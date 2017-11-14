«Лондон не понимает происходящих в мире процессов»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем комментарии назвала слова премьер-министра Великобритании Терезы Мэй о том, что Россия является «угрозой мировому сообществу», безответственным и безосновательным заявлением.

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«Набор тезисов не нов, но главное, что их объединяет — безответственный и безосновательный характер выдвинутых в отношении России обвинений. Идея защиты глобального порядка особо цинично звучит из уст главы именно британского кабинета.

Достаточно вспомнить агрессивные действия Британии в Ираке и Ливии, которые привели отнюдь не к укреплению международного права, а к жертвам и страданиям миллионов людей и дестабилизации целых регионов», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД России.

Также Захарова указала на непонимание Лондоном процессов геополитики и сути международно-правового порядка.

«На этот раз наша страна на шкале «угроз мировому сообществу» ставится уже не вровень с другими вызовами, а на первое место. При этом Великобритания делает заявку на глобальное лидерство в деле сдерживания России, как выразилась Мэй, для защиты существующего миропорядка», — говорится в тексте сообщения.

Кроме того, официальный представитель МИД пояснила, что поиск внешнего врага властями Британии осуществляется сознательно и искусственно — для отвлечения внимания общественности страны от неминуемо последующих за Brexit проявлений кризиса.

«Британское общество переживает сейчас не лучшие времена в связи с процессом выхода страны из Европейского Союза и внутренним расколом. Вполне понятно, что для отвлечения общественного внимания нужен внешний враг, коим выбрана Россия. Это не может не вызывать сожаления, особенно в условиях, когда британским интересам с учетом амбиций страны по превращению в «Глобальную Британию» отвечала бы многовекторная, прагматичная и эффективная внешняя политика», — отмечено в комментарии.

Ранее Тереза Мэй заявила, что Великобритания привержена защите Европы, предупредив также о российской агрессии. Об этом она рассказала на банкете лорд-мэра лондонского Сити, выступая перед британскими бизнесменами.

Мэй отметила, что соглашение, которого она пытается достичь в рамках Brexit, станет основой британской «совместной приверженности открытым экономикам и свободным обществам перед лицом тех, кто пытается их подорвать». По ее словам, «в первую очередь, это, конечно, Россия». Она также подвергла критике ситуацию с присоединением Крыма к России и обвинила Москву во «вмешательстве в выборах».

Сразу после этого первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич также указал на банальность заявления премьер-министра Великобритании.

«Аргументация в плане русофобии по дискредитации, что сегодня подается миру — товар достаточно залежалый.

Те, кто настойчиво проводят это психологическое общественное кодирование, не до конца понимают, что люди-то не идиоты. Мы живем в XXI веке, есть возможность прочитать, проанализировать факты, альтернативные мнения. Поэтому Мэй, на мой взгляд, сделала больше вреда себе, чем нам, опозорилась в глазах мировой общественности и еще раз подняла авторитет России», — считает сенатор.

При этом парламентарий подчеркнул, что российская сторона всегда выступает за дружественный диалог между государствами.

«Да мы только за. Но в тысяча первый раз говорим: господа, нельзя поставить Россию на колени. Ну Бисмарка читайте, других известных людей, которые изучили Россию вдоль и поперек. Есть некая закономерность — с Россией нужно и можно только дружить и честно выстраивать отношения», — добавил он.

В тот же день Мэй сообщила, что глава МИД Великобритании Борис Джонсон посетит Россию в ближайшие месяцы, потому что Лондон не хочет находиться в состоянии постоянной конфронтации с Москвой.

«Мы не хотим возвращаться к холодной войне или находиться в состоянии постоянной конфронтации. Поэтому, в то время как мы должны остерегаться, мы также хотим действовать, поэтому в ближайшие месяцы министр иностранных дел будет посещать Москву», — сказала она.

По ее словам, «многие с надеждой смотрели на постсоветскую Россию».

«Потому что мы знаем, что сильная и процветающая Россия, которая играет по правилам, будет в интересах Соединенного Королевства, Европы и всего мира», — сказала британский политик.