак предлагает тратить в год не менее 5% ВВП. Также телеведущая отметила, что систему защиты диссертаций и присуждения ученых степеней необходимо совершенствовать.

Собчак выступает за парламентскую республику, самостоятельность и силу регионов, а также независимый суд. Наконец, в программе Собчак значится «утверждение общеевропейских ценностей», прежде всего — толерантности, а также прав и свобод граждан.

«Я призываю, чтобы толерантность стала основой нашего нового мира. В таком мире не будет никакой агрессии, никакого противостояния разных людей, потому что на основах общего уважения к разным семейным традициям, разным конфессиям, только на принятии того, что мы такие разные, мы можем построить действительно великую страну», — подчеркнула Собчак.

Кроме того, Ксения Собчак выступила в поддержку легализации однополых браков. «Государство не имеет права запрещать людям жить со взрослыми партнерами любого пола. Если разрешены церковные браки, должны быть разрешены и гражданские ЛГБТ-союзы», — заявила журналистка.

Помимо всего прочего, телеведущая убеждена, что вопрос о статусе Крыма является открытым, и Россия с Украиной должны договариваться «при участии мирового сообщества». «Так как там [на полуострове Крым] живут люди, 2 млн людей, которые хотят быть частью России, мы должны решать эту проблему сообща, вместе с Украиной, вместе с международным сообществом», — добавила Собчак, представляя свою предвыборную программу.

Президентские выборы должны пройти 18 марта 2018 года.