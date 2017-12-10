Иерусалим все поменял: США взорвали Ближний Восток

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В чем суть спора вокруг Иерусалима?

Протесты в Палестине после заявления Дональда Трампа

В этом городе находятся святыни, важные как для христиан и мусульман, так и для иудеев. В период между мировыми войнами над территорией, где сегодня расположен Израиль, действовал так называемый британский мандат в Палестине. В начале XX века на палестинские территории из Восточной Европы, Северной Африки, США и других регионов мира переселились около 100 тыс. евреев, которые стали активно развивать сельское хозяйство на новых территориях. Британский мандат подразумевал, что на этой территории в будущем будет создан «национальный дом для еврейского народа». Однако активная миграция евреев вызвала недовольство со стороны местных арабов, что вызвало целые бунты. Тогда же сформировалась первая еврейская военизированная самооборона.

Из-за бунтов Великобритания, тем не менее, в какое-то время ограничила миграцию евреев, а часть территории, на которой предполагалось создание еврейского государства, была отдана под образование Трансиордании (современной Иордании). Позже миграция возобновилась. Иерусалим до Второй мировой войны преимущественно был населен евреями.

К 1947 году напряженность внутри региона нарастала и Лондон отказался от мандата, признав, что не может найти решение для создания еврейского и арабского государств на данной территории.

В ноябре 1947 года Генассамблея ООН приняла резолюцию №181, которая подразумевала передачу Иерусалима под международный контроль. Таким образом, Иерусалим не мог быть признан столицей какого-либо государственного образования. Именно поэтому до урегулирования статуса Иерусалима страны мира предпочитают располагать свои дипмиссии в другом городе — Тель-Авиве, который в Израиле считают деловой столицей.

Израиль объявил о своем образовании 14 мая 1948 года. Уже на следующий день сразу пять арабских государств — Сирия, Египет, Ливан, Ирак и Трансиордания — объявили новому соседу войну, развязав таким образом первый арабо-израильский конфликт.

Статус Иерусалима – один из основных спорных моментов, которые необходимо разрешить для урегулирования арабо-израильского конфликта. В результате первой войны Иерусалим был разделен на две части, однако в 1967 году, после очередного конфликта, Израиль захватил управление над Восточным Иерусалимом.

В 1980 году Израиль провозгласил Иерусалим своей столицей, после чего Совбез ООН принял резолюцию №478, в которой осудил Израиль и обвинил в нарушении международного права. Кстати, США тогда от голосования за проект резолюции отказались.