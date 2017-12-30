Лукашенко отвесил украинцам комплимент

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о своем этнографическом опыте общения с жителями Западной Украины. «Это очень трудолюбивый народ, который я хорошо изучил и знаю еще с молодости — мне пришлось служить в Западном пограничном округе. Я так называемых украинских западенцев хорошо узнал. Это очень трудолюбивые, порядочные люди, с которыми надо просто уметь разговаривать», — сообщил президент Белоруссии.

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Он также заявил, что его крайне беспокоит тлеющий конфликт в Донбассе между киевскими властями и самопровозглашенными ЛНР и ДНР.

«Если честно — это из личного — я очень хочу, чтобы в братской нам Украине закончилась война, чтобы там начали жить по-людски. Для меня это самая важная проблема», — заявил белорусский лидер.

Лукашенко добавил, что белорусы и украинцы не просто соседи, а «родные, братья». По его словам, если конфликт на юго-востоке Украины будет разрастаться, то это «отразится на многих». «Мы переживаем за Украину. Это главное, где мы должны приложить максимум усилий, чтобы локализовать эту проблему», — подчеркнул глава Белоруссии.

Кроме того, Лукашенко рассказал о своих планах совершить ряд визитов в страны американского континента. В 2018 году он «точно побывает в Америке». «Там у нас есть немало вопросов, нас приглашают минимум пять государств. И мы обязательно там должны побывать, чтобы прежде всего наладить торгово-экономические отношения, которые всегда являются фундаментом», — сообщает пресс-служба главы Белоруссии.

По словам Лукашенко, визиты прорабатываются не только в «традиционные страны-партнеры», но и в другие американские государства.

Минск уже давно выражает свою заинтересованность в разрешении конфликта в Донбассе.

Так, министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей в ходе встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым 15 ноября заявил, что Минск готов отправить своих миротворцев в Донбасс. «Мы готовы выделить соответствующий миротворческий контингент, если это будет приемлемо всем заинтересованным сторонам, для того, чтобы участвовать в решении миротворческих задач», — заявил глава белорусского внешнеполитического ведомства.

Белоруссия с самого начала процесса урегулирования конфликта на юго-востоке Украины выступает в качестве посредника между странами «Нормандской четверки», предоставляя площадку для переговоров сторон. На нынешних переговорах с Лавровым Макей подчеркнул, что Минск намерен и в дальнейшем выполнять эту роль. «Намерены и впредь <…> делать все возможное для обеспечения мира и стабильности в этом регионе», — заявил глава белорусского МИД.

Идея непосрдственного участия белорусских миротворцев в процессе урегулирования конфликта в Донбассе не нова — впервые Лукашенко сказал о ней еще осенью 2014 года. «Если нужно, а это для меня очень опасная и страшная вещь, коль есть недоверие России к Западу и Запада к России, Америки к России и России к Америке, и есть недоверие воюющих сторон, то я готов был бы использовать и свои вооруженные силы для того, чтобы развести конфликтующие стороны», — говорил президент Белоруссии.

Лукашенко еще тогда предлагал «минский» план выхода из кризиса, который не исключал участия белорусских войск в качестве миротворцев. Однако в 2014 году ни Россия, ни Украина не были готовы принять такой вариант.

Но три года спустя министр иностранных дел России согласился с белорусским коллегой, заявив, что позиции Минска и Москвы по ситуации в Донбассе совпадают.

Как ранее писала «Газета.Ru», Белоруссия, не уменьшая военного сотрудничества с Россией, в 2017 году активно делала реверансы в сторону ЕС. Самого Лукашенко, которого еще недавно называли «последним диктатором Европы», в этом году даже ждали на саммите «Восточное партнерство»,

однако он не приехал. Вместо него в Брюссель приехал Владимир Макей, который подчеркнул что у Минска будет новое соглашение с ЕС.

Белоруссия, граничащая с членом НАТО Польшей — ценный и важный союзник России с точки зрения национальной безопасности. Так, в сентябре 2017 года на территории Белоруссии и трех полигонах в России прошли совместные военные учения российских и белорусских вооруженных сил по отражению атаки условного противника.