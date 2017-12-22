«Украинские власти затрудняли условия пребывания российских военных»

Отсутствие реакции на «предложения по урегулированию сложившейся неприемлемой ситуации» — так президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с канцлером ФРГ Ангелой Меркель объяснил ей причины вывода российских офицеров из состава Совместного центра контроля и координации прекращения огня и стабилизации линии соприкосновения сторон (СЦКК). Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Разговаривая с Меркель, Путин указал канцлеру ФРГ на различные ограничения и провокации, которыми украинские власти «долгое время целенаправленно затрудняли условия пребывания российских военных», не давая им исполнять свои служебные обязанности в составе СЦКК.

Беседа между Путиным и Меркель состоялась по инициативе Берлина. Главы двух государств договорились о продолжении обсуждения «открытых вопросов», которые необходимо решить для возобновления полноценной работы СЦКК.

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Также, согласно сообщению пресс-службы Кремля, помощники лидеров России и Германии «дополнительно проработают условия для возвращения офицеров РФ» в состав центра.

Речь также зашла и об обмене пленными в Донбассе — и Путин, и Меркель высказались в поддержку скорейшей реализации инициативы по обмену лиц, удерживаемых сторонами внутриукраинского конфликта, — правительством в Киеве и самопровозглашенными республиками ДНР и ЛНР.

Кроме того, президент России и канцлер Германии поддержали объявленное контактной группой рождественское перемирие.

В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила на брифинге, что Москва призывает Киев отложить в сторону попытки выставить вывод российских офицеров из СЦКК в Донбассе как провокацию, прекратить безосновательно обвинять Россию и сосредоточиться на выполнении минских соглашений.

«Несмотря на очень четкие и оперативные комментарии, объясняющие действия российской стороны, мы видим попытки Киева всю ситуацию информационно полностью извратить и обвинить Москву в чем угодно, используя факт вывода российских офицеров из Совместного центра», — заявила Захарова.

По ее словам, это происходит из-за необходимости Киева постоянно подпитывать информационную повестку на Украине, обвиняя некоего агрессора извне и требуя от него взять ответственность за все свои беды. Захарова подчеркнула, что, по-видимому, это происходит в связи с внутриполитической ситуацией на Украине. «Москва призывает украинские власти не перекладывать ответственность и сфокусироваться на безоговорочном выполнении взятых на себя обязательств по минским соглашениям и безусловной последовательности», — отметила Захарова.

Она также выразила надежду на возвращение к переговорам в составе «нормандской четверки» — России, Украины, Германии и Франции. «Рассчитываем, что зарубежные партнеры, прежде всего, по «нормандскому формату», а также США не останутся в стороне и сумеют использовать имеющиеся у них рычаги влияния, чтобы побудить к этому киевские власти», — подчеркнула представитель МИД РФ.

По мнению внешнеполитического ведомства России, деятельность российских офицеров в составе СЦКК стала невозможна из-за милистаристской позиции Киева — власти Украины «по-прежнему отдают предпочтение силовому варианту решения проблемы Донбасса» и игнорируют минские соглашения.

«В таких условиях сохранение Совместного центра, который стал по общему признанию международных партнеров, участвующих в поиске решения украинского кризиса, одним из важных механизмов урегулирования на юго-востоке абсолютно не вписывается, как мы понимаем, в логику украинских властей», — подытожила Захарова.

Официальный представитель МИД РФ также подчеркнула, что для российского Министерства обороны неприемлемы вступающие в силу с 1 января 2018 года требования к въезжающим на Украину иностранцам о предоставлении избыточных персональных сведений и биометрических данных, поскольку они противоречат требованиям российского законодательства о статусе военнослужащего.

20 декабря президент Украины Петр Порошенко сообщил о своем намерении пригласить в состав Совместного центра по координации и контролю вопросов режима прекращения огня и стабилизации ситуации (СЦКК) в Донбассе представителей ФРГ и Франции. «Думаю, что будет точно полезно, когда мы пригласим в состав СЦКК наших партнеров по нормандскому формату — немцев и французов», — заявил Порошенко.

По его словам, в последнее время растет вероятность эскалации конфликта в Донбассе, в связи с этим Киевом были приняты меры по усилению украинской группировки.

В ответ на это первый зампред комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что предложение Киева — «профанация». Клинцевич полагает, что «никакое СЦКК уже не способно остановить насилие в Донбассе». «Притормозить Киев может только жесткая совместная позиция ведущих стран мира. И не хочу, чтобы у кого-то в Европе остались какие-либо иллюзии: Донбасс будет драться до последнего», — подчеркнул сенатор.