Борис решает вопросы в Москве

В Москве проходят переговоры глав российского и британского МИДов Сергея Лаврова и Бориса Джонсона. Разговор двух дипломатов начался с не самой приятной ноты — Лавров, открывая переговоры со своим британским коллегой, заявил, что отношения Лондона и Москвы находятся на очень низкой отметке, сообщает РИА «Новости». По его словам, это произошло не по инициативе России.

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«Мы обратили внимание, что и вы, и наши другие западные коллеги имеют свои взгляды на причину такой ситуации и предпочитают эти причины излагать публично. Мы же хотели бы взаимные озабоченности обсуждать напрямую, не через микрофоны, а глаза в глаза», — сказал Лавров.

При этом дипломаты на пресс-конференции успели обменяться шутками. Джонсон пошутил, что настолько доверяет Сергею Лаврову, что по приезде в Москву отдал ему свое пальто и вещи из карманов. Глава МИД в России в ответ заявил, что в карманах Джонсона ничего не было.

Возвращаясь к серьезным вопросам, Лавров отметил, что

министр иностранных дел Британии в последний раз приезжал в Москву пять лет назад.

Джонсон, однако, сохраняет оптимизм. По его словам, Москва и Лондон могут найти возможности для сотрудничества. «Есть сложные вопросы, помимо этого есть вопросы, по которым обе стороны стремятся к сотрудничеству», — сказал Джонсон.

«Это, например, Иран и необходимость сохранения заключенной с ним ядерной сделки, или необходимость не допустить создания Северной Кореей ядерного оружия и, конечно, обеспечение прогресса в вопросе будущего сирийского народа», — отмечает глава британской дипломатии, подчеркивая, что Британия хочет работать с Россией по этим вопросам.

При этом Джонсон упомянул и проблемы, расхождение во взглядах на которые мешает России и Британии наладить двусторонние отношения. «Когда я смотрю на сложности в наших отношениях, будь то ситуация на Украине, на Западных Балканах, кибербезопасность, то признаю, что важно говорить о таких вещах и быть откровенным относительно них и признать, что они являются препятствием для развития наших отношений», — сказал Джонсон.

В ходе переговоров немало внимания было уделено ситуации вокруг Brexit. Россия надеется, что выход Британии из ЕС не повлияет на деятельность российского бизнеса в стране.

«Мы рассчитываем, что результатом этих дискуссий станут договоренности, которые позволят российским компаниям и инвесторам продолжать работать в Соединенном Королевстве и в более широком контексте. Конечно, предстоит работа по урегулированию на двусторонней основе целого комплекса соответствующих вопросов, вытекающих из этой ситуации», — сказал на переговорах Лавров.

Джонсон, в свою очередь, заверил российского коллегу, что в двусторонних отношениях Москвы и Лондона есть признаки экономического прогресса. «Несмотря на сложности, которые существуют между нами, как вы совершенно верно отметили, между нами есть и признаки экономического прогресса, например, увеличивается экспорт определенных продуктов из Великобритании сюда», — сказал Джонсон.

Как отметил британский чиновник, в частности, увеличивается экспорт машин марки Bentley в Россию. «Насколько мне известно, 300 Bentley было поставлено в этом году… тем не менее, это сигнал, знак прогресса, и мы готовы работать вместе с вами для обеспечения лучшего будущего», — добавил Джонсон.

Одно из негативных последствий ухудшения отношений между Лондоном и Москвой, упомянутых на переговорах, является заморозка отношений британских спецслужб с ФСБ, что усложняет работу по борьбе с терроризмом.

«Но подлинно эффективное сотрудничество в борьбе с террором пока сдерживается решением британского правительства, которое было принято в связи с так называемым делом Литвиненко прекратить все контакты с ФСБ», — сказал Лавров. Он подчеркнул, что без контактов с ФСБ, на которые Лондон не идет, трудно рассчитывать на успех в этой сфере.

Подводя итоги переговоров со своим британским коллегой, Лавров отметил, что их встреча оказалась своевременной и выразил надежду на нормализацию отношений между двумя странами. «Мне показалось, что сегодняшние переговоры были весьма и весьма своевременными. Рассчитываю, что они помогут нормализовать наши отношения во всех перечисленных и других областях тоже», — подчеркнул Лавров.