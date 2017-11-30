«Зависть душит этих людей»

Глава Крыма Сергей Аксенов назвал призывы украинских политиков остановить строительство Керченкого моста при помощи новых санкций «завистью». Так он ответил на соответствующее высказывание министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна.

Реклама

«Это, наверное, зависть душит людей, которые вот так говорят, поскольку понимают, что Крым благодаря мосту получит преимущества. Для Крыма это дорога жизни, в этом сомнений нет», — сказал глава российского региона сайту телеканала «Звезда».

Российские сенаторы также отреагировали на предложение министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна немедленно остановить строительство Керченского моста с помощью дополнительных антироссийских санкций.

По словам представителя Крыма Сергея Цыкова, утверждения Омеляна о том, что строительство моста «негативно сказывается на экономике Украины» — беспочвенны.

«Если посмотреть на грузооборот через наши порты, то он в пять раз выше, чем через украинские. Мы создаем условия», — напомнил сенатор.

С точки зрения международного права, продолжил Цыков, Украина вообще не имеет оснований как-то мешать строительству в Керченском проливе. Он пояснил, что

за те несколько лет, что Крым снова находится в составе РФ, Азовское море и Керченский пролив стали внутренними, в то время как международные иски реализуются исключительно по отношению к международным водам.

Заявление Омеляна также прокомментировала член комитета Совфеда по обороне и безопасности Ольга Ковитиди, посоветовав Украине «прекратить управление извне». Она также считает некорректным предложение министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна остановить возведение Крымского моста.

«Призыв министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна «срочно остановить» строительство Крымского моста считаю некорректным. Призываю «срочно прекратить» осуществляемое извне внешнее управление Украиной, приведшее к утрате государственного суверенитета Украины, росту безработицы, кризису политической, экономической, социальной системы Украины и массовому обнищанию украинского народа», — заявила сенатор.

Ковитиди добавила, что соединяющий Крым с остальной частью России мост не может являться причиной экономического бедствия Украины — он еще даже не сдан в эксплуатацию, напомнила она.

По мнению сенатора, жалобы Омеляна на падение грузооборота должен решать украинский кабмин, а не мировое сообщество.

Реакцию со стороны российских политиков вызвало заявление главы мининфраструктуры Украины Владимира Омеляна во время выступления на Международной конференции по морской безопасности о том, что строительство моста между материковой частью РФ и полуостровом Крым нужно срочно остановить и это возможно только под давлением международных партнеров Украины и дополнительных санкций против России.

По словам Омеляна, «оккупация Крыма» напрямую влияет на транспортную инфраструктуру и экономику Украины. «На сегодняшний день наблюдается уменьшение количества судозаходов и грузооборота в морских портах Мариуполь и Бердянск, что отрицательно сказывается на экономических показателях предприятий», — заявил Омелян.

Крым и Севастополь стали частью Российской Федерации по итогам референдума весной 2014 года. Украина продолжает считать полуостров своей, но «временно оккупированной» территорией. Между тем, российские политики, в том числе президент Владимир Путин и глава МИД Сергей Лавров, неоднократно подчеркивали, что территориальный вопрос вокруг Крыма для Москвы закрыт.

В своей речи Омелян также заявил, что, с его точки зрения, Россией «на постоянной основе» нарушаются принципы международного морского права, поскольку российская сторона «ведет активную хозяйственную, рыбохозяйственную деятельность, строительно-инженерные работы в исключительной морской экономической зоне и территориальных водах Украины. Кроме того, с его слов, Москва якобы продолжает совершать противоправные по отношению к Украине действия, которые с течением времени приобретают более системный характер.

«Незаконное строительство Керченского моста нужно срочно остановить и это возможно только под давлением международных партнеров Украины и дополнительных санкций против России как государства, против компаний и физических лиц, причастных к незаконному строительству», — подчеркнул Омелян.

Строительство моста через Керченский пролив началось в 2015 году. Он соединит Керченский и Таманский полуострова и должен стать самым протяженным акведуком в России — его длина составит 19 км. Общую стоимость «стройки века» оценивают в 227,92 млрд руб. Транспортный переход от материковой части России в Крым будет состоять из двух мостов — автомобильного и железнодорожного.

К концу 2017 года планируется закончить перекрытие пролетами всех опор автодорожного моста от Таманского полуострова до фарватера, а к концу февраля 2018 года — от фарватера до побережья Керченского полуострова. Запустить в эксплуатацию автомобильную часть моста обещают в декабре 2018 года, еще через год откроется железнодорожный мост.