Эквадор вновь выбрал социализм

Президент Эквадора Рафаэль Корреа победил на выборах главы государства, которые состоялись в воскресенье. Об этом свидетельствуют данные Национального избирательного совета, подсчитавшего на данный момент менее половины голосов. По последним данным, за Корреа отдали свои голоса почти 57% избирателей. На втором месте идет банкир Гильермо Лассо, который не добирает 40% голосов, затем с большим отрывом следует бывший президент страны Лусио Гутьеррес. В выборах участвовали 11,6 миллиона человек, голосование в Эквадоре является обязательным. Выборы прошли в один тур, так как Корреа удалось набрать 50% голосов. Официальные данные совпали с результатами экзит-поллов, которые впервые проводились в Эквадоре.

О победе действующего президента заявили уже как сам Корреа, так и его конкурент Лассо. 49-летний Корреа посвятил победу своему другу, президенту Венесуэлы Уго Чавесу, только-только вернувшемуся с Кубы после очередной операции в связи с онкологическим заболеванием. Корреа пообещал «еще четыре года продолжать революцию» и бороться с бедностью.

Корреа родился в 1963 году в городе Гуаякиль. В 2005 году он возглавил министерство экономики Эквадора, а уже в следующем году был избран президентом. В 2009 году он одержал победу на внеочередных выборах главы государства. С приходом к власти он начал проводить популистскую экономическую политику, приняв, в частности, поправки к закону об углеводородах, которые позволяют государству национализировать нефтяные месторождения. Эквадору при нем удалось стать лидером среди стран Латинской Америки по темпам борьбы с бедностью. Однако критики президента обеспокоены снижением объемов иностранных инвестиций, указывая, что бремя социальных расходов, покрываемое нефтедолларами и помощью «братской» Венесуэлы, губит экономику.

В 2008 Корреа провел конституционную реформу, которую он назвал «социалистической»: она расширила как права граждан, так и права президента. В частности, Корреа получил возможность вновь избираться на новый срок, который закончится в 2017 году. В 2010 году в Эквадоре едва не произошел государственный переворот: в стране прошли массовые акции протеста военнослужащих и полицейских против нового закона об ограничении положенных им денежных надбавок и льгот. Зачинщиком волнений, в ходе которых на главу государства было совершено нападение, а в больнице он был ненадолго взят под стражу, Корреа объявил правоцентристскую оппозицию.