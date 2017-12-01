«Украина проведет референдум о вступлении в НАТО»

Украинские власти пообещали, что референдумы, на которых граждане выскажутся по поводу перспективы вступления страны в НАТО и ЕС, будут проведены в обозримом будущем. Такое заявление сделал президент Украины Петр Порошенко на мероприятии, посвященном 26-летней годовщине референдума о независимости страны.

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«Сейчас мы твердо держим курс на евроатлантическую интеграцию. И даже не сомневайтесь, что уже в очень скором обозримом будущем на Украине точно пройдут референдумы о вступлении в НАТО», — сказал украинский лидер. Порошенко также заверил, что для Украины «худшее прошло».

Он выразил уверенность, что население страны поддержит его инициативу и о членстве в ЕС. Порошенко не сомневается, что результаты этого голосования будут «такими же убедительно положительными», как итоги референдума 1991 года о независимости Украины.

О намерении инициировать данные плебисциты Порошенко говорит не впервые. В частности, в своем обращении к парламенту в начале сентября он не исключил возможности проведения голосования о членстве в НАТО и ЕС

и ссылался на данные опросов, которые, по его словам, показывают, что большинство украинцев одобряют планы по вступлению Украины в ЕС и присоединение страны к североатлантическому альянсу.

Как обычно, в своем выступлении украинский лидер не смог оставить без внимания Россию, которую тогда назвал «агрессивной соседкой». «В положенное время я инициирую соответствующий референдум, чтобы продемонстрировать волю украинского народа всем: и нашим друзьям, и агрессивной соседке, и всем украинским политикам», — заявил Порошенко.

Порошенко уже давно добивается перспективы членства в Евросоюзе и Организации североатлантичесского договора. Правда, со стороны этих объединений особого энтузиазма по поводу возможности вступления в них Украины до сих пор не наблюдалось.

24 ноября президент Украины Петр Порошенко выступил на пятом саммите «Восточного партнерства» — он заявил, что страна рассчитывает на «четыре союза» с ЕС — ассоциация с Шенгенской зоной, Таможенный и Энергетический союзы, а также Цифровой единый рынок.

«Каждая страна «Восточного партнерства» видит такое сотрудничество по-своему. Украина рассчитывает, прежде всего, на так называемые «четыре союза» — энергетический союз, цифровой единый рынок, таможенный союз и ассоциация с Шенгенской зоной. Мы хотим больше Европы на Украине», — высказался политик.

Он напомнил, что ранее перспективы ассоциации Украины с Евросоюзом, а также безвизовый режим с европейскими странами были неопределенными. «Мы на Украине помним сложные первые шаги перед тем, как Европейский союз таки принял эти стратегические инициативы. Мы слышали миллионы оправданий, перемешанных усталостью и давлением. Прошли годы и эти инициативы стали нашей общей историей успеха», — сказал украинский лидер, выступая перед участниками саммита.

Еще в 2016 году председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер озвучил мысль, что Украине не стоит ожидать включения в ЕС в ближайшие пару десятилетий. «В ближайшие 20-25 лет Украина точно не сможет стать членом ЕС», — предупредил тогда Юнкер.

То же самое касается и вхождения Украины в НАТО, добавил политик.

Вступление Украины в НАТО — еще одна излюбленная тема Порошенко. Последнее высказывание политика по этому поводу касалось презентации нового украинского БТР-4МВ1. Новое поколение боевых машин, как гордо отметил Порошенко, создавалось по натовским стандартам. Правда, военные эксперты отнеслись к описанию украинского БТР довольно скептически, отметив, что «новая» украинская военная машина — просто модернизированная версия советского БТР.

В самом североатлантическом альянсе заявляют, что Украина пока не готова к членству в НАТО, и вряд ли ситуация изменится в ближайшем будущем. Генсек организации Йенс Столтенберг на встрече с Порошенко в начале ноября советовал украинскому лидеру «сосредоточиться на реформах», проведение которых необходимо, чтобы страна могла претендовать на членство в альянсе.