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«Украинские власти затрудняли условия пребывания российских военных»

Путин объяснил Меркель, почему российские офицеры покинули СЦКК

Президент России Владимир Путин разъяснил канцлеру Германии Ангеле Меркель, почему офицеры российской армии из состава СЦКК покинули Украину. По словам Путина, украинская сторона «целенаправленно затрудняла условия пребывания российских военных», не давая возможности офицерам выполнять свои обязанности наблюдателей. Помощники российского и германского лидеров разработают план возвращения офицеров в СЦКК.

Отсутствие реакции на «предложения по урегулированию сложившейся неприемлемой ситуации» — так президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с канцлером ФРГ Ангелой Меркель объяснил ей причины вывода российских офицеров из состава Совместного центра контроля и координации прекращения огня и стабилизации линии соприкосновения сторон (СЦКК). Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Разговаривая с Меркель, Путин указал канцлеру ФРГ на различные ограничения и провокации, которыми украинские власти «долгое время целенаправленно затрудняли условия пребывания российских военных», не давая им исполнять свои служебные обязанности в составе СЦКК.

Беседа между Путиным и Меркель состоялась по инициативе Берлина. Главы двух государств договорились о продолжении обсуждения «открытых вопросов», которые необходимо решить для возобновления полноценной работы СЦКК.

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Также, согласно сообщению пресс-службы Кремля, помощники лидеров России и Германии «дополнительно проработают условия для возвращения офицеров РФ» в состав центра.

Речь также зашла и об обмене пленными в Донбассе — и Путин, и Меркель высказались в поддержку скорейшей реализации инициативы по обмену лиц, удерживаемых сторонами внутриукраинского конфликта, — правительством в Киеве и самопровозглашенными республиками ДНР и ЛНР.

Кроме того, президент России и канцлер Германии поддержали объявленное контактной группой рождественское перемирие.

В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила на брифинге, что Москва призывает Киев отложить в сторону попытки выставить вывод российских офицеров из СЦКК в Донбассе как провокацию, прекратить безосновательно обвинять Россию и сосредоточиться на выполнении минских соглашений.

«Несмотря на очень четкие и оперативные комментарии, объясняющие действия российской стороны, мы видим попытки Киева всю ситуацию информационно полностью извратить и обвинить Москву в чем угодно, используя факт вывода российских офицеров из Совместного центра», — заявила Захарова.

По ее словам, это происходит из-за необходимости Киева постоянно подпитывать информационную повестку на Украине, обвиняя некоего агрессора извне и требуя от него взять ответственность за все свои беды. Захарова подчеркнула, что, по-видимому, это происходит в связи с внутриполитической ситуацией на Украине. «Москва призывает украинские власти не перекладывать ответственность и сфокусироваться на безоговорочном выполнении взятых на себя обязательств по минским соглашениям и безусловной последовательности», — отметила Захарова.

Она также выразила надежду на возвращение к переговорам в составе «нормандской четверки» — России, Украины, Германии и Франции. «Рассчитываем, что зарубежные партнеры, прежде всего, по «нормандскому формату», а также США не останутся в стороне и сумеют использовать имеющиеся у них рычаги влияния, чтобы побудить к этому киевские власти», — подчеркнула представитель МИД РФ.

По мнению внешнеполитического ведомства России, деятельность российских офицеров в составе СЦКК стала невозможна из-за милистаристской позиции Киева — власти Украины «по-прежнему отдают предпочтение силовому варианту решения проблемы Донбасса» и игнорируют минские соглашения.

«В таких условиях сохранение Совместного центра, который стал по общему признанию международных партнеров, участвующих в поиске решения украинского кризиса, одним из важных механизмов урегулирования на юго-востоке абсолютно не вписывается, как мы понимаем, в логику украинских властей», — подытожила Захарова.

Официальный представитель МИД РФ также подчеркнула, что для российского Министерства обороны неприемлемы вступающие в силу с 1 января 2018 года требования к въезжающим на Украину иностранцам о предоставлении избыточных персональных сведений и биометрических данных, поскольку они противоречат требованиям российского законодательства о статусе военнослужащего.

20 декабря президент Украины Петр Порошенко сообщил о своем намерении пригласить в состав Совместного центра по координации и контролю вопросов режима прекращения огня и стабилизации ситуации (СЦКК) в Донбассе представителей ФРГ и Франции. «Думаю, что будет точно полезно, когда мы пригласим в состав СЦКК наших партнеров по нормандскому формату — немцев и французов», — заявил Порошенко.

По его словам, в последнее время растет вероятность эскалации конфликта в Донбассе, в связи с этим Киевом были приняты меры по усилению украинской группировки.

В ответ на это первый зампред комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что предложение Киева — «профанация». Клинцевич полагает, что «никакое СЦКК уже не способно остановить насилие в Донбассе». «Притормозить Киев может только жесткая совместная позиция ведущих стран мира. И не хочу, чтобы у кого-то в Европе остались какие-либо иллюзии: Донбасс будет драться до последнего», — подчеркнул сенатор.