Иерусалим все поменял: США взорвали Ближний Восток

Решение перенести американское посольство из Тель-Авива в Иерусалим было одобрено конгрессом США еще в 1995 году, однако каждые полгода действующие президенты США накладывали вето на исполнение этого решения. Во многом вето можно было объяснить нежеланием Вашингтона портить отношения с союзниками (прежде всего, нефтеносными суннитскими монархиями), поскольку статус Иерусалима до сих пор не определен: его западная часть контролируется Израилем, а на контроль над восточной территорией претендуют палестинские образования.
Тем не менее, Трамп заявил, что его решение продиктовано желанием признать «существующую реальность». Кроме того, по словам главы Белого дома, отложенные решения по реализации закона, одобренного еще в 1995 году, так и не способствовали мирному урегулированию конфликта, — как и идеи, лежащие в основы нынешнего процесса ближневосточного урегулирования — а Израиль имеет право самостоятельно определять столицу своего государства.
В этом городе находятся святыни, важные как для христиан и мусульман, так и для иудеев. В период между мировыми войнами над территорией, где сегодня расположен Израиль, действовал так называемый британский мандат в Палестине. В начале XX века на палестинские территории из Восточной Европы, Северной Африки, США и других регионов мира переселились около 100 тыс. евреев, которые стали активно развивать сельское хозяйство на новых территориях. Британский мандат подразумевал, что на этой территории в будущем будет создан «национальный дом для еврейского народа». Однако активная миграция евреев вызвала недовольство со стороны местных арабов, что вызвало целые бунты. Тогда же сформировалась первая еврейская военизированная самооборона.
Из-за бунтов Великобритания, тем не менее, в какое-то время ограничила миграцию евреев, а часть территории, на которой предполагалось создание еврейского государства, была отдана под образование Трансиордании (современной Иордании). Позже миграция возобновилась. Иерусалим до Второй мировой войны преимущественно был населен евреями.
К 1947 году напряженность внутри региона нарастала и Лондон отказался от мандата, признав, что не может найти решение для создания еврейского и арабского государств на данной территории.
В ноябре 1947 года Генассамблея ООН приняла резолюцию №181, которая подразумевала передачу Иерусалима под международный контроль. Таким образом, Иерусалим не мог быть признан столицей какого-либо государственного образования. Именно поэтому до урегулирования статуса Иерусалима страны мира предпочитают располагать свои дипмиссии в другом городе — Тель-Авиве, который в Израиле считают деловой столицей.
Израиль объявил о своем образовании 14 мая 1948 года. Уже на следующий день сразу пять арабских государств — Сирия, Египет, Ливан, Ирак и Трансиордания — объявили новому соседу войну, развязав таким образом первый арабо-израильский конфликт.
Статус Иерусалима – один из основных спорных моментов, которые необходимо разрешить для урегулирования арабо-израильского конфликта. В результате первой войны Иерусалим был разделен на две части, однако в 1967 году, после очередного конфликта, Израиль захватил управление над Восточным Иерусалимом.
В 1980 году Израиль провозгласил Иерусалим своей столицей, после чего Совбез ООН принял резолюцию №478, в которой осудил Израиль и обвинил в нарушении международного права. Кстати, США тогда от голосования за проект резолюции отказались.
Трамп в своей речи никак не обозначил сроки реализации своих планов. Единственное, что можно утверждать на данный момент, — посольство США в Израиле, по крайней мере, в ближайшее время останется в Тель-Авиве. Чтобы перенести дипмиссию, сначала нужно построить новое здание в Иерусалиме, куда смогут переехать американские дипломаты, а также заключить целый ряд сложных контрактов на аренду или покупку новой недвижимости.
Хотя еще в 1989 году США на 99 лет арендовали участок земли под строительство в будущем здания посольства в районе «Бараки Алленби», расположенный в Западном Иерусалиме. На тот момент условия сделки сводились к тому, что Вашингтон будет должен заплатить по 1 доллару за каждый год аренды. Известно, что за эти годы здание посольства так и не построено.
Согласно данным социологического исследования Университета Мэриленда, проведенного в ноябре, 65% американцев в той или иной степени выступают против переноса посольства в Иерусалим. При этом полностью поддерживают такое решение лишь 9% опрошенных.
При этом поддержка такого решения среди тех, кто ассоциирует себя с политикой республиканцев, существенно выше, чем среди демократов.
После объявления решения США Израиль выразил надежду на то, что Россия также перенесет свое диппредставительство в Иерусалим. Об этом заявил израильский посол в Москве Гарии Корен во время пресс-конференции 7 декабря.
Сейчас посольство России в Израиле расположено в Тель-Авиве. Того же 7 декабря посол РФ в Израиле Александр Шеин допустил вероятность переноса отечественной дипмиссии в Иерусалим. Однако, по его словам, это может произойти только «после урегулирования всех проблем окончательного статуса палестинских территорий».
Это полностью укладывается в официальную позицию МИД РФ, обозначенную в апреле 2017 года. «Подтверждаем приверженность решениям ООН о принципах урегулирования, включая статус Восточного Иерусалима как столицы будущего палестинского государства. Одновременно считает необходимым заявить, что в этом контексте рассматриваем Западный Иерусалим в качестве столицы Государства Израиль», — говорится в тексте заявления внешнеполитического ведомства России.
Россия готова будет рассмотреть перенос своего представительства в Западный Иерусалим лишь в том случае, когда Палестина обретет свою государственность.
Резкая категоричность, с которой восприняли новости из США, арабские государства, а также столкновения палестинцев с израильской полицией, которые произошли 8 декабря (в них пострадали более 750 человек), не исключают этот вариант развития событий.
США — крупный и влиятельный игрок в процессе ближневосточного урегулирования, поэтому позицию Вашингтона сбрасывать со счетов нельзя. По сути, решение Трампа, пусть и не напрямую, но существенно меняет баланс сил в регионе. Это, в свою очередь, ставит под сомнение тот мирный план урегулирования, которого придерживаются большинство стран мира. То есть США фактически из посредников превратились в сторону конфликта, заняв позицию одной из сторон, заявили в Палестине.
Против решения Трампа уже высказались в Германии, Франции, Великобритании, России и в других государствах. Также против выступают и Организация исламского сотрудничества и Лига арабских государств.
В частности, глава МИД Палестины Рияд аль-Малики заявил, что в переговорах с Израилем необходимо заменить США, которые сейчас выступают гарантом в этом процессе.