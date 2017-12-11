Россия бесповоротно обошла Украину вдоль границы

Российские железные дороги с понедельника окончательно перевели 92 пары поездов на новый участок Журавка-Миллерово. Теперь поезда курсируют только по российской территории и им больше не нужно дважды пересекать границу Украины.

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Переходной период длился сутки, и с 11 декабря, по словам главы Минтранса Максима Соколова, 62 пары пассажирских поездов и 30 пар («туда» и «обратно» – «Газета.Ru») грузовых поездов проходят от Миллерово до Журавки 137 км железнодорожного полотна по российской земле.

До этого российские поезда южного направления, в частности Москва — Адлер, были вынуждены проезжать по Луганской области Украины.

В конце сентября 2017 года ОАО «Российские железные дороги» сообщило о тестовом запуске регулярного движения товарных составов на линии Журавка — Миллерово. В ноябре было запущено движение пассажирских поездов, следовавших по старой линии без остановок.

Ранее президент РЖД Олег Белозеров заявил, что грузовые поезда должны начать движение по железной дороге в обход Украины до конца октября.

«То, что оно заработает в течение ближайших полутора месяцев, — это точно. Пойдут там прежде всего грузовые поезда. С пассажирским сообщением нужно будет вопрос урегулировать, составить расписание», — рассказал Белозеров журналистам на Восточном экономическом форуме.

В начале августа 2017 года министр обороны России Сергей Шойгу наградил орденом Жукова 39-ю отдельную железнодорожную бригаду, известную участием во многих значительных стройках стратегического характера за строительство железной дороги в обход территории Украины.

Новая проложенная военными ветка между станциями Журавка и Миллерово в Воронежской и Ростовской областях соединила южные и центральные регионы России.

Шойгу отметил, что награда — «заслуженная оценка высокой выучки, мужества, стойкости и профессионального мастерства личного состава бригады».

Общая протяженность железнодорожного полотна от Журавки до Миллерово составила свыше 270 км (в обе стороны). Из них 177 км были возведены военными стройбатами.

Остальную часть путей построили гражданские рабочие-железнодорожники.

Проект, имеющий стратегическое значение, должен был быть построен в кратчайшие сроки, отмечали ранее в Минобороны России. Для строительства железной дороги было задействовано 1,5 тыс. военнослужащих и 700 единиц техники.

Генерал армии Булгаков также рассказал, что к выполнению задач по строительству железной дороги в обход Украины были привлечены «пять отдельных железнодорожных батальонов механизации и три отдельных путевых железнодорожных батальона».

«В целом группировка насчитывает более одной тысячи человек и свыше 500 единиц автомобильной, инженерной и специальной техники», — уточнил в середине лета генерал Булгаков.

Ранее в понедельник министр транспорта России Максим Соколов заявил, что участок Журавка — Миллерово обеспечит России независимость от прохождения границы соседней Украины, раздираемой гражданской войной и политическими кризисами.

Решение о строительстве железнодорожного обхода Украины для поездов, следующих из центральных районов России в южные регионы, было принято в самый разгар вооруженного конфликта в Донбассе.

Функционировавший ранее участок железной дороги проходил через территорию Луганской области на протяжении 37 км. На нем располагается железнодорожная станция Зориновка.

«Новая железная дорога длиной 137 км проходит по территории Воронежской и Ростовской областей. Дорога является электрифицированной, двухпутной на всем протяжении; здесь построено семь новых железнодорожных станций: Зайцевка, Сергеевка, Сохрановка, Кутейниково, Виноградовка, Колодези и Боченково», — говорится в отчете РЖД.

Участок Журавка — Миллерово станет частью линии Прохоровка — Журавка — Чертково — Батайск общей протяженностью 748 км.

Дорога проходит на расстоянии от 5 до 25 км от украинской границы.

По оценкам, реализация проекта новой ветки обошлась более чем в 56 млрд рублей: на строительство было выделено 7 млрд рублей в 2015 году, в 2016 году — 18,5 млрд рулей., и в 2017 году — 31,1 млрд рублей.

Линия стала частью скоростного железнодорожного хода, соединяющего Центральную Россию с Черноморским побережье, и, в дальнейшем — с Крымом через Керченский мост.